Yeni Açlık Oyunları filminden ilk fragman yayınlandı

20 Kasım 2026'da vizyona girecek olan film için şimdiden tanıtım çalışmalarına başlayan Lionsgate, bugun filmde ilk fragmanı paylaştı.
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, orijinal seride anlatılan olayların 24 yıl öncesinde geçiyor. Açlık Oyunları'nda yarışması için seçilen genç Haymitch Abernathy, kendisini ölümcül bir oyunun ortasında buluyor. Filmde orijinal seriden tanıdığımız pek çok karakterin genç hâlleri yer alacak.
Orijinal serinin de yönetmeni olan Francis Lawrence'in yönettiği Sunrise on the Reaping'de Joseph Zada, Mckenna Grace, Whitney Peak, Jesse Plemons, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Ben Wang, Elle Fanning, Kieran Culkin, Lili Taylor, Billy Porter, Glenn Close ve Ralph Fiennes rol alıyor.