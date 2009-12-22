Yeni iPhone 28 Haziran'da mı tanıtılacak ?

WWDC 2009 için hazırlanan bir görsel
Apple'ın 1995'dan bu yana düzenlendiği WWDC (World Wide Developer Conference-Dünya Geliştiriciler Konferansı)'nin 16.sı 28 Haziran-2 Temmuz 2010 tarihleri arasında yapılabilir.
Apple'ın etkinlik için tercih ettiği San Francisco'nun en büyük kongre ve fuar merkezlerinden Moscone West'in internet sayfasında 28 Haziran-2 Temmuz 2010 tarihleri arasında isimsiz gözüken organizasyonun WWDC 2010 olduğu iddia ediliyor. Geçmiş yıllarda da Moscone West'in Haziran ayındaki isimsiz organizasyonun WWDC olduğu ortaya çıkması da bu iddiayı güçlendiriyor. Apple ise organizasyonun detaylarını Mart-Nisan aylarında açıklamaya başlıyor.
Apple'ın oldukça önemsediği bu organizasyonda, firmanın mühendisleriyle geliştiricilerin buluşması sağlanıyor. Son iki senedir etkinliğin ilk gününde de yeni nesil iPhone'u tanıtan Apple, 4.Nesil iPhone'u da WWDC 2010'da tanıtması beklenirken, firmanın üst düzey yöneticilerinden Phil Schiller'in bir röportajında iPhone'un ürün döngüsünün Haziran'da başladığını belirtmesi bu beklentiyi kuvvetlendiriyor.
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İnsanların ilgi odakları farklı işte. Elbet sizinde farklı bir ilgi odağınız vardır.
Lakin şunuda söylemek isterim kendi adıma, İphone a sadece telefon gözüyle bakıyor olsam asla almam .
Ayrıca o nasıl bir rütbedir öyle
Ayrıca kamerasının 5 megapiksellik CMOS sensör olacağı tahmin ediliyor.
Donanımsal olarak illaki bir değişiklik yaparlar diye düşünüyorum (Ve umarım güzel bir AMOLED ekrana sahip olur) benim asıl merak ettiğim iPhone OS 4.0 .İşletim sistemininde ufaktan görsel bir makyaja+yenilikçi bir kaç özelliğe daha ihtiyacı var zaman hızla geçiyor en azından 'yüzü' eskitmemek lazım.Apple illaki hepmizin ilgisini çekicek şeyler bulur.