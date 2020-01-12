Yeni Hyundai i10, İzmit'te üretim bandına çıktı

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Hyundai Assan, dört ay önce tanıtılan yeni i10’un üretimine başladı. İzmit’te üretilen yeni Hyundai i10, yenilenen dinamik tasarımı, güvenlik donanımları ve bağlantı özellikleriyle dikkat çekiyor.

Yeni Hyundai i10, baştan sona yenilenen şık tasarımının yanı sıra selefine göre 20 mm daha geniş ve 20 mm daha kısa olmasıyla öne çıkıyor. İç ve dış tasarım özellikleriyle yerini aldığı modelden daha sportif bir yapıda olan yeni i10, 252 litrelik hacmiyle de A segmentindeki en büyük bagajlardan birini sunuyor.

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Ayrıca Bkz. "2020 Hyundai i10 tanıtıldı: İşte yeni tasarımı ve özellikleri"

Bluelink Telematic, Apple CarPlay ve Android Auto gibi mobil bağlantı özellikleriyle üretilen yeni Hyundai i10, 8 inç büyüklüğünde renkli dokunmatik ekrana sahip. Çeşitli sürüş destek sistemlerinin haricinde, Hyundai SmartSense aktif güvenlik paketiyle de sınıfındaki en güvenli model olmayı hedefliyor.

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Yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak

Hyundai Avrupa Pazarlama ve Ürün Kıdemli Başkan Yardımcısı Andreas Christoph Hofmann, üretimi başlayan yeni modelle ilgili olarak, “Müşterilerimiz istedi ve biz de onları dinledik. Yeni i10 ile A segmentindeki en iyi bağlantı ve güvenlik özelliklerini daha da cesur ve dinamik bir tasarımla sunuyoruz. Tüm bu üst düzey özellikler yeni i10’u sıfır kilometre bir otomobil satın almak isteyen müşteriler için en iyi seçim haline getiriyor.” şeklinde konuştu.

Çift tavan renk kombinasyonları dahil 17 farklı renk seçeneğiyle üretimine başlanan yeni Hyundai i10, yılın ilk çeyreğinde Türkiye ve Avrupa’da satışa sunulacak.

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