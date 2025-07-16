Uzun gövdeli Tesla Model Y L ortaya çıktı: Çin'de satılacak

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Tam Boyutta Gör Tesla, bu yılın başlarında yenilenmiş Model Y’yi dünya genelinde piyasaya sürdü. Şirket şimdi de, en çok satan aracının uzun versiyonunu Çin'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Tesla Model Y L olarak adlandırılan modelin ilk görüntüleri, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na yapılan başvurularda ortaya çıktı. Yeni versiyonunu beş koltuklu standart versiyonun aksine altı koltuğa sahip olacak.

Tam Boyutta Gör İlk bakışta Model Y L’nin silueti, özellikle arka kısımdaki C sütunu ve eğimli tavan çizgisiyle Model X’i andırıyor. Ancak genel tasarım, son yapılan makyajla büyük oranda benzerlik taşıyor.

Tesla Model Y L neler sunacak?

Model Y L’nin uzunluğu 4.976 milimetre olacak. Bu da standart Model Y’ye göre yaklaşık 179 mm daha uzun olduğu anlamına geliyor. Genişliği 1.920 mm ile aynı kalırken, yüksekliği 1.668 mm ile yaklaşık 40 mm daha fazla. Ayrıca aks mesafesi de 3.040 mm ile 50 mm artmış durumda.

Tam Boyutta Gör Boş ağırlığı 2.008 kg olan otomobil, LG Energy tarfından sağlanana lityum iyon bataryalarla donatılacak. Tüm bu boyut artışıyla birlikte araç daha geniş bir iç hacim sunacak. Altı koltuklu SUV’lara olan talebin Çin’de oldukça yüksek olduğu belirtiliyor.

Model Y L, performans olarak da iddialı olacak. Otomobilin ön aksında 142 kW, arka aksında ise 198 kW güç üreten iki elektrik motoru bulunacak. Bu da toplamda 340 kW (456 beygir) kombine güç anlamına geliyor ki bu, standart Long Range AWD modelinden daha güçlü ve makyaj öncesi Model Y Performance’a oldukça yakın bir seviyede.

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Yeni versiyonla Çin'de satışların arttırılması hedefleniyor

Tesla’nın küresel satışlarında düşüş yaşansa da, Model Y geçen yıl Çin’de en çok satan otomobil oldu ve neredeyse yarım milyon adet sattı. Ancak bu yıl, Model Y yerli rakiplerinin daha güncel teknolojileri, yenilikçi tasarımları ve yeni modelleri karşısında zorlanmaya başladı. Çin’de yılın ilk yarısında satışlar %17,5 oranında geriledi. Ancak bu düşüşte yeni modele geçiş de etkili olmuş olabilir.

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Tesla, şimdi daha uzun aks mesafesine sahip bu versiyonla Çin pazarında yeniden ivme kazanmayı hedefliyor. Daha geniş iç hacim ve konfor arayan müşteriler için yeni model cazip bir seçenek sunabilir. Tesla, Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da yaptığı paylaşımda Model Y L’nin sonbaharda piyasaya çıkacağını duyurdu. Yeni versiyonun diğer pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.

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Uzun gövdeli Tesla Model Y L ortaya çıktı: Çin'de satılacak

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