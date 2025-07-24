ÖTV düzenlemesi sonrası yeni BYD fiyatları: 400 bin TL'ye varan artış

Yapılan düzenleme sonrası, %10 dilimde yer alan BYD Dolphin ve BYD Atto 3 modelleri %25'lik dilime yükseldi. Böylece her iki modelin de fiyatlarında ortalama 200 bin TL artış yaşandı. BYD Dolphin artık 1.629.500 TL başlangıç fiyatına sahip. BYD Atto 3 fiyatı ise 2 milyonu geçti.
ÖTV düzenlemesiyle PHEV yani şarj edilebilir hibrit araçlara tanına %30 ÖTV imkanı da %45'e yükseltildi. Bu nedenle BYD Seal U DM-i'ın 2.115.000 TL'den 2.358.000 TL'ye yükseldi. Aynı modelin dört tekerlekten çekişli versiyonu da %75 ÖTV dilimine yükselmesi sebebiyle yaklaşık 300 bin TL zam gördü.
BYD Seal U için durum biraz farklı. Bu model daha önce %40 ÖTV diliminde yer alırken, güncellenen matrah sayesinde şu an %25 ÖTV diliminde yer alıyor. Bu sayede satış fiyatının 2.690.000 TL'den 2.403.250 TL'ye gerilediğini görüyoruz. Ancak ağustos ayında yapılması muhtemel bir zamla ÖTV dilimi %55'e yükselebilir.
|Model
|Eski ÖTV
|Eski fiyat
|Yeni ÖTV
|Yeni Fiyat
|BYD Dolphin Comfort
|%10
|1.435.000 TL
|%25
|1.629.500 TL
|BYD Dolphin Design
|%10
|1.545.000 TL
|%25
|1.754.500 TL
|BYD Atto 3 Design
|%10
|1.795.000 TL
|%25
|2.038.500 TL
|BYD Seal U EV Design
|%40
|2.690.000 TL
|%25
|2.403.250 TL
|BYD Seal U DM-i Design 160 kW
|%30
|2.115.000 TL
|%45
|2.358.000 TL
|BYD Seal U DM-i Design 238 kW AWD
|%60
|2.995.000 TL
|%75
|3.275.000 TL
|BYD Seal Design
|%10
|1.925.000 TL
|%25
|2.186.000 TL
|BYD Seal 390 kW AWD Excellence
|%60
|3.290.000 TL
|%75
|3.595.750 TL
|BYD Han 380 kW AWD Executive
|%60
|3.899.000 TL
|%75
|4.261.750 TL
|BYD Tang 380 kW AWD Flagship
|%60
|4.425.000 TL
|%75
|4.837.000 TL
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya