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    Yeni Hyundai i10, İzmit'te üretim bandına çıktı

    Yenilenen tasarımı, güvenlik donanımları ve bağlantı özellikleriyle dikkat çeken yeni i10, Hyundai Assan'ın İzmit'teki fabrikasında üretim bandına çıktı. Peki yeni i10 ne zaman satışa sunulacak?
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    35
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Hyundai i10, İzmit'te üretim bandına çıktı
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    Hyundai Assan, dört ay önce tanıtılan yeni i10’un üretimine başladı. İzmit’te üretilen yeni Hyundai i10, yenilenen dinamik tasarımı, güvenlik donanımları ve bağlantı özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Yeni Hyundai i10, baştan sona yenilenen şık tasarımının yanı sıra selefine göre 20 mm daha geniş ve 20 mm daha kısa olmasıyla öne çıkıyor. İç ve dış tasarım özellikleriyle yerini aldığı modelden daha sportif bir yapıda olan yeni i10, 252 litrelik hacmiyle de A segmentindeki en büyük bagajlardan birini sunuyor.

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    Ayrıca Bkz. "2020 Hyundai i10 tanıtıldı: İşte yeni tasarımı ve özellikleri"

    Bluelink Telematic, Apple CarPlay ve Android Auto gibi mobil bağlantı özellikleriyle üretilen yeni Hyundai i10, 8 inç büyüklüğünde renkli dokunmatik ekrana sahip. Çeşitli sürüş destek sistemlerinin haricinde, Hyundai SmartSense aktif güvenlik paketiyle de sınıfındaki en güvenli model olmayı hedefliyor.

    Yeni Hyundai i10, İzmit'te üretim bandına çıktı
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    Yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak

    Hyundai Avrupa Pazarlama ve Ürün Kıdemli Başkan Yardımcısı Andreas Christoph Hofmann, üretimi başlayan yeni modelle ilgili olarak, “Müşterilerimiz istedi ve biz de onları dinledik. Yeni i10 ile A segmentindeki en iyi bağlantı ve güvenlik özelliklerini daha da cesur ve dinamik bir tasarımla sunuyoruz. Tüm bu üst düzey özellikler yeni i10’u sıfır kilometre bir otomobil satın almak isteyen müşteriler için en iyi seçim haline getiriyor.” şeklinde konuştu.

    Çift tavan renk kombinasyonları dahil 17 farklı renk seçeneğiyle üretimine başlanan yeni Hyundai i10, yılın ilk çeyreğinde Türkiye ve Avrupa’da satışa sunulacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    sml_akyz 1 hf. en beğenilen
    Bence olmuş
    Yanıtla +30
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    Tha Alumni 1 hf.
    kia picantodan daha yakışıklı gözüküyor
    Yanıtla +9
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    Red_devil33 1 hf.
    Amerika aya çıktımı çözümü çok basit şimdi neden çıkmıyor çünki 4k çekmese bile 1080p çekim yapması lazım
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    Quattro 1 hf.
    7-DCT şanzıman bu araca yakışırdı. 5 ileri yarı otomatik dedikleri muhtemelen tek kavrama saçma sapan bir şanzıman olacak.

    Diğer yandan yeni şanzımanla az yakar bu araç.

    Full’unun jump otomatik i20’yi geçmeyeceğini düşünüyorum. Fiyat için onu baz alabiliriz.
    Yanıtla +1
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    brk6152 1 hf.
    Araba fiyatları öyle biyere geldi ki,ancak bunların fulüne bineriz
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    AsiretinMarjinalCocugu 1 hf.
    Mini, Micra ya da 3008 statüsüne daha erişememiş, yeni beyaz yakalı olmuş "we can do it"ci tayfa alır bunu anca.
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    JanKlod 1 hf.
    AyTen
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    bjkyener 1 hf.
    i10 1.2cc yakıtı su gibi içiyor uzak durun yakıt tüketimi gerçekte şehir içi 8 litre yakın 100 bin lik araç değil 75-80 bin

    2019 1,2 GLX otomatik suzuki swift benzinli gerçekte şehir içi 5,6 litre şehir dışı 4,7 - 5 litre harcıyor
    Yanıtla +1
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    uyguna_iphone 1 hf.
    güzel olmuş diyorsunuzda boşuna olmuş full dolusu 130 dan aşağı gelmez. Gidip alırmısın bu aracı 130 bin tl ye ?
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    monacomen 1 hf. yeni yorumcu
    Bir model tutunca bir başka firma hemen onun ikizini yapıyor otomobil piyasasında özgünlük biraz az aranan bir şey oldu. Bu çift renkli kapı bölümü içeri çökük araçların üzerinden markasını çıkart muhakkak bir başka marka olarak anılacaktır adı.
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    astegon 1 hf.
    Tam bir şehir aracı.

    ama fiyatı çok yüksek olacak. Eski i10 bu fiyata ise...
    hyundai.com/...


    ya da dur ya biz çok fakiriz.
    1 Yanıt Yanıtla
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    erka1907 1 hf. astegon
    listeden eski i10 fiyatına nasıl ulaştınız, merak ettim doğrusu.
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    DH Misafiri 1 hf.
    20mm daha geniş 20mm daha kısa offf ne büyük fark ama
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    5596 kez okundu.
    26 yorum yazıldı.

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    Galeri, 2020 hyundai i10 ve
    8 etiket daha hyundai assan hyundai izmit yeni i10 ne zaman satılacak Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı Popüler MPopüler
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