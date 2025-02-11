Yeni Volvo XC90 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Yeni Volvo XC90 SUV Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni XC90 fiyat listesi aşağıdaki tabloda gördüğünüz gibi ancak lansmana özel sınırlı sayıda olmak üzere B5 isimli hafif hibrit versiyon için 6.790.000 TL, T8 isimli şarj edilebilir hibrit versiyon için 7.570.000 TL fiyat açıklanmış durumda.

Yeni Volvo XC90 fiyat listesi💸(Şubat 2025) Versiyon Fiyat Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Plus, Bright 7.376.890 TL Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Bright 7.787.890 TL Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright 7.820.890 TL Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Dark 7.820.890 TL Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Bright 8.231.890 TL Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Dark 8.231.890 TL

Yeni Volvo XC90, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Volvo XC90'ın B5 ve T8 isimli motorları dört tekerlekten çekiş sistemi ve 8 ileri Geartronic şanzımanla sunuluyor. B5 isimli hafif hibrit versiyon 250 beygir güç ve 360 Nm tork sunarken 0-100 km/s hızlanmasını 7,7 saniyede tamamlıyor. Son hızı 180 km/s ile sınırlandırılan modelin ortalama yakıt tüketimi de 100 km'de 8,7 litre olarak açıklandı.

T8 AWD şarj edilebilir hibrit versiyon ise elektrik motorunun desteğiyle birlikte 455 beygir güç ve 709 Nm tork sunuyor. Söz konusu model, 32 g/km emisyon ve 69 km saf elektrikli sürüş menziliyle %30 ÖTV dilimine uymuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 5,4 saniyede tamamlayan aracın son hızı diğer tüm araçlardaki gibi 180 km/s ile sınırlandırılmış.

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Bu modelin Plus donanım seviyesinde 11.2 inç dokunmatik multimedya ekranı, 12,3 inç gösterge ekranı, matrix LED ön farlar, kablosuz şarj ünitesi, 21 inç jantlar, dört bölgeli otomatik klima, ısıtmalı direksiyon, ısıtmalı ön-arka koltuklar, Harman Kardon ses sistemi, adaptif hız sabitleyici, akıllı hız yardımı, arka çarpışma uyarısı, kör nokta uyarı sistemi ve yan trafik uyarısı gibi donanımlar bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Ultra donanım seviyesinde ise Plus'a ek olarak panoramik cam tavan, 360 derece kamera, head-up display, arka kapı güneş perdeleri ve tekstil tavan kaplaması gibi ilave donanımlar karşımıza çıkıyor. Opsiyon listesinde ise masaj özellikli ön koltuklar, aktif havalı süspansiyon, Bowers & Wilkins Hi-fi müzik sistemi gibi donanımlar mevcut.

Yeni Volvo XC90; 4953 mm uzunluğa, 1923 mm genişliğe, 1771 mm yüksekliğe ve 2984 mm aks mesafesine sahip. 7 kişilik ferah bir yaşam alanı sunan modelin 680 litrelik bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1874 litreye kadar çıkarılabiliyor.

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2025 Volvo XC90 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri