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    ÖTV düzenlemesi sonrası yeni BYD fiyatları: 400 bin TL'ye varan artış

    Temmuz 2025'te yapılan ÖTV güncellemesi elektrikli otomobillerin fiyatlarını artırdı. BYD de bu kapsamda zamlı fiyatların yer aldığı Temmuz 2025 fiyat listesini paylaştı. İşte yeni BYD fiyatları:

    ÖTV düzenlemesi sonrası yeni BYD Temmuz 2025 fiyat listesi Tam Boyutta Gör
    Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, ÖTV oranlarında yapılan düzenleme sonrası fiyat listesini güncelledi. BYD'nin yeni 2025 Temmuz fiyat listesine baktığımızda fiyatların 400 bin TL'ye kadar arttığını görmekteyiz. İşte BYD Temmuz 2025 fiyat listesi:

    Yapılan düzenleme sonrası, %10 dilimde yer alan BYD Dolphin ve BYD Atto 3 modelleri %25'lik dilime yükseldi. Böylece her iki modelin de fiyatlarında ortalama 200 bin TL artış yaşandı. BYD Dolphin artık 1.629.500 TL başlangıç fiyatına sahip. BYD Atto 3 fiyatı ise 2 milyonu geçti.

    ÖTV düzenlemesiyle PHEV yani şarj edilebilir hibrit araçlara tanına %30 ÖTV imkanı da %45'e yükseltildi. Bu nedenle BYD Seal U DM-i'ın 2.115.000 TL'den 2.358.000 TL'ye yükseldi. Aynı modelin dört tekerlekten çekişli versiyonu da %75 ÖTV dilimine yükselmesi sebebiyle yaklaşık 300 bin TL zam gördü.

    BYD Seal U için durum biraz farklı. Bu model daha önce %40 ÖTV diliminde yer alırken, güncellenen matrah sayesinde şu an %25 ÖTV diliminde yer alıyor. Bu sayede satış fiyatının 2.690.000 TL'den 2.403.250 TL'ye gerilediğini görüyoruz. Ancak ağustos ayında yapılması muhtemel bir zamla ÖTV dilimi %55'e yükselebilir.

    ÖTV düzenlemesi sonrası BYD fiyatları💸(Temmuz 2025)
    Model Eski ÖTV Eski fiyat Yeni ÖTV Yeni Fiyat
    BYD Dolphin Comfort %10 1.435.000 TL %25 1.629.500 TL
    BYD Dolphin Design %10 1.545.000 TL %25 1.754.500 TL
    BYD Atto 3 Design %10 1.795.000 TL %25 2.038.500 TL
    BYD Seal U EV Design %40 2.690.000 TL %25 2.403.250 TL
    BYD Seal U DM-i Design 160 kW %30 2.115.000 TL %45 2.358.000 TL
    BYD Seal U DM-i Design 238 kW AWD %60 2.995.000 TL %75 3.275.000 TL
    BYD Seal Design %10 1.925.000 TL %25 2.186.000 TL
    BYD Seal 390 kW AWD Excellence %60 3.290.000 TL %75 3.595.750 TL
    BYD Han 380 kW AWD Executive %60 3.899.000 TL %75 4.261.750 TL
    BYD Tang 380 kW AWD Flagship %60 4.425.000 TL %75 4.837.000 TL
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    MDK 9 saat önce

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    vixx 1 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 1 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 1 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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