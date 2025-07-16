Uzun gövdeli Tesla Model Y L ortaya çıktı: Çin'de satılacak

Tesla Model Y L olarak adlandırılan modelin ilk görüntüleri, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na yapılan başvurularda ortaya çıktı. Yeni versiyonunu beş koltuklu standart versiyonun aksine altı koltuğa sahip olacak.
Tesla Model Y L neler sunacak?
Model Y L’nin uzunluğu 4.976 milimetre olacak. Bu da standart Model Y’ye göre yaklaşık 179 mm daha uzun olduğu anlamına geliyor. Genişliği 1.920 mm ile aynı kalırken, yüksekliği 1.668 mm ile yaklaşık 40 mm daha fazla. Ayrıca aks mesafesi de 3.040 mm ile 50 mm artmış durumda.
Model Y L, performans olarak da iddialı olacak. Otomobilin ön aksında 142 kW, arka aksında ise 198 kW güç üreten iki elektrik motoru bulunacak. Bu da toplamda 340 kW (456 beygir) kombine güç anlamına geliyor ki bu, standart Long Range AWD modelinden daha güçlü ve makyaj öncesi Model Y Performance’a oldukça yakın bir seviyede.
Yeni versiyonla Çin'de satışların arttırılması hedefleniyor
Tesla’nın küresel satışlarında düşüş yaşansa da, Model Y geçen yıl Çin’de en çok satan otomobil oldu ve neredeyse yarım milyon adet sattı. Ancak bu yıl, Model Y yerli rakiplerinin daha güncel teknolojileri, yenilikçi tasarımları ve yeni modelleri karşısında zorlanmaya başladı. Çin’de yılın ilk yarısında satışlar %17,5 oranında geriledi. Ancak bu düşüşte yeni modele geçiş de etkili olmuş olabilir.
Tesla, şimdi daha uzun aks mesafesine sahip bu versiyonla Çin pazarında yeniden ivme kazanmayı hedefliyor. Daha geniş iç hacim ve konfor arayan müşteriler için yeni model cazip bir seçenek sunabilir. Tesla, Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da yaptığı paylaşımda Model Y L’nin sonbaharda piyasaya çıkacağını duyurdu. Yeni versiyonun diğer pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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