Stellantis, hidrojen yakıt hücresi programını sonlandırdı

Planlanan Pro One üretimi durduruldu
Sonuç olarak, Stellantis bu yıl yeni hidrojenle çalışan Pro One araç serisini piyasaya sürmeyecek. Orta boy Pro One araçların Fransa’nın Hordain, büyük boy araçların ise Polonya’nın Gliwice fabrikalarında bu yaz başlaması öngörülüyordu. Firma, sekiz adet yakıt hücreli orta ve büyük boy hidrojenli ticari araç planlıyordu.
Programın durdurulması, Stellantis’in üretim tesislerinde istihdam üzerinde olumsuz bir etkide bulunmayacak. Hidrojenle ilgili Ar-Ge çalışmaları ise şirketin diğer projelerine kaydırılacak.
Hidrojen teknolojisi alanındaki mevcut zorluklar, sektördeki birçok paydaş için finansal riskler doğuruyor. Stellantis, bu çerçevede hidrojen yakıt hücresi sistemleri geliştiren Symbio şirketinin hissedarlarıyla piyasa koşullarını değerlendirmek ve Symbio’nun çıkarlarını korumak için görüşmeler yürütüyor. Stellantis’in bu kararı, otomotiv sektöründe hidrojen teknolojisinin önümüzdeki dönemde beklenen ivmeyi kazanamayacağına işaret ediyor. Şirket, geleceğini elektrikli ve hibrit araç yatırımlarına yoğunlaştırarak sürdürülebilirlik hedeflerine odaklanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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