Elektrikli Porsche Cayenne tanıtıldı: Şimdiye kadarki en güçlü Porsche!

Tam Boyutta Gör Porsche, uzun zamandır beklenen Cayenne'in elektrikli versiyonunu tanıttı. Şirketin en gelişmiş elektrikli aracı olan Cayenne Electric neler sunuyor bir göz atalım.

Porsche Cayenne Electric neler sunuyor?

Elektrikli Cayenne, mevcut Cayenne'nin elektrikli bir versiyonu değil. Yeni model, Macan Electric'te kullanılan PPE mimarisinin tamamen farklı bir versiyonu olan platformda çalışıyor.

İlk etapta iki versiyonda satışa sunulan olan otomobilin, ikisi de çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi, havalı süspansiyon ve 108 kWh kullanılabilir batarya ile geliyor. 800V mimarili bu batarya 400 kW’a kadar şarj gücünü destekliyor. Rejeneratif frenleme sırasında ise elektrik motorları bataryaya 600 kW’a kadar enerji geri gönderebiliyor. Bu değer, Taycan’ın 400 kW’lık değerine göre önemli bir ölçüde yüksek. Otomobil ayrıca, opsiyonel olarak zemine yerleştirilen bir pad üzerinden 11 kW’a kadar kablosuz şarjı da destekliyor.

Tam Boyutta Gör Yüksek şarj hızı sayesinde Cayenne Electric, %10’dan %80’e sadece 16 dakikada şarj olabiliyor. Porsche’nin açıklamasına göre, uyumlu şarj istasyonlarında 10 dakikalık şarjla araca 320 km menzil eklemek mümkün. Bu değerlere ulaşmak için şarj cihazının en az 850 volt ve 520 amper sağlaması gerekiyor.

Giriş seviyesi Cayenne Electric normal kullanımda 402 hp (300 kW) güç üretiyor. Launch Control etkinleştirildiğinde bu değer 435 hp’ye (325 kW) çıkıyor. Maksimum tork 835 Nm ve bu sayede SUV 0–100 km/s hızlanmasını 4,8 saniyede tamamlayıp 230 km/s azami hıza ulaşabiliyor. Aracın WLTP menzili ise 642 km.

Turbo Electric versiyonunda ise çift motorlu sistem Launch Control devredeyken 1.140 hp güç ve 1500 Nm tork üretebiliyor. Bu sayede dev SUV, 0–100 km/s hızlanmasını 2,5 saniyede gerçekleştirebiliyor ve 260 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. Normal kullanımda güç 845 hp (630 kW) seviyesinde tutuluyor, fakat 10 saniyeliğine devreye giren Push-to-Pass fonksiyonu ekstra 174 hp (130 kW) daha ekleyebiliyor. Turbo Electric’in WLTP menzili ise 623 km olarak açıklandı.

Her iki versiyonda da arka aks yönlendirme opsiyonel olarak alınabiliyor. Turbo modelinde ayrıca karbon seramik frenler ve Porsche’nin her köşeyi ayrı ayrı kontrol edebilen Active Ride sistemi tercih edilebiliyor.

Tasarım açısından bakıldığında Cayenne, içten yanmalı modelle benzer tasarım çizgisini koruyor. Çerçevesiz kapı camları, burundaki aktif hava kanatçıkları, ayarlanabilir tavan spoyleri ve Turbo modelindeki aktif arka aeroblades gibi ilginç detaylar aracın aerodinamiğine katkıda bulunuyor. Porsche bu özelliklerin özellikle yüksek hızlarda menzili artırdığını belirtiyor.

Cayenne Electric, 3.500 kg’a kadar çekme kapasitesi sunuyor. Bagaj hacmi arka koltuklar yatırıldığında 1.588 litre, normal konumda ise 781 litre. Buna ek olarak 90 litrelik küçük bir ön bagaj da bulunuyor.

Tam Boyutta Gör İç mekanda ise ilk bakışta dikkat çeken şey, merkez konsola doğru kıvrılan OLED bilgi-eğlence ekranı. Bunun yanında standart olarak 14.25 inç dijital gösterge ekranı sunuluyor ve yolcu tarafına isteğe bağlı 14.9 inçlik ekstra bir ekran eklenebiliyor. Opsiyon listesinde ayrıca 87 inçlik bir sanal görüntü alanına sahip artırılmış gerçeklikli head-up display de bulunuyor. Porsche klima ayarları ve ses seviyesi gibi temel kontroller için fiziksel tuşları da koruyor.

Porsche Cayenne Electric'in baz modeli Almanya’da 105.200 euro, Turbo modeli ise 165.500 euro fiyattan satışa sunuluyor.

