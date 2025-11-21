Giriş
    Paramount, yeni bir Ninja Kaplumbağalar filmi hazırlıyor

    Paramount yönetiminin el değiştirmesi, Ninja Kaplumbağalar'a yönelik planları da değiştirdi. Animasyon olmayan bir Ninja Kaplumbağalar filmi için hazırlıklara başlanırken, The Last Ronin iptal edildi.

    Animasyon olmayan yeni bir Ninja Kaplumbağalar filmi geliyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl gelen haberler, Paramount'un yetişkinlere hitap edecek, karanlık tonda bir Ninja Kaplumbağalar (TMNT) fimi hazırladığını ortaya çıkarmıştı. Söz konusu bu film, The Last Ronin adlı çizgi roman serisini beyaz perdeye uyarlayacaktı. Ne var ki Paramount satılıp el değiştirince Ninja Kaplumbağalar'a dair planlar da değişti. The Last Ronin projesini rafa kaldıran Paramount, bunun yerine farklı bir film projesine yeşil ışık yaktı.

    Yeni Ninja Kaplumbağalar Filmini Hızlı ve Öfkeli'nin Yapımcısı Hazırlıyor

    The Last Ronin gibi bu yeni proje de live-action olacak; yani animasyon olmayacak. Ancak The Last Ronin'in aksine bu yeni projenin yine tüm aileye hitap edecek türde, daha eğlenceli bir yapım olması bekleniyor. Paramount, bu yeni filmi hazırlaması için Hızlı ve Öfkeli serinin yapımcılarından Neal H. Moritz'i görevlendirdi.

    Paramount, bir yandan bu live-action filmi hazırlatırken, diğer yandan animasyon TMNT serisinden de vazgeçmiyor. Nitekim 2023 yapımı Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem'in devam filmi hazırlıklar sürüyor. Bu devam filminin 17 Eylül 2027'de vizyona girmesi planlanıyor.

