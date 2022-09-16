Elektrikli Hyundai Ioniq 5 Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri

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Hyundai'nin yeni Ioniq markası kapsamında geliştirilen ve Koreli üreticinin yepyeni tasarım felsefesini ortaya koyan elektrikli Hyundai Ioniq 5'in Türkiye tanıtımı gerçekleştirildi. Yeni 2022 Hyundai Ioniq 5 fiyatı 1.970.000 TL olarak açıklandı.

Hyundai Türkiye ilk etapta 72,6 kWsa kapasiteli (güncellenmeden önceki kapasite) büyük batarya ve dört tekerlekten çekiş kombinasyonunu getirdi. Donanım seviyesi olarak ise Kona Elektrik'teki gibi Progressive donanımı karşımıza çıkıyor. Ioniq 5'in bu versiyonu 225 kW (305 hp) güç ve 605 Nm tork sunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 5,2 saniyede tamamlayan modelin son hızı 185 km/s. Menzil değeri ise WLTP'ye göre 430 kilometre olarak karşımıza çıkıyor. Bu versiyonun ortalama enerji tüketimi 19 kWsa/100 km olarak açıklandı.

2022 Hyundai Ioniq 5, haberimizin devamında da okuyabileceğiniz gibi farklı motor ve batarya kombinasyonlarına sahip. İlerleyen süreçte diğer versiyonların da Türkiye'de satışa sunulması için çalışılıyor.

Yeni Hyundai Ioniq 5, özellikleriyle neler sunuyor❓

Hyundai Ioniq 5, şirketin elektrikli araç markası olarak kurduğu Ioniq'in ilk ürünü olarak 2021'in şubat ayında tanıtıldı. Hyundai 45 konseptinin seri üretim versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz Ioniq 5, yer yer keskin çizgilerin karşımıza çıktığı sade bir tasarıma sahip. Özellikle önde ve arkadaki Parametric Pixel aydınlatmalar, otomobilin tasarımındaki en can alıcı noktalar diyebiliriz.

Elektrikli Hyundai Ioniq 5, şirketin Kona Elektrik'ten sonra ülkemizde satışa sunduğu ikinci elektrikli model olarak karşımızda. E-GMP platformu üzerine yükselen Ioniq 5; 4635 mm uzunluğa, 1890 mm genişliğe, 1605 mm yüksekliğe ve 3000 mm aks mesafesine sahip. Toplam uzunluk açısından şirketin büyük SUV modeli Palisade'den kısa olsa da aks mesafesi olarak 100 mm fazlası var. Bu sayede kullanıcısına ferah bir yaşam alanı vadediyor.

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Elektrikli modelin bagaj hacmi 531 litre. Arka koltukların katlanmasıyla bu alan 1600 litreye kadar çıkıyor. Arka koltuklar daha pratik bir kullanım için 6:4 oranında katlanabiliyor ve 135 mm kadar ileri kaydırılabiliyor. Ayrıca, Ioniq 5 tamamen elektrikli bir otomobil olduğu için öndeki motor bloğundan kalan alanda da 57 litre (AWD versiyonlarda 24 litre) depolama alanı sunuluyor.

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Motor, batarya ve menzil

Dünyada Yılın Otomobili ödülünün kazananı olan 2022 Hyundai Ioniq 5, farklı motor ve batarya kombinasyonuyla arkadan (2WD) veya dört tekerlekten çekişli (AWD) olarak sunuluyor. 2WD versiyondaki motor 125 kW güç ve 350 Nm tork üretiyor. Bu versiyonun 0-100 km/s hızlanma süresi 8,5 saniye. Ioniq 5'in AWD versiyonunda ise iki motordan toplam 173 kW güç ve 605 Nm tork alınıyor. Bu değerler 58 kWsa bataryanın kullanıldığı 'Standart Range' modeller için geçerli.

Long Range modellerde ise 72,6 kWsa kapasiteli batarya paketi kullanılıyor. Bu batarya ile AWD versiyonlardaki güç ve tork 225 kW'a çıkarken, 0-100 km/s hızlanma değeri 5,2 saniyeye düşüyor. 2WD versiyondaki güç ise 160 kW'a çıkıyor. Ioniq 5, büyük batarya ve arkadan itiş kombinasyonuyla 507 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor.

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Şarj

400V ve 800V şarj teknolojisini destekleyen Ioniq 5, 350 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip. 350 kW şarj ile her iki bataryanın da %10 - %80 arası dolumu 18 dakikaya kadar düşüyor. Elbette günümüz koşullarında bu kadar hızlı bir şarj istasyonu bulmak oldukça zor. Bunun yanı sıra elektrikli 2022 Hyundai Ioniq'te V2L adı verilen, araçtaki bataryadan alınan enerji ile diğer elektrikli araçları veya elektronik eşyaları şarj etmeye imkan veren teknoloji de bulunuyor.

Hyundai Ioniq 5 şarj süreleri - 350 kW (%10-80) 50 kW (%10-80) 11 kW (%10-100) 58 kWsa batarya 18 dakika 46 dakika 5 saat 72,6 kWsa batarya 18 dakika 62 dakika 6 saat 6 dakika

Hyundai Ioniq 5 Türkiye fiyatı

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanan Hyundai Ioniq 5'in fiyatı 1.970.000 TL olarak açıklandı. Karşılaştırma açısından belirtmek gerekirse otomobilin Almanya'daki fiyatları 43 bin 900 eurodan başlıyor. Ancak ülkemize gelen versiyonun en üst paketlerden biri olduğunu da unutmamak gerek.

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2022 Hyundai Ioniq 5 Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri