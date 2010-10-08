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Yeni iPad; 7 inçlik Retina ekran ve 128GB kapasiteyle mi gelecek ?

8 yıl
16,9b
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12
iPad
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz Ocak ayındaki ilk tanıtımdan sonra USB bağlantı ve hafıza kartı girişi olmamasından dolayı sıkça eleştirilen fakat bu eleştirilere rağmen, 2010 yılı içersinde iPhone 4 ile birlikte Apple'ın en popüler ürünü olmayı başaran iPad'in 2.Nesili hakkında yeni dedikodular gelmeye başladı.

Wall Street analistlerinden Brian White'ın Taipei'i yaptığı gezide görüştüğü elektronik üreticilerini kaynak gösterdiği iddialarına hızlıca bakalım;

  • Apple, yeni iPad'i 2011 yılının ilk takvim çeyreği (Ocak-Mart) içersinde satışa sunmaya hedefliyor.
  • Yeni iPad, 7 inçlik yüksek çözünürlüklü Retina ekrana sahip olacak ve üzerinde bir kamera ve 128GB'lık depolama birimiyle gelecek. (White, 7 inçlik iPad'in 9.7 inçlik versiyonun yanında ikinci bir model olarak mı satışa sunulacağı hakkındaysa herhangi bir bilgi vermezken, Goldman Sachs'a göre 7 inçlik yeni iPad, 9.7 inçlik modele alternatif olarak satışa sunulacak.)
  • 7 inçlik Retina'lı iPad, ilk nesilin aksine üzerinde micro yada Mini USB portuna sahip olacak (Benzer iddia Goldman Sachs'ın analistleri tarafından da dile getirilmişti). Bu kararın muhtemel sebebi Avrupa Birliği'nin MicroUSB'i mobil cihazlar için standart güç birimi olarak kabul etmesi olabilir.
  • Apple, 2011 yılı içersinde toplam 45 milyon iPad satışı yapabilir.

White, ayrıca, mevcut iPad'in tatil dönemininde 7 milyonluk satış sayısını aşacağını tahmin ediyor. White'ın bu beklentisinin arkasındaki sebepse, 3.çeyrek içersinde bileşen üreticilerinden birinin Apple'a 6 milyon adet iPad bileşenini göndermiş olması.


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séquestre 8 yıl
Maşallah :)
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Batuist 8 yıl
tüm eksilerine rağmen harika bir cihaz..
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gun 8 yıl
Biraz ufalması aslında zarar getirmez çünkü aynı zamanda hafifler ve buda elde uzun süre tutunca bilekteki ağrıyı önler.
Biraz daha taşınabilir olur ama oyunlarda ne kadar zarar görür bilemiyorum açıkcası. Çünkü büyük ekranda oyun gerçekten daha zevkli oluyor.
Birde halen iPad'in bir Apple TV olarak kullanılabileceğine inandığımdan bir adet mini HDMI istiyorum açıkcası.
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Kuray 8 yıl

gun

Biraz ufalması aslında zarar getirmez çünkü aynı zamanda hafifler ve buda elde uzun süre tutunca bilekteki ağrıyı önler.

Biraz daha taşınabilir olur ama oyunlarda ne kadar zarar görür bilemiyorum açıkcası. Çünkü büyük ekranda oyun gerçekten daha zevkli oluyor.

Birde halen iPad'in bir Apple TV olarak kullanılabileceğine inandığımdan bir adet mini HDMI istiyorum açıkcası.



HDMI cikisi koyarsa neden Apple TV satsin ki :)
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bordoomavii 8 yıl
yakışır.
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Tube Screamer 8 yıl
Mevcut ekran boyutu haricinde almak mantıklı değil, bence şuanki ekran gerek kitap okumak, gerekse nette dolaşmak için çok çok ideal.
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apokoc 8 yıl
apple hız kesmeden ilerliyor :)
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