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    Yeni DS 4 Performance Line Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Eylül ayında Trocadero versiyonuyla Türkiye'de satışa sunulan yeni DS 4'ün koyu renkli detaylarıyla dikkat çeken Performance Line versiyonu da yollara çıkıyor. İşte yeni DS 4 Performance Line:
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    Yeni DS 4 Performance Line Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken yeni DS 4, bundan iki ay önce Trocadero versiyonu veBlueHDi 130 motorseçeneği ile Türkiye'de satışa sunulmuştu. Aralık ayı itibarıyla DS 4 Performance Line versiyonu da ülkemiz yollarına çıkıyor. Kaputun altında yine aynı motor seçeneğini gördüğümüz yeni DS 4 Performance Line fiyatı 1.132.100 TL olarak açıklandı.

    DS 4 Performance Line, özellikleriyle neler sunuyor❓

    DS 4 Performance Line'ın kendine özel tasarımında karmin renkli jant göbeği detayı ile siyah renkli 19 inçlik MINNEAPOLIS Hafif Alaşım Jantlar, Siyah Dış Tasarım Paketi ile kombine edilerek mutlak bir sportiflik arayanları cezbediyor. DS Automobiles tasarım imzalarından, farlarla ızgarayı birbirine bağlayan DS WINGS detayı, arka aydınlatma grubu arasındaki süs çıtası, ızgara ve yan cam çerçeveleri, bu paket kapsamında siyah renkli sunuluyor.

    Alcantara®, suni deri ve kumaş kombinasyonlu koltuklar ayrıca Performance Line işlemeli ön koltukları barındırıyor. Alcantara® kaplı orta konsol, karmin ve altın renkli dikiş süsleme ile detaylara verilen önemi vurguluyor. İç mekana geçilirken Performance Line kapı eşiği süslemesi de dikkat çekiyor. Tüm bu özel donanımlara ek olarak, DS MATRIX LED VISION Adaptif LED Farlar, dinamik arka sinyal lambaları ve siyah tavan seçenekleri sayesinde yeni DS 4 Performance Line kişiselleştirebiliyor.

    Standart donanımlar

    Yeni DS 4 Performance Line Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    DS 4 Performance Line BlueHDi 130’da, bu pakete özgü donanımlara ek olarak yüksek seviye güvenlik ve hem sürücüye hem de yolculara yüksek konfor sunan standart donanım listesi dikkat çekiyor. 10 inç Multimedya ekranlı müzik ve eğlence sistemi, Navigasyon ön hazırlığı, DS Genişletilmiş Sanal Gösterge Paneli, Kablosuz Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto), Geri Görüş Kamerası Temizleme Fonksiyonu ve iki bölgeli otomatik klima, bahse konu donanımlar arasında.

    Ayrıca; Otomatik Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, toplam dört adet USB bağlantısı, DS AIR Gizli Havalandırma Sistemi, gizli kapı kolları, DS SMART TOUCH dokunmatik kumanda ekranı, sekiz renkli PolyAmbient ambiyans aydınlatması, elektrikli bagaj kapağı, açılır cam tavan, Kamera Destekli Aktif Güvenlik Freni, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Hız Sabitleyici ve Sınırlayıcı gibi özellikler de listede.

    Türkiye’de BlueHDi 130 motor seçeneği ile sunulan DS 4 modeli, 8 ileri tam otomatik şanzıman ile kombine ediliyor. 130 beygir güç ve 300 Nm’lik tork değerine sahip olan bu motor ile DS 4, 0’dan saatte 100 kilometre hıza olan çıkışını yalnızca 10,9 saniyede tamamlayabiliyor. 203 km/sa’lik son sürate sahip olan modelin en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi ise yakıt tüketimi. Verimliliğin ön planda olduğu DS 4, bu performansı 100 kilometrede 3,8 litrelik karma yakıt tüketimi verisi ile sunuyor.

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    ugah6aiw 1 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 5 saat önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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