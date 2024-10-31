Togg T10X'e yeni renk seçeneği geliyor: Togg'un yeni rengi ne olacak?

Togg’un yeni rengi ne?
Togg’un yeni rengi hakkında kısa bir video yayınlandı ve kullanıcıların yeni rengi tahmin etmesi istendi. Videodaki görüntülere ve ortaya çıkan sızıntılara göre Togg T10X’in yeni rengi yeşil olacak. Rengin ismi Ayder olacak. Ayder renkli Togg'un ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.
Togg renk seçenekleri
Ayder renk seçeneğinin eklenmesiyle birlikte Togg’un renk seçeneği sayısı 7’ye yükseldi. Yerli otomobil renk seçenekleri şöyle:
- Anadolu (Kırmızı)
- Gemlik (Mavi)
- Oltu (Siyah)
- Kula (Gri)
- Kapadokya (Bej)
- Pamukkale (Beyaz)
- Ayder (Yeşil)
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D