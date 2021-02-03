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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 model DS 4, yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle sahnede

    2021 yılının son çeyreğinde satışa sunulması planlanan DS 4, etkileyici tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Cross ve Performans Line isimli versiyonları da bulunacak DS 4'ün detayları:
    03 Şubat 2021, 17:43 (Güncellendi, 2 hf.)
    8,3b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 model DS 4, yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle sahnede
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    PSA Group bünyesindeki DS Automobiles büyümesini sürdürüyor. Şirket, DS 7 Crossback, DS 3 Crossback ve DS 9'un ardından şimdi de yepyeni DS 4 ile karşımızda. Tasarımıyla dikkat çeken model, DS 4, DS 4 Cross ve DS 4 Performance Line adı verilen üç farklı versiyona sahip.

    EMP2 platformunun yeni bir versiyonu üzerine inşa edilen DS 4, 1,83 metre genişliğe, 1,47 metre yüksekliğe 4,40 metre uzunluğa sahip. Boyutları sayesinde kayda değer bir yaşam alanı sunan otomobil 430 litre bagaj hacmi sunuyor. Bu alana eller serbest moda sahip elektrikli bagaj kapağıyla erişiliyor. Yeni DS 4'ün jant seçenekleri ise 20 inç'e kadar çıkıyor.

    Yeni DS 4, sahip olduğu tasarım diliyle hangi markaya ait olduğunu rahatlıkla belli etse de kendine has detayları da yok değil. Ön bölümü domine eden altıgen panjur, parlak bir DS logosuna ve kameralara ev sahipliği yapıyor. Onun yanında yeni nesil DS Matrix LED Vision aydınlatmalar ve tamponun alt kısmına kadar uzanan ve her biri 98 LED'den oluşan L şekilli gündüz farları dikkat çekiyor.

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    Geniş çamurlukları sayesinde oldukça kaslı bir görünüme sahip olan DS 4'ün geriye doğru alçalan tavanı ve arka bölümün şekli, hatchback'ten ziyade bir coupe-SUV modele bakıyormuşuz hissi uyandırıyor. Arka bölüm demişken, yeni DS 4'ün bu alanında da tavanı çok daha uzun gösteren bir spoyler, siyah bir şeritle birbirine bağlanan ince LED stoplar ve krom egzoz çıkışları göze çarpıyor.

    2021 model DS 4, yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle sahnede
    Tam Boyutta Gör

    Yeni DS 4'ün iç mekanında, üzerinde multimedya tuşları bulunan üç kollu direksiyon simidi, onun hemen arkasında ise dijital gösterge ekranı ve sürücünün yoldan gözlerini ayırmamasını sağlayan head-up display bulunuyor. Multimedya ekranı ise konsolun merkezine gömülü biçimde karşımıza çıkıyor. Onun alt tarafında ise iklimlendirme ayarlarının yapıldığı düğmeler hava menfezlerinin ortasından düz bir çizgi şeklinde uzanıyor.

    Otomobilin orta konsolu da hayli dikkat çekici. Bu alanda da DS Smart Touch isimli bir touchpad, DS IRIS SYSTEM ile bağlantılı bir 5 inç ekran ve otomatik vites için kompakt bir kontrol anahtarı yer alıyor. Seviye 2 otonom sürüş yeteneği gibi özellikleriyle de öne çıkan yeni DS 4'te sürüş konforunu arttıran DS ACTIVE SCAN SUSPENSION sistemi ve DS NIGHT VISION gibi özellikler de dikkat çekiyor.

    Premium hatchback'in kaputu altında bolca seçeneğe yer verilmiş. 130, 180 ve 225 beygirlik güç seçeneklerine sahip PureTech motor benzinli tarafını, 130 beygirlik BlueHDI ise dizel tarafını oluşturuyor. Tüm modellerde sadece 8 ileri otomatik şanzıman mevcut. Ayrıca 180 beygirlik benzinli ünite, 110 beygirlik elektrik motoru ve e-EAT8'den oluşan PHEV (şarj edilebilir hibrit) sistem de seçenekler arasında. Söz konusu seçenek WLTP'ye göre 50 kilometre saf elektrikli sürüş imkanı sunuyor.

    Yeni DS 4, bu yılın son çeyreğinde satışa sunulacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Sirrüs 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    PSA Grubu otomobil dünyasına tasarım dersi veriyor.
    Yanıtla +15
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    ahmet. (Ahmet Gözütok) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arka camlar açılıyor. Yine şahane bir model olmuş. Keşke hybrid versiyonun menzili A serisi Mercedes gibi 100km'ye yakın bir seviyede olsaydı.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    frudi (ferdi istanbul) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ds yine yapmış olmuş ama ulaşmak zor 😣
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    sonofisiris2 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    tasarımda eleştirecek hiç bişey bulamadım. araç çok güzel görünüyor.
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    zingfth (Fatih EMİR) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Efsane araç olmuş, fiyat biraz uygun olsa çok fena satar . Keşke yeni C4 ün arkası da biraz buna benzeseydi.
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    hasanmerto (Hasan Mertoğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Harika hemen soruyorum:



    50lik dilimde gelir mi? :)))
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    E emirrrrrrr (emir ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    çok güzel araç
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mükemmel...
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ds4 kullanıcısı olarak diyebilirim ki adamlar başka evrende araba yapıyorlar 2014 aracımda yok yok araba sırf kalite
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    399N3N 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ahh bee arka camlar açılıyormuş şimdi vag guardlar caddelerini nasıl savunacak :(
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    Barracud@ 1 hf. ( Mesaj Silindi )
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    207m 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    A serisi, 1 serisi ve A3 premiumsa bu ne ? 😂
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    haberelectro 2 hf. ( Mesaj Silindi ) 207m
    Onların amblemi yetiyor kasmıyorlar
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    BBHMMDH (Ertuğrul Avcı) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tasarım güzel fakat ön tampondaki Led aydınlatmalar ufak kazalarda bile büyük masraflar çıkartabilir.
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    8321 kez okundu.
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