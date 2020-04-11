Bugatti'nin W16 motorunu içinde barındıran 1.9 milyon TL'lik kol saati: Bugatti Chiron Tourbillon

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Dünyaca ünlü saat üreticisi Jacob & Co, içerisinde 1500 beygirlik Bugatti Chiron’un kalbinin bulunduğu yepyeni bir tourbillon saat tasarladı. Bugatti Chiron Tourbillon adı verilen saat, türünün en etkileyici ve en pahalı örneklerinden biri olabilir.

Yapımı neredeyse bir yıl süren bu sanat eserinin içerisinde Fransız hiper otomobildeki W16 motorun küçük bir prototipi bulunuyor. Safir kristalinden yapılan bu minyatür motor, saatin içine aracın süspansiyon sistemine gönderme yapan küçük amortisörlerle tutturulmuş. Tüm bu detayları bir arada tutmak için de 54 x 44 mm ölçülere sahip hafifletilmiş siyah titanyum kasa kullanılmış. Zaten bu kadar çok detaya ve işçiliğe sahip saatten daha azı da beklenemezdi.

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İç mekanizmasının 578 farklı parçadan oluştuğu açıklanan Bugatti Chiron Tourbillon’un en dikkat çekici özelliği ise motordaki pistonların tıpkı gerçekteki gibi hareket ediyor olması. Bu da saatteki en küçük ve en karmaşık parçalardan biri olan replika krank mili sayesinde mümkün olmuş. Pistonlardaki hareketlilik saatin sağı tarafındaki düğmeye basılarak aktif ediliyor ve 20 saniye sürüyor. Ayrıca saatin içerisinde tıpkı pistonlar gibi hareket eden iki küçük turbo mevcut.

Bugatti Chiron Tourbillon’un üzerinde, 60 saatlik kullanım ömrü sunan bataryanın kalan süresini gösteren bir yakıt göstergesi de bulunuyor. Üstelik bu gösterge, Bugatti’nin ön ızgarasına şekil veren at nalı şekliyle çevrelenmiş. Tüm bu detayları göz önüne aldığımızda, Jacob & Co’nun oldukça başarılı bir iş çıkardığını söyleyebiliriz.

Gelelim bu özel saatin fiyatına. Yalnızca 250 adet örneği bulunacak bu saati almak isteyenlerin 280 bin dolar, yani güncel kurla yaklaşık 1.9 milyon TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Saat üzerindeki motorun gerçeğini barındıran Bugatti Chiron’un fiyatı ise yaklaşık 3 milyon dolar.

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