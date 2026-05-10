MG’den Porsche Taycan’a rakip: MG 07 görücüye çıktı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi SAIC Motor bünyesindeki MG, yeni amiral gemisi modeli MG 07’yi resmi olarak görücüye çıkardı. MG’ye göre 07, Çin’de yaklaşık 700 bin yuanlık (103 bin dolar) lüks coupe modellerine rakip bir tasarım sunuyor. Ancak aracın başlangıç fiyatının 200 bin yuanın altında, yani yaklaşık 29 bin dolar seviyesinde olması bekleniyor. Bu söylem doğrudan Porsche Taycan’a gönderme yapıyor. Çünkü Taycan’ın Çin’deki başlangıç fiyatı yaklaşık 918 bin yuan seviyesinde bulunuyor.

Tasarımda Porsche Taycan esintisi

Tasarım detaylarına bakıldığında MG 07’nin Taycan’dan ciddi şekilde ilham aldığı açıkça görülüyor. Özellikle ön bölümdeki far tasarımı, eğimli tavan çizgisi ve arka bölümdeki genel siluet Alman elektrikli spor sedanı andırıyor. Ancak model, daha yuvarlak ve şişkin hatları nedeniyle Taycan kadar agresif görünmüyor.

Tam Boyutta Gör Araçta C şeklinde aydınlatma imzası, kaslı motor kaputu ve aktif panjur sistemi barındırdığı düşünülen geniş alt hava girişi dikkat çekiyor. Ön bölümde ayrıca belirgin bir sensör yer alırken, tavana entegre LiDAR sistemi de MG’nin gelişmiş sürüş destek teknolojisi sunacağını gösteriyor.

Yan profilde gizli kapı kolları, ön çamurluk hava kanalları ve coupe formundaki uzun tavan çizgisi öne çıkıyor. Arka bölümde ise yine Taycan benzeri stop tasarımı tercih edilmiş olsa da aracın daha yüksek ve dolgun yapısı dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör MG, teknik detayları ise henüz açıklamadı. Ancak modelin SAIC Motor’un yeni nesil NEV platformu üzerine geliştirildiği doğrulandı. MG 07 hem tamamen elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit versiyonlarla satışa sunulacak.

Yaklaşık 300 bin yuan seviyesindeki üst donanım paketlerinde ise Momenta R7 otonom sürüş sistemi yer alacak. Sistem, şehir içi otonom sürüş desteği ve “park alanından park alanına kesintisiz sürüş deneyimi” gibi gelişmiş özellikler sunacak. Şirket, sistemin yalnızca insan sürüşünü taklit etmediğini, aynı zamanda deneyimli sürücüler benzeri çevresel analiz ve öngörü yeteneklerine sahip olduğunu belirtiyor. Bu sayede aracın potansiyel tehlikelere karşı proaktif savunma manevraları gerçekleştirebildiği ifade ediliyor.

MG ayrıca otonom sürüş sırasında aracın dış aydınlatmalarında turkuaz renkli ışıkların yanacağını açıkladı. Modelle ilgili daha fazla detayın önümüzdeki haftalarda paylaşılması bekleniyor.

MG'den Porsche Taycan'a rakip: MG 07 görücüye çıktı

