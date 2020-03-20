Yeni Ford Bronco Sport'un özellikleri sızdırıldı

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Ford'un yeniden hayat verdiği Bronco efsanesinin küçük versiyonu olan Bronco Sport’un tasarımını geçtiğimiz günlerde sızdırılan fotoğraflar vasıtasıyla görmüştük. Şimdi de 2021 Ford Bronco Sport’a ait olduğu iddia edilen bazı teknik detaylar ortaya çıktı.

Kaputun altındaki seçeneklerden başlayacak olursak, paylaşılan görseller ışığında yeni Bronco Sport’un 1.5 litre ve 2.0 litre EcoBoost motorlarla sunulacağını söylemek mümkün. Söz konusu motorlar, 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilecek. Motorların teknik verileri henüz belli değil fakat Bronco Sport’un Kuga modelini baz alacağını biliyoruz. Bu modelde üç silindirli EcoBoost motor 180 beygir güç ve 240 Nm tork üretiyor. 2.0 litre dört silindirli motor ise 250 beygir güç ve 372 Nm tork çıkışına sahip.

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Escape modelinde önden ve dört tekerlekten çekiş seçenekleri mevcut. Bronco Sport’ta ise yalnızca dört tekerlekten çekiş seçeneğine yer verileceğini görüyoruz. Ayrıca, notlar arasında Bronco Sport’un 2670 mm aks mesafesine sahip olduğu da yazıyor. Bu da Bronco Sport’un Kuga'dan 41 mm daha kısa olduğunu gösteriyor.

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First Edition da dahil olmak üzere beş farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacağı görülen 2021 Ford Bronco Sport’ta 10 farklı gövde rengi seçeneği bulunacak. Ayrıca müşteriler tavan rengini de opsiyonel olarak siyah ya da gri olarak tercih edebilecek. 17 inç alaşım jantlar da yeni Bronco Sport’un standart olarak sunulan özellikleri arasında olacak.

Paylaşılan fotoğraflarda ayrıca Badlands adı verilen paketin donanımlarına da yer verilmiş. Deri direksiyon, ısıtmalı ve elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar, çift bölgeli otomatik klima kontrol sistemi, kablosuz şarj ünitesi ve 6 hoparlörlü ses sistemi bu paketin dikkat çeken donanımları arasında.

2021 Ford Bronco ve küçük versiyonu Bronco Sport'un bu yıl içerisinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Fakat kesin tarih henüz belli değil.

https://www.facebook.com/JuggernautPerformance/posts/1470987146401969

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