MG’den Porsche Taycan’a rakip: MG 07 görücüye çıktı

Tasarımda Porsche Taycan esintisi
Tasarım detaylarına bakıldığında MG 07’nin Taycan’dan ciddi şekilde ilham aldığı açıkça görülüyor. Özellikle ön bölümdeki far tasarımı, eğimli tavan çizgisi ve arka bölümdeki genel siluet Alman elektrikli spor sedanı andırıyor. Ancak model, daha yuvarlak ve şişkin hatları nedeniyle Taycan kadar agresif görünmüyor.
Yan profilde gizli kapı kolları, ön çamurluk hava kanalları ve coupe formundaki uzun tavan çizgisi öne çıkıyor. Arka bölümde ise yine Taycan benzeri stop tasarımı tercih edilmiş olsa da aracın daha yüksek ve dolgun yapısı dikkat çekiyor.
Yaklaşık 300 bin yuan seviyesindeki üst donanım paketlerinde ise Momenta R7 otonom sürüş sistemi yer alacak. Sistem, şehir içi otonom sürüş desteği ve “park alanından park alanına kesintisiz sürüş deneyimi” gibi gelişmiş özellikler sunacak. Şirket, sistemin yalnızca insan sürüşünü taklit etmediğini, aynı zamanda deneyimli sürücüler benzeri çevresel analiz ve öngörü yeteneklerine sahip olduğunu belirtiyor. Bu sayede aracın potansiyel tehlikelere karşı proaktif savunma manevraları gerçekleştirebildiği ifade ediliyor.
MG ayrıca otonom sürüş sırasında aracın dış aydınlatmalarında turkuaz renkli ışıkların yanacağını açıkladı. Modelle ilgili daha fazla detayın önümüzdeki haftalarda paylaşılması bekleniyor.
