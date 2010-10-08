Yeni iPad; 7 inçlik Retina ekran ve 128GB kapasiteyle mi gelecek ?

Geçtiğimiz Ocak ayındaki ilk tanıtımdan sonra USB bağlantı ve hafıza kartı girişi olmamasından dolayı sıkça eleştirilen fakat bu eleştirilere rağmen, 2010 yılı içersinde iPhone 4 ile birlikte Apple'ın en popüler ürünü olmayı başaran iPad'in 2.Nesili hakkında yeni dedikodular gelmeye başladı.

Wall Street analistlerinden Brian White'ın Taipei'i yaptığı gezide görüştüğü elektronik üreticilerini kaynak gösterdiği iddialarına hızlıca bakalım;

Apple, yeni iPad'i 2011 yılının ilk takvim çeyreği (Ocak-Mart) içersinde satışa sunmaya hedefliyor.

Yeni iPad, 7 inçlik yüksek çözünürlüklü Retina ekrana sahip olacak ve üzerinde bir kamera ve 128GB'lık depolama birimiyle gelecek. (White, 7 inçlik iPad'in 9.7 inçlik versiyonun yanında ikinci bir model olarak mı satışa sunulacağı hakkındaysa herhangi bir bilgi vermezken, Goldman Sachs'a göre 7 inçlik yeni iPad, 9.7 inçlik modele alternatif olarak satışa sunulacak.)

7 inçlik Retina'lı iPad, ilk nesilin aksine üzerinde micro yada Mini USB portuna sahip olacak (Benzer iddia Goldman Sachs'ın analistleri tarafından da dile getirilmişti). Bu kararın muhtemel sebebi Avrupa Birliği'nin MicroUSB'i mobil cihazlar için standart güç birimi olarak kabul etmesi olabilir.

Apple, 2011 yılı içersinde toplam 45 milyon iPad satışı yapabilir.

White, ayrıca, mevcut iPad'in tatil dönemininde 7 milyonluk satış sayısını aşacağını tahmin ediyor. White'ın bu beklentisinin arkasındaki sebepse, 3.çeyrek içersinde bileşen üreticilerinden birinin Apple'a 6 milyon adet iPad bileşenini göndermiş olması.