Yeni Açlık Oyunları filminden ilk fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Aynı adlı kitap serisinden uyarlanan Açlık Oyunları (The Hunger Games), 2015 yılında çıkan dördüncü filmiyle birlikte ana seriyi tamamlamış olsa da hikâyeyi geçmişe taşıyan prequel filmleriyle beyaz perdedeki yolculuğunu sürdürüyor. 2023 yılında The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes adlı ilk prequel filmini sinemaseverlerin beğenisine sunan Lionsgate, önümüzdeki yeni bir Açlık Oyunları filmi daha çıkaracak. The Hunger Games: Sunrise on the Reaping adını taşıyan bu yeni film, orijinal seriden tanıdığımız Haymitch Abernathy'nin gençken katıldığı 50. Açlık Oyunları'na odaklanacak.

20 Kasım 2026'da vizyona girecek olan film için şimdiden tanıtım çalışmalarına başlayan Lionsgate, bugun filmde ilk fragmanı paylaştı.

Yeni Açlık Oyunları Filmi, 20 Kasım 2026'da Vizyona Girecek

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, orijinal seride anlatılan olayların 24 yıl öncesinde geçiyor. Açlık Oyunları'nda yarışması için seçilen genç Haymitch Abernathy, kendisini ölümcül bir oyunun ortasında buluyor. Filmde orijinal seriden tanıdığımız pek çok karakterin genç hâlleri yer alacak.

Orijinal serinin de yönetmeni olan Francis Lawrence'in yönettiği Sunrise on the Reaping'de Joseph Zada, Mckenna Grace, Whitney Peak, Jesse Plemons, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Ben Wang, Elle Fanning, Kieran Culkin, Lili Taylor, Billy Porter, Glenn Close ve Ralph Fiennes rol alıyor.

