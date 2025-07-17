Stellantis, hidrojen yakıt hücresi programını sonlandırdı

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Tam Boyutta Gör Otomotiv devi Stellantis, hidrojen yakıt hücresi teknolojisi geliştirme programını durdurma kararı aldı. Şirket, hidrojen dolum altyapısının sınırlı olması, yüksek yatırım maliyetleri ve tüketici teşviklerinin yetersizliği nedeniyle hidrojenle çalışan hafif ticari araçların önümüzdeki on yıl içinde yaygınlaşmasını beklemiyor.

Planlanan Pro One üretimi durduruldu

Sonuç olarak, Stellantis bu yıl yeni hidrojenle çalışan Pro One araç serisini piyasaya sürmeyecek. Orta boy Pro One araçların Fransa’nın Hordain, büyük boy araçların ise Polonya’nın Gliwice fabrikalarında bu yaz başlaması öngörülüyordu. Firma, sekiz adet yakıt hücreli orta ve büyük boy hidrojenli ticari araç planlıyordu.

Tam Boyutta Gör Stellantis Avrupa Operasyonlarından Sorumlu COO Jean-Philippe Imparato, “Hidrojen pazarı, orta vadede ekonomik sürdürülebilirlik beklentisi olmayan bir niş segment olmaya devam ediyor. Elektrikli ve hibrit binek ve hafif ticari araçlarla rekabet gücümüzü korumak ve müşterilerimizin beklentilerini karşılamak için net ve sorumlu kararlar almalıyız” diyor.

Programın durdurulması, Stellantis’in üretim tesislerinde istihdam üzerinde olumsuz bir etkide bulunmayacak. Hidrojenle ilgili Ar-Ge çalışmaları ise şirketin diğer projelerine kaydırılacak.

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Hidrojen teknolojisi alanındaki mevcut zorluklar, sektördeki birçok paydaş için finansal riskler doğuruyor. Stellantis, bu çerçevede hidrojen yakıt hücresi sistemleri geliştiren Symbio şirketinin hissedarlarıyla piyasa koşullarını değerlendirmek ve Symbio’nun çıkarlarını korumak için görüşmeler yürütüyor. Stellantis’in bu kararı, otomotiv sektöründe hidrojen teknolojisinin önümüzdeki dönemde beklenen ivmeyi kazanamayacağına işaret ediyor. Şirket, geleceğini elektrikli ve hibrit araç yatırımlarına yoğunlaştırarak sürdürülebilirlik hedeflerine odaklanacak.

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Stellantis, hidrojen yakıt hücresi programını sonlandırdı

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