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    Yeni çalışma kapsamında en küçük 'yıldız depremi' keşfedildi

    Epsilon Indi olarak adlandırılan yıldız, Güneş'te olduğu gibi "yıldız depremleri" adı verilen Güneş benzeri salınımlara sahip en küçük ve en soğuk cüce yıldız olarak kayıtlara geçti.
    Yeni çalışma kapsamında en küçük 'yıldız depremi' keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Epsilon Indi olarak adlandırılan yıldız, Güneş'te de olan "yıldız depremleri" adı verilen benzer salınımlara sahip en küçük ve en soğuk cüce yıldız olarak kayıtlara geçti. Bu salınımlar, tıpkı depremlerin bize Dünya'nın içi hakkında bilgi vermesi gibi, yıldızların iç kısımlarına dolaylı bir bakış sunuyor. Bu gözlemler ve bulgular yıldızın yapısı hakkında önemli bir bilgi kaynağı olarak görülüyor.

    Dünya'dan 12 ışık yılı uzaklıkta bulunan Epsilon Indi, Very Large Telescope (VLT) tarafından gözlemlendi ve bu sayede şimdiye kadarki en küçük yıldız depremi kanıtına ulaşıldı. Veriler, VLT'ye monte edilen ESPRESSO spektrografı kullanılarak daha önce görülmemiş bir hassasiyetle kaydedildi. Sarsıntılar, yıldızlardaki salınımları ölçen ve asterosismoloji olarak adlandırılan bir teknik kullanılarak tespit edildi.

    Yıldız depremleri keşfinde yüksek hassasiyete ulaşıldı

    Yeni çalışma kapsamında en küçük 'yıldız depremi' keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Yıldız depremleri ya da yıldız salınımları, bir yıldızın sıcaklığı, yoğunluğu, bileşimi ve dönme özellikleri hakkında bilgiler sağlayabilir. Porto Üniversitesi Astrofizik ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nden başyazar Tiago Campante, ulaşılan aşırı hassasiyet seviyesini olağanüstü bir teknolojik başarı olarak nitelendirirken "Daha da önemlisi, bu tespit, yüzey sıcaklıkları 4200 santigrat derece kadar düşük, yani Güneş'in yüzeyinden yaklaşık 1000 derece daha soğuk olan soğuk cücelere kadar hassas asterosismolojinin mümkün olduğunu kesin olarak gösteriyor ve gözlemsel astrofizikte yeni bir alan açıyor" ifadelerini kullandı.

    Epsilon Indi gibi turuncu cüce yıldızların önemi büyük. Zira bu tür yıldızlar hem bol miktarda bulunuyor hem de daha az yıkıcı radyasyon yayıyorlar. Aynı zamanda bu yıldızların etrafında dönen gezegenleri tespit etmek de nispeten daha kolay. Mevcut en başarılı gezegen bulma tekniği olan geçiş yönteminde daha kesin sonuçlar üretebilmek için yıldızın yapısı ve boyutu hakkında da daha kesin bilgilere ulaşılması gerekiyor. Dolayısıyla yıldız depremleri bunlara açılan bir kapı sağlıyor.

    Bu bağlamda Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) 2026'da fırlatılması planlanan PLATO görevi, turuncu cücelerdeki depremleri tespit etmeye odaklanarak daha fazla bilgiyi ortaya çıkarak. PLATO ayrıca bu yıldızların etrafında dolaşan gezegenleri de araştıracak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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