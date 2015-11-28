Hızlı ve Öfkeli serisi ile efsaneleşen Paul Walker'ın ölümünden Porsche mi sorumlu?

2013 yılında gerçekleşen kaza sonrası yapılan soruşturmada aşırı hız ve dikkatsiz otomobil kullanımının kazaya sebep olduğu belirtilmişti. Rapor, otomobil şoförü Roger Rodas’un eşini tatmin etmedi ve Kristine Rodas 2014 yılında, otomobilin arka sağ tekerlek bölgesinde yer alan hatalı süspansiyon elemanının otomobilin yoldan çıkmasına sebep olduğunu ve eşinin tecrübeli bir yarış şoförü olduğu göz önüne alındığında, yol şartlarının ve hızın böyle bir kazaya sebep olmayacağını iddia etmişti.

Ayrıca Carrera GT’nin geçmişine bakıldığında otomobil ile ilgili birçok ölümlü kaza olayının yer aldığını ve firmanın otomobil satışı ve sonrasında müşterilerini dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarmayarak sorumsuz davrandığını da iddia etti. Kazaya sebep olan durumun şoför hatasından dahi olsa ölümlerin sorumluluğunu Porsche'a yükleyen Kristine Rodas, yarış otomobili olarak tasarlanan GT’nin bir yarış otomobilinde bulunması gerekli temel özelliklere sahip olmadığını ifade etmişti.

Kristine Rodas ayrıca bu tarz otomobillerde kaza anında aracın alev almasını engelleyici yakıt hücrelerinin ve çarpışmalarda şoför ile yolcuların can güvenliği için gerekli olan koruyucu kafesin olmayışını, otomobilin potansiyeli göz önüne alındığında firma ihmali olarak belirtmişti.





Porsche ise bu durum karşısında, otomobilin hangi parçasının neden ve nasıl kazaya sebebiyet verdiğinin belirtilmemesinden ve ilgili parçanın orijinal mi yoksa sonradan mı eklendiği konusunda açık ifade olmadığından davanın iptalini istemişti. Ayrıca, otomobilin “yarış otomobili” olarak ifade edilmesinin hatalı olduğunu ve binek otomobil sınıfında yer alan bir araçta kimsenin güvenlik kafesi ve yakıt hücreleri beklentisi olmadığını ifade etmişti.





17 Ekim’de Kaliforniya’da açılan davada yargıç, Kristine Rodas’ın, Porsche’un otomobil güvenliği ile ilgili halka yalan söylediği konusundaki iddialarını ispat edemediği için bazı suçlamaları düşürmüştü. Otomobilin yarış otomobiline benzer özelliklerinin olması, otoyol kullanımı için olduğu gerçeğini değiştirmediği ve normal bir sürücünün otomobilin özellikleri ile kullanım amacı arasındaki farkı ayırt edebileceğini belirtmişti.

Yargıç ayrıca “ süspansiyon hatası, güvenlik kafesi ve yakıt hücreleri” iddialarının daha fazla araştırılması gerektiği hükmüne karar vererek davayı kapatmadı.





Konuyla ilgili ikinci dava ise bu yıl ekim ayında, Paul Walker’ın kızı Meadow Walker tarafından açıldı. Meadow Walker, kaza ile ilgili olarak Porsche’u, otomobildeki güvenlik tedbirlerinin yetersizliği ile suçladı. Otomobilin geçmişinde hakimiyet zorluğu ve istikrarsızlığı konusunda birçok hikaye ve şikayet olmasına rağmen, bu tip süper hassas otomobillerde elektronik denge sisteminin koyulması gerektiğini belirtti.

Ayrıca otomobilde yer alan emniyet kemeri sistemindeki hatanın Paul Walker’ın kaza sonrasında yangın başlamadan otomobili terk etmesine müsaade etmediğini iddia etti. Olayla ilgili otopsi raporunda Paul Walker’ın ölüm sebebi kaza esnasında ki travmalar ve yangın olarak belirtilmişti.





Porsche yetkilileri, davanın içeriği hakkında yorum yapamayacaklarını belirtirken, geçmiş soruşturmaya bakıldığında kazanın otomobil hatalarından dolayı değil dikkatsiz sürüş ve aşırı hızdan kaynaklandığını belirtmekle yetindi.





Davalar devam ederken en son 25 Kasım 2015 Çarşamba günü, Paul Walker’ın babası Paul William Walker III de torununun iddialarına benzer iddialar ile yeni bir dava açtı.





Daha önce açılan davalar gibi otomobilin yetersiz güvenlik önlemlerinin oğlunun ve Roger Rodas’ın öncelikle kaza yapmasına sonrasında ise kazadan sağ kurtulamamalarına sebep verdiğini iddia etti.

Porsche Carrera GT, ESP sistemi olmayan birkaç modern otomobilden biri. Dünya rallisi eski şampiyonu ve ünlü Porsche test sürücüsü Walter Rohrl, Avustralyalı otomobil dergisi “Drive”a verdiği röportajda Carrera GT için “hayatımda kullandığım ve korktuğum tek otomobil” diye bahsetmişti.

Davaların Porsche aleyhinde sonuçlanması durumunda, Carrera GT ile ilgili kaza haberlerinin sayısı göz önüne alındığında, firmanın yüksek tazminat davaları ile karşılaşması ve büyük bedeller ödemesi söz konusu. Ayrıca Porsche'un bu davalarda suçlu veya kusurlu bulunması durumda, ünlü bir Amerikan film yıldızının ölüme sebep olmuş olmak sadece Porsche için değil, Amerikan tüketicilerinin güvenleri sarsmış Alman Otomobil Üreticisi Volkswagen için de durumları daha da kötüye götürecektir.





http://www.businessinsider.com/ap-actor-paul-walkers-father-sues-porsche-over-fatal-crash-2015-11