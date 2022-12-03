Elektrikli Opel Mokka-e Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

- Yeni Opel Mokka-e, özellikleriyle neler sunuyor❓
- 30 dakikada %80’e varan şarj
- Mokka-e'de bulunan standart teknolojiler
- Opel Mokka-e'de sunulan donanımlar
- Opel Mokka-e'yi deneyimleyebileceğiniz bayiler
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8 yıl/160.000 km batarya garantisi sunulan yeni Opel Mokka-e için lansman dönemine özel olarak; 1 yıllık kasko, 120 bin TL için 12 ay %0 faiz finansman kampanyası ile 1 yıllık Eşarj bakiye fırsatları da sunuluyor. Opel Mokka-e, Opel Türkiye’nin İstanbul, Bursa, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya ve Kayseri’de bulunan 17 farklı bayisinde sınırlı sayıda adetle ön satışa sunuldu. Bu bayileri tam liste hâlinde haberin alt kısmında bulabilirsiniz.
Yeni Opel Mokka-e, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Opel Mokka-e’de kullanıma sunulan güçlü ve son derece sessiz elektromotor, 100 kW (136 HP) güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm maksimum tork üretiyor. Sürüş sırasında “Normal, Eko ve Spor” olmak üzere üç farklı sürüş modundan biri seçilebiliyor. Tek oranlı otomatik şanzımanıyla Mokka-e, gaza ilk dokunuşla birlikte tüm gücünü yola kesintisiz olarak aktarabiliyor. 0’dan 50 km/s hızlanmasını 3,7 saniyede tamamlayan Mokka-e, 0’dan 100 km/s hıza ise 9,2 saniyede ulaşıyor.
30 dakikada %80’e varan şarj
Pilin %80’ini sadece 30 dakikada şarj etmeyi sağlayan 100 kW DC hızlı şarj sistemi Mokka-e’de standart olarak yer alıyor. Bununla birlikte Mokka-e, rejeneratif fren sistemi sayesinde sürüş esnasında da bataryasını doldurarak menzile katkı sağlıyor. Geleneksel motorlu versiyonlardaki yakıt depo kapağının altında yer alan şarj soket girişi, kullanıcı alışkanlarını ön plana alıyor.
Yeni Mokka ailesi, Opel’in son derece verimli çoklu enerji platformu CMP’nin (Ortak Modüler Platform) yeni versiyonu üzerinden yükseliyor. Bu hafif ve verimli modüler sistem, araç geliştirmede maksimum esneklik sunarken, içten yanmalı motorların yanı sıra tamamen elektrikle çalışan motor kurulumuna da izin veriyor. Bu sayede Opel tutkunlarına geniş bir motor seçim özgürlüğü de sunulmuş oluyor.
Rüsselsheim’daki mühendislik ekibi, önceki nesle kıyasla 120 kg’a kadar ağırlık tasarrufu sağladı. Aracın tabanına entegre batarya yapısı ile Mokka-e, çok daha hızlı tepki veren, çevik ve sürüşü eğlenceli, aynı zamanda önemli ölçüde daha az enerji tüketen bir model olmasıyla da öne çıkıyor.
Mokka-e'de bulunan standart teknolojiler
Opel Mokka-e'de sunulan donanımlar
Opel Mokka-e, otomatik klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, yağmur ve far sensörü gibi çok sayıda konfor elemanlarıyla donatılıyor. Ayrıca, standart olarak elektrikli el freniyle geliyor. Toplam 14 ayrı LED modülden oluşan akıllı aydınlatma modları ve göz almayan IntelliLux LED® Matrix farlar da Mokka-e’yi sınıfında benzersiz kılıyor. Mokka-e’de sürücü ve yolcular, çeşitli multimedya çözümleri sayesinde bağlantılı sürüşün keyfini de çıkarıyor.
10 inç renkli dokunmatik ekrana sahip üst seviye Multimedya Navi Pro, sürücülerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Opel’in yeni Pure Panel’iyle bütünleşen ekranlar, sürücüye dönük olarak konumlandırılıyor. Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu multimedya sistemleri sesli komut özelliği ile hayatı daha da kolaylaştırıyor. 12 inçlik dijital gösterge panelinde yer alan enerji tüketim göstergesi, tüketimle ilgili tüm bilgileri sürücünün dikkatini dağıtmadan takip edebilmesini sağlıyor.
|Şehir
|Bayi
|İstanbul
|Mepa
|-
|Nev
|-
|Gülan
|-
|Öztek Çekmeköy
|-
|Odak
|-
|Çetaş Büyükçekmece
|Bursa
|Neskar Nilüfer
|Ankara
|Abc
|-
|Otosay
|Eskişehir
|Alpata
|Balıkesir
|Beyaz
|İzmir
|Arkas Karşıyaka
|-
|Egem
|Aydın
|Surtaş
|Muğla
|Turgut Milas
|Antalya
|Antoto Merkez
|Kayseri
|İnciroğlu
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam