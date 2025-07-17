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    Stellantis, hidrojen yakıt hücresi programını sonlandırdı

    Otomotiv devi Stellantis, hidrojen pazarının orta vadede gelişme beklentisi olmaması nedeniyle hidrojen yakıt hücresi teknolojisi geliştirme programını sonlandırdığını duyurdu.

    Stellantis, hidrojen yakıt hücresi programını sonlandırdı Tam Boyutta Gör
    Otomotiv devi Stellantis, hidrojen yakıt hücresi teknolojisi geliştirme programını durdurma kararı aldı. Şirket, hidrojen dolum altyapısının sınırlı olması, yüksek yatırım maliyetleri ve tüketici teşviklerinin yetersizliği nedeniyle hidrojenle çalışan hafif ticari araçların önümüzdeki on yıl içinde yaygınlaşmasını beklemiyor.

    Planlanan Pro One üretimi durduruldu

    Sonuç olarak, Stellantis bu yıl yeni hidrojenle çalışan Pro One araç serisini piyasaya sürmeyecek. Orta boy Pro One araçların Fransa’nın Hordain, büyük boy araçların ise Polonya’nın Gliwice fabrikalarında bu yaz başlaması öngörülüyordu. Firma, sekiz adet yakıt hücreli orta ve büyük boy hidrojenli ticari araç planlıyordu.

    Stellantis, hidrojen yakıt hücresi programını sonlandırdı Tam Boyutta Gör
    Stellantis Avrupa Operasyonlarından Sorumlu COO Jean-Philippe Imparato, “Hidrojen pazarı, orta vadede ekonomik sürdürülebilirlik beklentisi olmayan bir niş segment olmaya devam ediyor. Elektrikli ve hibrit binek ve hafif ticari araçlarla rekabet gücümüzü korumak ve müşterilerimizin beklentilerini karşılamak için net ve sorumlu kararlar almalıyız” diyor.

    Programın durdurulması, Stellantis’in üretim tesislerinde istihdam üzerinde olumsuz bir etkide bulunmayacak. Hidrojenle ilgili Ar-Ge çalışmaları ise şirketin diğer projelerine kaydırılacak.

    Hidrojen teknolojisi alanındaki mevcut zorluklar, sektördeki birçok paydaş için finansal riskler doğuruyor. Stellantis, bu çerçevede hidrojen yakıt hücresi sistemleri geliştiren Symbio şirketinin hissedarlarıyla piyasa koşullarını değerlendirmek ve Symbio’nun çıkarlarını korumak için görüşmeler yürütüyor. Stellantis’in bu kararı, otomotiv sektöründe hidrojen teknolojisinin önümüzdeki dönemde beklenen ivmeyi kazanamayacağına işaret ediyor. Şirket, geleceğini elektrikli ve hibrit araç yatırımlarına yoğunlaştırarak sürdürülebilirlik hedeflerine odaklanacak.

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    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

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    Epirus 8 saat önce

    ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h

    L
    LastStand 9 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

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