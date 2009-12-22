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Yeni iPhone 28 Haziran'da mı tanıtılacak ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21,2b
1
59
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Yeni iPhone 28 Haziran'da mı tanıtılacak ?
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WWDC 2009 için hazırlanan bir görsel

Apple'ın 1995'dan bu yana düzenlendiği WWDC (World Wide Developer Conference-Dünya Geliştiriciler Konferansı)'nin 16.sı 28 Haziran-2 Temmuz 2010 tarihleri arasında yapılabilir.

Apple'ın etkinlik için tercih ettiği San Francisco'nun en büyük kongre ve fuar merkezlerinden Moscone West'in internet sayfasında 28 Haziran-2 Temmuz 2010 tarihleri arasında isimsiz gözüken organizasyonun WWDC 2010 olduğu iddia ediliyor. Geçmiş yıllarda da Moscone West'in Haziran ayındaki isimsiz organizasyonun WWDC olduğu ortaya çıkması da bu iddiayı güçlendiriyor. Apple ise organizasyonun detaylarını Mart-Nisan aylarında açıklamaya başlıyor.

Apple'ın oldukça önemsediği bu organizasyonda, firmanın mühendisleriyle geliştiricilerin buluşması sağlanıyor. Son iki senedir etkinliğin ilk gününde de yeni nesil iPhone'u tanıtan Apple, 4.Nesil iPhone'u da WWDC 2010'da tanıtması beklenirken, firmanın üst düzey yöneticilerinden Phil Schiller'in bir röportajında iPhone'un ürün döngüsünün Haziran'da başladığını belirtmesi bu beklentiyi kuvvetlendiriyor.


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DH Misafiri 9 yıl
hiç anlamıyorum bu telefon sevdasını hiç...
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Commander 9 yıl

DH Misafiri

hiç anlamıyorum bu telefon sevdasını hiç...


İnsanların ilgi odakları farklı işte. Elbet sizinde farklı bir ilgi odağınız vardır.

Lakin şunuda söylemek isterim kendi adıma, İphone a sadece telefon gözüyle bakıyor olsam asla almam
.

Ayrıca o nasıl bir rütbedir öyle
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y_ahmet 9 yıl
Bence mevcut tasarımı gayet iyi.Sadece biraz daha inceltilmeli.
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mr_wizard 9 yıl
İnsallah apple dan yeni iphone da guzel seyler bekliyorum aksi taktirde 3gs ye devam :))
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m3y 9 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ayrıca kamerasının 5 megapiksellik CMOS sensör olacağı tahmin ediliyor.
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cevoo 9 yıl
arkadaslar merhaba cıddı degısıklıkler olacak dıye duydum....
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bynedim 9 yıl
Olması gereken ancak yine hayal kırıklığına uğrayacağımız noktalar.. Az batarya harcamasına rağmen çok daha parlak ve canlı Amoled ekran. Mümkünse 4''. Şu an bazı modlar ile gelen fakat yeterince stabil çalışamayan Multitasking ve Widget desteği, yani bu da demek oluyor ki köklü bir arayüz değişikliği ile gerçek masaüstü kullanım keyfi. Full browser desteği, flash vs. (Şu an full browser desteği var görünüyor ancak full değil.) Kasa dizaynında arka kapak rengi değişiminden çok kasa renginde veya görünümde 4G olduğunu gösterecek ufak değişimler. OpenGL son sürüm desteği ve yüksek işlemci gücü ile daha yüksek ram kapasitesi. (Malum kasılmaları önlemek için, bundan önce saydığım destekleri de sağlayabilmesi için zaten 3Gs'den daha da hızlı bir makine gerekecek)
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cenkyyy 9 yıl
Tasarımı değişik olursa alırım yoksa almam 3gs şu anda harika elime başka telefon bile alasım gelmiyor !
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ChnGT/GTS 9 yıl
bluetooth ve diğer çok ama çok onemli eksiklikler giderilir ve tasarımı iphone dan bile daha karizma ve kullanışlı olmalı kii tercih edilsin yoksa ne farkı olur 3gden
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azawarai 9 yıl
ciddi fiziksel bir değişim olup olmayacağını çok merak ediyorum
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Vipracing 9 yıl
Merhaba,

Donanımsal olarak illaki bir değişiklik yaparlar diye düşünüyorum (Ve umarım güzel bir AMOLED ekrana sahip olur) benim asıl merak ettiğim iPhone OS 4.0
.İşletim sistemininde ufaktan görsel bir makyaja+yenilikçi bir kaç özelliğe daha ihtiyacı var zaman hızla geçiyor en azından 'yüzü' eskitmemek lazım.Apple illaki hepmizin ilgisini çekicek şeyler bulur.
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