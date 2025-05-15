%100 elektrikli DS N°4 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör Stellantis çatısı altında yer alan DS Automobiles, geçtiğimiz aylarda tanıttığı N°8 ile yeni bir isim şemasına giriş yaptığını açıklamıştı. Markanın hatchback modeli DS4 de bu şemaya uyum sağlayarak yeni DS N°4 ismiyle karşımıza çıktı. Söz konusu model, %100 elektrikli, tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarla satışa sunulacak.

%100 elektrikli DS N°4 E-TENSE, 157 kW (213 hp) maksimum güç ve 343 Nm tork üreten bir motordan güç alıyor. 58.3 kWsa net kapasiteye sahip bataryanın nikel açısından zengin bir kimyaya sahip olduğu, bu sayede enerji verimliliğini optimize ederken kompakt yapısını sürdürdüğü ifade ediliyor. Bu batarya, karma kullanımda WLTP'ye göre 450 kilometreye kadar menzil vadediyor.

DS N°4'te yeni tasarlanmış bir ısı pompasıyla birlikte geliştirilmiş ısıtma ve soğutma bileşenleri görev yapıyor. Bu sistemler, özellikle zorlu iklim koşullarında verimliliği ve yolcu konforunu artırmak için geliştirilmiş.

Tam Boyutta Gör Elektrikli modelin bir başka özelliği de üç farklı seviyeye sahip rejeneratif frenleme sistemi. Sürücü, direksiyon arkasındaki kulakçıklar vasıtasıyla D, B ve B+ olmak üzere üç farklı rejeneratif fren seviyesi arasında seçim yapabiliyor.

Araçta 11 kW AC dahili şarj cihazı ve 120 kW’a kadar DC hızlı şarj desteği mevcut. Hızlı şarj istasyonunda batarya, %20'den %80'e yaklaşık 30 dakikada şarj edilebiliyor. Bu sayede 11 dakikalık şarjla 100 km menzil elde edilebildiği ifade ediliyor.

DS N°4'ün şarj edilebilir hibrit versiyonu ise 180 beygirlik dört silindirli turbo benzinli motor ile 125 beygirlik elektrik motorunu bir araya getiriyor. Otomobilde, eDCT7 adı verilen yeni bir çift kavramalı otomatik şanzıman bulunuyor. DS N°4, toplamda 225 beygir güç ve 360 Nm tork sunan bu sistemle 0-100 km/s hızlanmasını 7,1 saniyede tamamlıyor.

Şarj edilebilir hibrit versiyonda 14.6 kWsa net kapasiteye sahip yeni bir batarya kullanılıyor. Bu da 81 kilometre ile önceki jenerasyona göre %30 daha fazla saf elektrikli sürüş menzili sağlıyor. Otomobilde standart 3,7 kW’lık bir dahili şarj cihazı sunulurken, opsiyonel olarak 7,4 kW’lık versiyon da mevcut.

Tam Boyutta Gör Son olarak, tam hibrit versiyon ise 1.2 litre turbo üç silindirli benzinli motor ve 21 kW'lık elektrik motoruyla toplam 145 beygir güç ve 230 Nm tork sunuyor. Stellantis'in diğer hibrit modellerinden de alışık olduğumuz bu sistemde 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman kullanılıyor.

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Dış tasarıma baktığımızda N°4’ün ön tarafının yenilenmiş olduğunu görüyoruz. Genişletilmiş siyah ızgara, DS E-Tense Performance konseptinden ve N°8'den ilham alan yeni LED aydınlatma imzasıve aydınlatmalı DS logosu dikkat çekiyor. Étoile donanım seviyesi ise DS Matrix LED Vision farlarla birlikte geliyor.

İç mekanda ise yüksek yoğunluklu köpükten üretilmiş koltuklar, opsiyonel olarak masaj ve havalandırma özelliğine sahip. Kokpit, 10,25 inçlik dijital gösterge paneli,10 inçlik merkezi dokunmatik ekran ve head-up display ile donatılmış. Elektrikli versiyona özel olarak gerçek zamanlı rota planlaması, batarya ön ısıtması ve V2L (araçtan cihaza enerji aktarımı) gibi fonksiyonlar da bulunuyor.

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