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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hızlı ve Öfkeli serisi ile efsaneleşen Paul Walker'ın ölümünden Porsche mi sorumlu?

Fast & Furious 7 'nin çekimleri devam ederken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ünlü oyuncu Paul Walker ve arkadaşı Roger Rodas'un ölümünden Porsche sorumlu tutuluyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Hızlı ve Öfkeli serisi ile efsaneleşen Paul Walker'ın ölümünden Porsche mi sorumlu?

2013 yılında gerçekleşen kaza sonrası yapılan soruşturmada aşırı hız ve dikkatsiz otomobil kullanımının kazaya sebep olduğu belirtilmişti. Rapor, otomobil şoförü Roger Rodas’un eşini tatmin etmedi ve Kristine Rodas 2014 yılında, otomobilin arka sağ tekerlek bölgesinde yer alan hatalı süspansiyon elemanının otomobilin yoldan çıkmasına sebep olduğunu ve eşinin tecrübeli bir yarış şoförü olduğu göz önüne alındığında, yol şartlarının ve hızın böyle bir kazaya sebep olmayacağını iddia etmişti.
Ayrıca Carrera GT’nin geçmişine bakıldığında otomobil ile ilgili birçok ölümlü kaza olayının yer aldığını ve firmanın otomobil satışı ve sonrasında müşterilerini dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarmayarak sorumsuz davrandığını da iddia etti. Kazaya sebep olan durumun şoför hatasından dahi olsa ölümlerin sorumluluğunu Porsche'a yükleyen Kristine Rodas, yarış otomobili olarak tasarlanan GT’nin bir yarış otomobilinde bulunması gerekli temel özelliklere sahip olmadığını ifade etmişti.
Kristine Rodas ayrıca bu tarz otomobillerde kaza anında aracın alev almasını engelleyici yakıt hücrelerinin ve çarpışmalarda şoför ile yolcuların can güvenliği için gerekli olan koruyucu kafesin olmayışını, otomobilin potansiyeli göz önüne alındığında firma ihmali olarak belirtmişti.
Hızlı ve Öfkeli serisi ile efsaneleşen Paul Walker'ın ölümünden Porsche mi sorumlu?
 

Porsche ise bu durum karşısında, otomobilin hangi parçasının neden ve nasıl kazaya sebebiyet verdiğinin belirtilmemesinden ve ilgili parçanın orijinal mi yoksa sonradan mı eklendiği konusunda açık ifade olmadığından davanın iptalini istemişti. Ayrıca, otomobilin “yarış otomobili” olarak ifade edilmesinin hatalı olduğunu ve binek otomobil sınıfında yer alan bir araçta kimsenin güvenlik kafesi ve yakıt hücreleri beklentisi olmadığını ifade etmişti.

17 Ekim’de Kaliforniya’da açılan davada yargıç, Kristine Rodas’ın, Porsche’un otomobil güvenliği ile ilgili halka yalan söylediği konusundaki iddialarını ispat edemediği için bazı suçlamaları düşürmüştü. Otomobilin yarış otomobiline benzer özelliklerinin olması, otoyol kullanımı için olduğu gerçeğini değiştirmediği ve normal bir sürücünün otomobilin özellikleri ile kullanım amacı arasındaki farkı ayırt edebileceğini belirtmişti. 
Yargıç ayrıca  “ süspansiyon hatası, güvenlik kafesi ve yakıt hücreleri” iddialarının daha fazla araştırılması gerektiği hükmüne karar vererek davayı kapatmadı.
Hızlı ve Öfkeli serisi ile efsaneleşen Paul Walker'ın ölümünden Porsche mi sorumlu?
 

Konuyla ilgili ikinci dava ise bu yıl ekim ayında, Paul Walker’ın kızı Meadow Walker tarafından açıldı. Meadow Walker, kaza ile ilgili olarak Porsche’u,  otomobildeki güvenlik tedbirlerinin yetersizliği ile suçladı. Otomobilin geçmişinde hakimiyet zorluğu ve istikrarsızlığı konusunda birçok hikaye ve şikayet olmasına rağmen, bu tip süper hassas otomobillerde elektronik denge sisteminin koyulması gerektiğini belirtti.
Ayrıca otomobilde yer alan emniyet kemeri sistemindeki hatanın Paul Walker’ın kaza sonrasında yangın başlamadan otomobili terk etmesine müsaade etmediğini iddia etti. Olayla ilgili otopsi raporunda Paul Walker’ın ölüm sebebi kaza esnasında ki travmalar ve yangın olarak belirtilmişti.

Porsche yetkilileri, davanın içeriği hakkında yorum yapamayacaklarını belirtirken, geçmiş soruşturmaya bakıldığında kazanın otomobil hatalarından dolayı değil  dikkatsiz sürüş ve aşırı hızdan kaynaklandığını belirtmekle yetindi.

Davalar devam ederken en son 25 Kasım 2015 Çarşamba günü, Paul Walker’ın babası Paul William Walker III  de torununun iddialarına benzer iddialar ile yeni bir dava açtı. 

Daha önce açılan davalar gibi otomobilin yetersiz güvenlik önlemlerinin oğlunun ve Roger Rodas’ın öncelikle kaza yapmasına sonrasında ise kazadan sağ kurtulamamalarına sebep verdiğini iddia etti.
Hızlı ve Öfkeli serisi ile efsaneleşen Paul Walker'ın ölümünden Porsche mi sorumlu?
 
Porsche Carrera GT, ESP sistemi olmayan birkaç modern otomobilden biri. Dünya rallisi eski şampiyonu ve ünlü Porsche test sürücüsü Walter Rohrl, Avustralyalı otomobil dergisi “Drive”a verdiği röportajda Carrera GT için “hayatımda kullandığım ve korktuğum tek otomobil” diye bahsetmişti.
Davaların Porsche aleyhinde sonuçlanması durumunda, Carrera GT ile ilgili kaza haberlerinin sayısı göz önüne alındığında, firmanın yüksek tazminat davaları ile karşılaşması ve büyük bedeller ödemesi söz konusu. Ayrıca Porsche'un bu davalarda suçlu veya kusurlu bulunması durumda, ünlü bir Amerikan film yıldızının ölüme sebep olmuş olmak sadece Porsche için değil, Amerikan tüketicilerinin güvenleri sarsmış  Alman Otomobil Üreticisi Volkswagen için de durumları daha da kötüye götürecektir. 


http://www.businessinsider.com/ap-actor-paul-walkers-father-sues-porsche-over-fatal-crash-2015-11 Yorum Yaz
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IhtiyarDelikanli 4 yıl en beğenilen
Kendini yarış pilotu sanan bütün zengin şımarık fırlamalar ölümlerinden ve öldürdüklerinden kendileri sorumlu, Kendinize güveniyorsanız yarış pilotu olun Kenan Sofuoğlu gibi dünya şampiyonu olun. caddelerde soytarılık yapmayı bırakın
Kendini yarış pilotu sanan bütün zengin şımarık fırlamalar ölümlerinden ve öldürdüklerinden kendileri sorumlu, Kendinize güveniyorsanız yarış pilotu olun Kenan ...
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canguler917 4 yıl
Dünya rallisi eski şampiyonu ve ünlü Porsche test sürücüsü Walter Rohrl, Avustralyalı otomobil dergisi “Drive”a verdiği röportajda Carrera GT için “hayatımda kullandığım ve korktuğum tek otomobil” diye bahsetmişti.
söylenecek herşeyi söylemiş zaten.
Dünya rallisi eski şampiyonu ve ünlü Porsche test sürücüsü Walter Rohrl, Avustralyalı otomobil dergisi “Drive”a verdiği röportajda Carrera GT için “hayatımda ku...
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senersongur 4 yıl
Bu elemanı da millet gözünde çok büyüttü. Sıradan bir oyuncuydu. Hiçbir özelliği yoktu. Vin Diesel olmasa bu seri olmazdı.
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BekirTemel 4 yıl
Bunu anlamak için aynı hızla diğer marka araçlarını da aynı yere vurmak lazım ama temel olarak en büyük suçun maalesef aşırı hız yapan parker da olması muhtemel
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Kaygerya 4 yıl
Ben de kaza sebebi dsg kitlenmis mi diye bakmaya geldim. Ondan degilmis gidiyorum.
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pdr tecnics 4 yıl
O degilde ralli araclari saatte 150 km hizla takla atiyor.. Sonra agaca bindiriyor binbir turlu kaza yapiyorlar..hele formula 1 yarisinda saatte 300 km hizla duvara toslayip taklatip parcalaniyorlar......ve hicbir pilot burnu dahi kanamadan cikiyor.....BU KADAR GUVENLIK OLAYINDAN BAHSEDILIR...BINEK ARACLARIDA GIVENLIK KAFESLI YAPSANIZA KARDESIM KIMSE OLMESE... BU KADARMI ZOR 20 TANE HAVA YASTIGI KOYCANA SURUCU KABININE CELIK KAFES YAPSANA
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sadri.abi 4 yıl
Araçta LPG varmiş o yüzden patlamış. Zaten medyamız LPG li araç cayır cayır yandı diye yorum yapmıştı. Hiç unutmam...
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seker1adam 4 yıl
spor otomobiller hafif olur genelde ağaca bişey olmaması normal
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RevivaL 4 yıl
O hızla ölen sorumludur
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MrKemal17 4 yıl
NéGRo
Sürücünün aşırı hızlı olması elbette Porschenin suçu değildir ama gunumuzde neredeyse B sınıfı araçlarda bile standart hala gelmiş ESPnin böylesi bi araçta bulunmaması Porschenin Carrera GT sahiplerine attığı büyük bir kazıktır.

ESP olmaması o araba için artı bir özellik. Satın alırken de bunu biliyorsun, tercih meselesi.
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INTRUDERTR 4 yıl MrKemal17
MrKemal17

NéGRo

Sürücünün aşırı hızlı olması elbette Porschenin suçu değildir ama gunumuzde neredeyse B sınıfı araçlarda bile standart hala gelmiş ESPnin böylesi bi araçta bulunmaması Porschenin Carrera GT sahiplerine attığı büyük bir kazıktır.


ESP olmaması o araba için artı bir özellik. Satın alırken de bunu biliyorsun, tercih meselesi.

eline yapişmiyorya beğenmezen kapatırsın. yoksada böle ölürsün.
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matador_mirkhan 4 yıl
ölünün üzerinden nasıl para kazanırımın yolları...
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kaazto28 4 yıl
bence ölmedi :D
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Umutcan 4 yıl kaazto28
kaazto28

bence ölmedi :D

Saddam ve 2pac ile birlikte hawaii'de yaşıyor diyorlar.
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01myavuz 4 yıl
Peki yeğenim çerez aldığını mı zannediyormuş, insan araç alırken hiç araştırmaz mı?
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Master_Evil 4 yıl
arabanın hali ortada, 200-250 basan bir araç nereye girse bu hale gelir, "süspansiyon hatası, güvenlik kafesi ve yakıt hücreleri" yüzünden dava uzamış, bu saydıkları şeyler dünyanın en iyisi olarak o arabada bulunsa yine fayda etmez
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Azumi 4 yıl
Sürücünün aşırı hızlı olması elbette Porsche'nin suçu değildir ama gunumuzde neredeyse B sınıfı araçlarda bile standart hala gelmiş ESP'nin böylesi bi araçta bulunmaması Porsche'nin Carrera GT sahiplerine attığı büyük bir kazıktır.
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6 etiket daha Roger Rodas Porsche Carrera GT Meadow Walker Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji
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