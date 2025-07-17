Pirelli, %70 biyolojik ve geri dönüştürülmüş malzemeli ilk seri üretim lastiklerini tanıttı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Pirelli, %70'in üzerinde biyolojik kaynaklı ve geri dönüştürülmüş malzeme içeren ilk seri üretim lastiklerini tanıttı. Jaguar Land Rover için geliştirilen yeni P Zero lastik serisi, doğal kauçuk kullanımı için Orman Yönetim Konseyi (FSC) sertifikasını da barındırıyor. Bu sertifika, plantasyondan fabrikaya kadar doğal kauçuk tedarik zincirinin sorumlu bir şekilde yönetildiğini gösteriyor.

İlk olarak Range Rover'da kullanılacak

Yeni P Zero lastikler, ilk olarak Range Rover modellerinde 22 inç jant seçenekleriyle sunulacak ve sonrasında genel kullanıma açılacak. Lastiklerin üzerinde FSC logosu ile birlikte toplam biyolojik ve geri dönüştürülmüş içerik miktarını gösteren işaretlemeler bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Lastiklerin yapısında geri dönüştürülmüş çelik, pirinç kabuğundan elde edilen silika, eski lastiklerden elde edilen döngüsel karbon siyahı, yemeklik yağ ve piroliz yağlarından elde edilen biyo-döngüsel polimerler ile bitki bazlı reçineler kullanılıyor. Tüm bu malzemeler, üçüncü taraf sertifikasyon kuruluş Bureau Veritas tarafından onaylanmış durumda.

Geri dönüştürülmüş çelik, farklı hurda metallerin eritilmesiyle elde ediliyor ve lastiğin iç yapısındaki kuşak katmanlarını oluşturuyor. Sertifikalı, yenilenebilir doğal kauçuk ise diğer bileşenlerin temelini oluşturuyor.

Pirinç işlenirken ortaya çıkan atık malzemelerden elde edilen silika kullanılırken, geri dönüştürülmüş lastik bazlı karbon siyahı eritilmiş atık lastiklerden elde ediliyor. Fosil kaynaklı petrol yağı yerine yemeklik yağ ya da piroliz yağları kullanılıyor; bileşenleri bir arada tutan bağlayıcılar ise bitki bazlı plastikleştiricilerden elde edilen biyolojik reçinelerden oluşuyor.

Pirelli, 2021 yılında tamamen doğal kauçuktan üretilen ilk sertifikalı P Zero lastiklerini tanıtarak bu alanda %100 yenilenebilir malzemeye geçiş sürecini başlatmıştı.

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Pirelli, %70 geri dönüştürülmüş malzemeli lastiklerini tanıttı

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