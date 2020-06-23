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    Yeni Kia Sorento'ya tasarım ödülü

    Koronavirüs salgını nedeniyle 18 Mart’ta dijital kanallar üzerinden tanıtılan ve modern tasarımıyla dikkat çeken yeni Sorento'nun yılın son çeyreğinde hibrit motoruyla Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Kia Sorento'ya tasarım ödülü
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    Koronavirüs salgını nedeniyle 18 Mart’ta dijital kanallar üzerinden tanıtılan yeni Sorento, modern çizgilere sahip tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

    2020 Kia Sorento, bu konudaki başarısını bir de aldığı ödülle perçinledi. Avrupa’nın en çok satan dört çeker araçlara yönelik dergisi Auto Bild Allrad tarafından düzenlenen yarışmada “Tasarım” kategorisindeki ödülün sahibi yeni Sorento oldu. Bu ödülle birlikte Kia, daha önce dört çeker olarak Kia Stinger’ın da iki defa ödül aldığı Auto Bild Allrad dergisinden üst üste üçüncü kez ödül almış oldu.

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    2020 Kia Sorento’nun Türkiye’ye yılın son çeyreğinde hibrit versiyonuyla gelmesi bekleniyor. Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, geçtiğimiz haftalardaki açıklamasında Kia’nın gündemindeki en önemli konunun Sorento’yu Türkiye’ye geri getirmek olduğunu belirtmişti. E-call sorunu çözülebilirse, 1.6 benzinli hibrit Sorento yıl bitmeden Türkiye yollarında olacak.

    Yeni Sorento’daki hibrit sistem,  1.6 litre T-GDi turbo ünite, 60 beygirlik elektrik motoru ve 1.49 kWh’lık lityum iyon polimer bataryanın kombinasyonundan meydana geliyor. 6 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen sistem toplamda 230 beygir ve 350 Nm tork üretiyor.



    https://www.autobild.de/bilder/die-allradler-des-jahres-2020-16922309.html#bild20 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    kmlrzy (Kemal Uyar) 9 dk.
    sorun şu ki, ilk bir yıl premium sonrasında şahin konforu
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    danlabilic (Danla Bilic) 11 dk.
    arkası çok sağlam duruyor
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    Süleyman Çakır. (Tunahan ) 16 dk.
    Tasarımı gayet güzel içide uzak dogulularin yaptığını düşünürsek çok güzel. kullandığı motor 1.6 136 beygirlik ön çeker olursa bu aracı taşır diye düşünüyorum.(Türkiye şartlarında). Hakkı minimum 2.0 dizel 4x4 tabiki ama... Yalnız Tiguanin rakibi değil sanırsam? E suvmu, d suvmu bu?
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    JanKlod (Mert ) 35 dk.
    yalnız efsane olmuş araç ya hiç bakmamıştım. tasarımı gerçekten çok güzel ve değişik arkasını ayrı önünü ayrı beğendim içide gayet başarılı.
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    MS4343 1 sa.
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    tunc4y (Tuncay ak) 1 sa.
    İçi çok güzel olmuş ama aynı şeyi dışı için söyleyemem
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    Hemican 38 dk. tunc4y
    Aynisini yazacaktim hocam.

    Bu arada ic mekan dizayn konusunda premium araclarla rekabet edecek seviyelere geldi Kia. 10 yilda keydedilen gelisme cidden cok fazla.


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