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2020 Hyundai i10 tanıtıldı: İşte yeni tasarımı ve özellikleri

2020 Hyundai i10 selefine kıyasla daha agresif ve kaslı bir görünüme sahip. Güvenlik ve kabin teknolojileri yenilenen 2020 Hyundai i10'un önümüzdeki yılın ilk yarısında satışa sunulması planlanıyor.
2 gün
4,9b
1
27
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2020 Hyundai i10 tanıtıldı: İşte yeni tasarımı ve özellikleri
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Frankfurt Otomobil Fuarı’nın yaklaşmasıyla birlikte burada sergilenecek otomobiller de yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı. Yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle karşımıza çıkan 2020 Hyundai i10 da bunlardan biri.

2020 Hyundai i10’un tasarımına baktığımızda ilk gözümüze çarpan aracın daha dinamik bir görünüme kavuştuğu oluyor. Yenilenen farların daha agresif bir duruş kazandırdığı ön yüzdeki yuvarlak LED gündüz farlarına ev sahipliği yapan ızgara da genişlemiş. Bu görünüm daha sportif detaylara sahip ön tampon ile desteklenmiş. Ayrıca 2020 Hyundai i10’un kaputu ve yanlarındaki çizgiler araca daha kaslı bir görünüm kazandırmış. Yeni tasarıma sahip 14 inçlik (16 inç opsiyonel) alaşım jantlar, kabin tarafında 4, dış tarafta ise 22 farklı renk kombinasyonu da 2020 Hyundai i10’un tasarım unsurları arasında.

2020 Hyundai i10’un boyutları selefine göre çok da farklı değil. Sahip olduğu uzunluk ve aks mesafesi değişmeyen aracın yüksekliği 20 mm azalırken genişliği de 20 mm artırılmış. Bu sayede daha güzel bir şekil elde etmenin yanı sıra iç mekanda biraz daha fazla alan yaratılmış. Kabin kısmı da yenilenen 2020 Hyundai i10’da fonksiyon tuşlarına sahip üç kollu bir direksiyonun yanı sıra Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip 8 inçlik bilgi-eğlence ekranı kullanılmış. Ayrıca kapı içlerinde ve konsolda kullanılan üç boyutlu petek deseni de araca genç bir hava katmış. 2020 Hyundai i10’un 252 litre bagaj hacmine sahip olduğunu da ekleyelim.

2020 Hyundai i10 motor seçenekleri

2020 Hyundai i10’un kilit özellikleri arasında İleri Çarpışma Asistanı, Uzun Far Asistanı, Şerit Takip Asistanı, Sürücü Dikkat Uyarısı ve Akıllı Hız Limiti Uyarısı gibi teknolojiler bulunuyor. Tüm bu sistemler Hyundai’nin SmartSense paketi içerisinde yer alıyor. İlk etapta iki motor seçeneğiyle satışa sunulacak 2020 Hyundai i10’da 66 beygir güç ve 96 Nm tork sunan 1.0 litre MPi üç silindirli motor bulunuyor. Diğer seçenek ise 82 beygir güç ve 118 Nm torka sahip 1.2 litre MPi dört silindirli ünite. Her iki ünite de 5 ileri manuel veya 5 ileri otomatik şanzımanla eşlenebiliyor.

Frankfurt Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştirecek 2020 Hyundai i10’un gelecek yılın ilk yarısında satışa sunulması bekleniyor. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.



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Darknesia 2 gün en beğenilen
B*k böceği gibi bir şey olmuş :/
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1 Avatar
Quattro 1 gün
Resimlerdeki doluluktaki araç bugün Türkiye'ye gelse benzinli otomatiği 100k'yı kesin geçer.
Gördüğüm kadarıyla kablosuz şarjdan otomatik klimaya herşeyi koymuşlar.
Şöför kısmına kol dayama da gelmiş o iyi olmuş. Hiç yoktan iyidir.
Ben beğendim, güzel bir şehiriçi aracı olmuş.
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PEKERABİ 1 gün
accent eralardan sonra çağ atladılar
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kizashi 1 gün
Yeni Juke tanıtılmış.

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kizashi 1 gün
Bu modelde arka frenler disk yerine kampana olmuş.
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xml-arif 1 gün
0.5 motor 3 vites bekliyorduk tüh
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Navi 1 gün
küçük araba bu ülkede gitmez, ev hanımı acemi bayanlar bile yüksek suv peşinde. prestij ihtiyacın önündedir bizim ülkede.
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nightbringer 1 gün
Mevcut kasa çok şıktı, bu iç tasarım ile çıkarsalar efsane olurdu. Şimdi Toyota çakması garip tasarımlı olmuş beğenmedim.
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Bantu 2 gün
Gayet güzel bir araç olmuş. Tasarımı içeride ve dışarıdan bakıldığında segmentini fazlasıyla karşılıyor. Kalabalık şehirler ve sıkışık trafik için en ideal araç grubu, hele ki park konusunda çok avantajlı. Umarım bizim ülkemizde kendi aracını böyle güzel yapar. Beğenmeyenler acaba bu aracı neyle kıyasladı da beğenemedi şaşırtıcı.
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en1gma 2 gün
Kimse taslamıyorsa ben beğendim
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Q6600 2 gün
Ülkemizde c sınıfını alma gücümüz vardı b sınıfı gücüne düştü, 2 sene sonra belki bu kadar da değil a sınıfına düştük düşeceğiz bu arada aracın tasarımı çok şık fiyatı tahminen 100k dan başlar.
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Fade to Black 2 gün Q6600
kısacası hindistan olma yolunda ilerliyoruz. 2023de forumlarda suzuki alto mu, geely mi diye konular görmeye başlarsak şaşırmayalım.
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