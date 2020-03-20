Mercedes-Benz Türk de üretime koronavirüs arası veriyor

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Koronavirüs nedeniyle Türkiye’de üretime ara veren otomotiv firmalarına Mercedes-Benz Türk de dahil oldu. Şirketin Hoşdere ve Aksaray’daki fabrikalarında üretim iki hafta duracak.

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Mercedes-Benz Türk’ten yapılan açıklamada, “Koronavirüs salgını ile ilgili çalışmalarımızın ve toplumumuzun sağlığına yönelik tedbirler ile uluslararası tedarik zincirindeki lojistik aksamalar kapsamında, üretim faaliyetlerimize Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 23 Mart – 5 Nisan, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ise 28 Mart – 10 Nisan tarihleri arasında iki haftalığına ara verme kararı aldık” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Bkz. "Honda'dan Türkiye'deki üretime yönelik yeni açıklama"

Mercedes-Benz Türk’ün açıklamasından önce, ülkemizde üretim yapan Ford Otosan, Toyota ve Honda da üretime iki hafta süreyle ara vereceklerini duyurmuştu.

Tofaş, ara vermek yerine üretim hızını düşürdü

Ülkemizin önemli üreticilerinden Tofaş ise bu konuda farklı bir yol izliyor. Tofaş, üretime ara vermek yerine riskleri en aza indirmek için 23 Mart itibarıyla üretim hatlarında 1.5 metre sosyal mesafe kuralı aldığını ve üretim hızını düşürdüğünü açıkladı.

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