Paramount, yeni bir Ninja Kaplumbağalar filmi hazırlıyor

Yeni Ninja Kaplumbağalar Filmini Hızlı ve Öfkeli'nin Yapımcısı Hazırlıyor
The Last Ronin gibi bu yeni proje de live-action olacak; yani animasyon olmayacak. Ancak The Last Ronin'in aksine bu yeni projenin yine tüm aileye hitap edecek türde, daha eğlenceli bir yapım olması bekleniyor. Paramount, bu yeni filmi hazırlaması için Hızlı ve Öfkeli serinin yapımcılarından Neal H. Moritz'i görevlendirdi.
Paramount, bir yandan bu live-action filmi hazırlatırken, diğer yandan animasyon TMNT serisinden de vazgeçmiyor. Nitekim 2023 yapımı Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem'in devam filmi hazırlıklar sürüyor. Bu devam filminin 17 Eylül 2027'de vizyona girmesi planlanıyor.