Togg T10X'e yeni renk seçeneği geliyor: Togg'un yeni rengi ne olacak?

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Tam Boyutta Gör Yerli otomobil Togg T10X’e yeni renk seçeneği geliyor. Togg’dan yapılan açıklamada yeni rengin yakında satışa sunulacağı duyuruldu.

Togg T10X için 1.5 güncellemesi yeni özellikler getiriyor 3 sa. önce eklendi

Togg’un yeni rengi ne?

Togg’un yeni rengi hakkında kısa bir video yayınlandı ve kullanıcıların yeni rengi tahmin etmesi istendi. Videodaki görüntülere ve ortaya çıkan sızıntılara göre Togg T10X’in yeni rengi yeşil olacak. Rengin ismi Ayder olacak. Ayder renkli Togg'un ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.

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Togg renk seçenekleri

Ayder renk seçeneğinin eklenmesiyle birlikte Togg’un renk seçeneği sayısı 7’ye yükseldi. Yerli otomobil renk seçenekleri şöyle:

Anadolu (Kırmızı)

Gemlik (Mavi)

Oltu (Siyah)

Kula (Gri)

Kapadokya (Bej)

Pamukkale (Beyaz)

Ayder (Yeşil)

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Togg T10X'e yeni renk seçeneği geldi: Togg'un yeni rengi ne?