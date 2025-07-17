Pirelli, %70 biyolojik ve geri dönüştürülmüş malzemeli ilk seri üretim lastiklerini tanıttı

İlk olarak Range Rover'da kullanılacak
Yeni P Zero lastikler, ilk olarak Range Rover modellerinde 22 inç jant seçenekleriyle sunulacak ve sonrasında genel kullanıma açılacak. Lastiklerin üzerinde FSC logosu ile birlikte toplam biyolojik ve geri dönüştürülmüş içerik miktarını gösteren işaretlemeler bulunuyor.
Geri dönüştürülmüş çelik, farklı hurda metallerin eritilmesiyle elde ediliyor ve lastiğin iç yapısındaki kuşak katmanlarını oluşturuyor. Sertifikalı, yenilenebilir doğal kauçuk ise diğer bileşenlerin temelini oluşturuyor.
Pirinç işlenirken ortaya çıkan atık malzemelerden elde edilen silika kullanılırken, geri dönüştürülmüş lastik bazlı karbon siyahı eritilmiş atık lastiklerden elde ediliyor. Fosil kaynaklı petrol yağı yerine yemeklik yağ ya da piroliz yağları kullanılıyor; bileşenleri bir arada tutan bağlayıcılar ise bitki bazlı plastikleştiricilerden elde edilen biyolojik reçinelerden oluşuyor.
Pirelli, 2021 yılında tamamen doğal kauçuktan üretilen ilk sertifikalı P Zero lastiklerini tanıtarak bu alanda %100 yenilenebilir malzemeye geçiş sürecini başlatmıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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