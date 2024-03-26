Yeni çalışma kapsamında en küçük 'yıldız depremi' keşfedildi

Dünya'dan 12 ışık yılı uzaklıkta bulunan Epsilon Indi, Very Large Telescope (VLT) tarafından gözlemlendi ve bu sayede şimdiye kadarki en küçük yıldız depremi kanıtına ulaşıldı. Veriler, VLT'ye monte edilen ESPRESSO spektrografı kullanılarak daha önce görülmemiş bir hassasiyetle kaydedildi. Sarsıntılar, yıldızlardaki salınımları ölçen ve asterosismoloji olarak adlandırılan bir teknik kullanılarak tespit edildi.
Yıldız depremleri keşfinde yüksek hassasiyete ulaşıldı
Epsilon Indi gibi turuncu cüce yıldızların önemi büyük. Zira bu tür yıldızlar hem bol miktarda bulunuyor hem de daha az yıkıcı radyasyon yayıyorlar. Aynı zamanda bu yıldızların etrafında dönen gezegenleri tespit etmek de nispeten daha kolay. Mevcut en başarılı gezegen bulma tekniği olan geçiş yönteminde daha kesin sonuçlar üretebilmek için yıldızın yapısı ve boyutu hakkında da daha kesin bilgilere ulaşılması gerekiyor. Dolayısıyla yıldız depremleri bunlara açılan bir kapı sağlıyor.
Bu bağlamda Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) 2026'da fırlatılması planlanan PLATO görevi, turuncu cücelerdeki depremleri tespit etmeye odaklanarak daha fazla bilgiyi ortaya çıkarak. PLATO ayrıca bu yıldızların etrafında dolaşan gezegenleri de araştıracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...