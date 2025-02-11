Yeni Volvo XC90 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Yeni Volvo XC90 SUV Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni XC90 fiyat listesi aşağıdaki tabloda gördüğünüz gibi ancak lansmana özel sınırlı sayıda olmak üzere B5 isimli hafif hibrit versiyon için 6.790.000 TL, T8 isimli şarj edilebilir hibrit versiyon için 7.570.000 TL fiyat açıklanmış durumda.
|Versiyon
|Fiyat
|Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Plus, Bright
|7.376.890 TL
|Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Bright
|7.787.890 TL
|Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright
|7.820.890 TL
|Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Dark
|7.820.890 TL
|Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Bright
|8.231.890 TL
|Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Dark
|8.231.890 TL
Yeni Volvo XC90, özellikleriyle neler sunuyor❓
T8 AWD şarj edilebilir hibrit versiyon ise elektrik motorunun desteğiyle birlikte 455 beygir güç ve 709 Nm tork sunuyor. Söz konusu model, 32 g/km emisyon ve 69 km saf elektrikli sürüş menziliyle %30 ÖTV dilimine uymuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 5,4 saniyede tamamlayan aracın son hızı diğer tüm araçlardaki gibi 180 km/s ile sınırlandırılmış.
Bu modelin Plus donanım seviyesinde 11.2 inç dokunmatik multimedya ekranı, 12,3 inç gösterge ekranı, matrix LED ön farlar, kablosuz şarj ünitesi, 21 inç jantlar, dört bölgeli otomatik klima, ısıtmalı direksiyon, ısıtmalı ön-arka koltuklar, Harman Kardon ses sistemi, adaptif hız sabitleyici, akıllı hız yardımı, arka çarpışma uyarısı, kör nokta uyarı sistemi ve yan trafik uyarısı gibi donanımlar bulunuyor.
Yeni Volvo XC90; 4953 mm uzunluğa, 1923 mm genişliğe, 1771 mm yüksekliğe ve 2984 mm aks mesafesine sahip. 7 kişilik ferah bir yaşam alanı sunan modelin 680 litrelik bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1874 litreye kadar çıkarılabiliyor.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
764 Kişi Okuyor (243 Üye, 521 Misafir) 44 Masaüstü 720 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
3340 kez okundu.
12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Volvo, xc90 ve