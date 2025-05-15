%100 elektrikli DS N°4 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

%100 elektrikli DS N°4 E-TENSE, 157 kW (213 hp) maksimum güç ve 343 Nm tork üreten bir motordan güç alıyor. 58.3 kWsa net kapasiteye sahip bataryanın nikel açısından zengin bir kimyaya sahip olduğu, bu sayede enerji verimliliğini optimize ederken kompakt yapısını sürdürdüğü ifade ediliyor. Bu batarya, karma kullanımda WLTP'ye göre 450 kilometreye kadar menzil vadediyor.
DS N°4'te yeni tasarlanmış bir ısı pompasıyla birlikte geliştirilmiş ısıtma ve soğutma bileşenleri görev yapıyor. Bu sistemler, özellikle zorlu iklim koşullarında verimliliği ve yolcu konforunu artırmak için geliştirilmiş.
Araçta 11 kW AC dahili şarj cihazı ve 120 kW’a kadar DC hızlı şarj desteği mevcut. Hızlı şarj istasyonunda batarya, %20'den %80'e yaklaşık 30 dakikada şarj edilebiliyor. Bu sayede 11 dakikalık şarjla 100 km menzil elde edilebildiği ifade ediliyor.
DS N°4'ün şarj edilebilir hibrit versiyonu ise 180 beygirlik dört silindirli turbo benzinli motor ile 125 beygirlik elektrik motorunu bir araya getiriyor. Otomobilde, eDCT7 adı verilen yeni bir çift kavramalı otomatik şanzıman bulunuyor. DS N°4, toplamda 225 beygir güç ve 360 Nm tork sunan bu sistemle 0-100 km/s hızlanmasını 7,1 saniyede tamamlıyor.
Şarj edilebilir hibrit versiyonda 14.6 kWsa net kapasiteye sahip yeni bir batarya kullanılıyor. Bu da 81 kilometre ile önceki jenerasyona göre %30 daha fazla saf elektrikli sürüş menzili sağlıyor. Otomobilde standart 3,7 kW’lık bir dahili şarj cihazı sunulurken, opsiyonel olarak 7,4 kW’lık versiyon da mevcut.
Dış tasarıma baktığımızda N°4’ün ön tarafının yenilenmiş olduğunu görüyoruz. Genişletilmiş siyah ızgara, DS E-Tense Performance konseptinden ve N°8'den ilham alan yeni LED aydınlatma imzasıve aydınlatmalı DS logosu dikkat çekiyor. Étoile donanım seviyesi ise DS Matrix LED Vision farlarla birlikte geliyor.
İç mekanda ise yüksek yoğunluklu köpükten üretilmiş koltuklar, opsiyonel olarak masaj ve havalandırma özelliğine sahip. Kokpit, 10,25 inçlik dijital gösterge paneli,10 inçlik merkezi dokunmatik ekran ve head-up display ile donatılmış. Elektrikli versiyona özel olarak gerçek zamanlı rota planlaması, batarya ön ısıtması ve V2L (araçtan cihaza enerji aktarımı) gibi fonksiyonlar da bulunuyor.
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