Elektrikli Opel Mokka-e Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Opel'in güncellenen logosu ve Vizor tasarımı gibi marka için ilkleri teşkil eden detaylarla karşımıza çıkan yeni Opel Mokka'nın %100 elektrikli versiyonu yeni Opel Mokka-e, Aralık 2022 itibarıyla ülkemiz yollarına çıkmaya başlıyor. Yeni Opel Mokka-e fiyatı 909.900 TL olarak açıklandı.

8 yıl/160.000 km batarya garantisi sunulan yeni Opel Mokka-e için lansman dönemine özel olarak; 1 yıllık kasko, 120 bin TL için 12 ay %0 faiz finansman kampanyası ile 1 yıllık Eşarj bakiye fırsatları da sunuluyor. Opel Mokka-e, Opel Türkiye’nin İstanbul, Bursa, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya ve Kayseri’de bulunan 17 farklı bayisinde sınırlı sayıda adetle ön satışa sunuldu. Bu bayileri tam liste hâlinde haberin alt kısmında bulabilirsiniz.

Yeni Opel Mokka-e, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yeni Opel Mokka-e’de kullanıma sunulan güçlü ve son derece sessiz elektromotor, 100 kW (136 HP) güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm maksimum tork üretiyor. Sürüş sırasında “Normal, Eko ve Spor” olmak üzere üç farklı sürüş modundan biri seçilebiliyor. Tek oranlı otomatik şanzımanıyla Mokka-e, gaza ilk dokunuşla birlikte tüm gücünü yola kesintisiz olarak aktarabiliyor. 0’dan 50 km/s hızlanmasını 3,7 saniyede tamamlayan Mokka-e, 0’dan 100 km/s hıza ise 9,2 saniyede ulaşıyor.

30 dakikada %80’e varan şarj

Tam Boyutta Gör Elektrikli Mokka-e’de kullanılan 50 kWh kapasiteli batarya, WLTP'ye göre 327 km’ye varan bir elektrikli sürüş menzili sunuyor. Araç, wall box, yüksek hızlı şarj veya ev tipi priz için tek fazdan üç fazlı 11 kW’a kadar tüm olası şarj çözümlerini destekliyor. 50 kWh pilde depolanan enerjiyi ve menzili korumak için ise hız elektronik olarak 150 km/s’de sınırlandırılıyor.

Pilin %80’ini sadece 30 dakikada şarj etmeyi sağlayan 100 kW DC hızlı şarj sistemi Mokka-e’de standart olarak yer alıyor. Bununla birlikte Mokka-e, rejeneratif fren sistemi sayesinde sürüş esnasında da bataryasını doldurarak menzile katkı sağlıyor. Geleneksel motorlu versiyonlardaki yakıt depo kapağının altında yer alan şarj soket girişi, kullanıcı alışkanlarını ön plana alıyor.

Yeni Mokka ailesi, Opel’in son derece verimli çoklu enerji platformu CMP’nin (Ortak Modüler Platform) yeni versiyonu üzerinden yükseliyor. Bu hafif ve verimli modüler sistem, araç geliştirmede maksimum esneklik sunarken, içten yanmalı motorların yanı sıra tamamen elektrikle çalışan motor kurulumuna da izin veriyor. Bu sayede Opel tutkunlarına geniş bir motor seçim özgürlüğü de sunulmuş oluyor.

Rüsselsheim’daki mühendislik ekibi, önceki nesle kıyasla 120 kg’a kadar ağırlık tasarrufu sağladı. Aracın tabanına entegre batarya yapısı ile Mokka-e, çok daha hızlı tepki veren, çevik ve sürüşü eğlenceli, aynı zamanda önemli ölçüde daha az enerji tüketen bir model olmasıyla da öne çıkıyor.

Mokka-e'de bulunan standart teknolojiler

Tam Boyutta Gör Yeni Opel Mokka-e, sürüş güvenliğini ve sürüş konforunu artıran 16 adet yeni nesil sürüş destek sistemiyle donatılıyor. Bu sistemlerin birçoğu Mokka-e’de standart olarak yer alıyor. Standart olarak sunulan teknolojiler arasında; yaya algılama özellikli aktif acil fren sistemi, ön çarpışma ikazı, aktif şerit takip sistemi, 180 derece panoramik geri görüş kamerası ve trafik işareti tespit sistemi bulunuyor. Dur-kalk özellikli adaptif hız sabitleme sistemi, şerit ortalama özellikli gelişmiş aktif şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi, gelişmiş park pilotu gibi birçok ek özellik de Mokka-e’de sürücülere sunuluyor.

Opel Mokka-e'de sunulan donanımlar

Opel Mokka-e, otomatik klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, yağmur ve far sensörü gibi çok sayıda konfor elemanlarıyla donatılıyor. Ayrıca, standart olarak elektrikli el freniyle geliyor. Toplam 14 ayrı LED modülden oluşan akıllı aydınlatma modları ve göz almayan IntelliLux LED® Matrix farlar da Mokka-e’yi sınıfında benzersiz kılıyor. Mokka-e’de sürücü ve yolcular, çeşitli multimedya çözümleri sayesinde bağlantılı sürüşün keyfini de çıkarıyor.

10 inç renkli dokunmatik ekrana sahip üst seviye Multimedya Navi Pro, sürücülerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Opel’in yeni Pure Panel’iyle bütünleşen ekranlar, sürücüye dönük olarak konumlandırılıyor. Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu multimedya sistemleri sesli komut özelliği ile hayatı daha da kolaylaştırıyor. 12 inçlik dijital gösterge panelinde yer alan enerji tüketim göstergesi, tüketimle ilgili tüm bilgileri sürücünün dikkatini dağıtmadan takip edebilmesini sağlıyor.

Opel Mokka-e'yi deneyimleyebileceğiniz bayiler Şehir Bayi İstanbul Mepa - Nev - Gülan - Öztek Çekmeköy - Odak - Çetaş Büyükçekmece Bursa Neskar Nilüfer Ankara Abc - Otosay Eskişehir Alpata Balıkesir Beyaz İzmir Arkas Karşıyaka - Egem Aydın Surtaş Muğla Turgut Milas Antalya Antoto Merkez Kayseri İnciroğlu

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Elektrikli Opel Mokka-e Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri