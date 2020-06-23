Yeni Kia Sorento'ya tasarım ödülü

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Koronavirüs salgını nedeniyle 18 Mart’ta dijital kanallar üzerinden tanıtılan yeni Sorento, modern çizgilere sahip tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

2020 Kia Sorento, bu konudaki başarısını bir de aldığı ödülle perçinledi. Avrupa’nın en çok satan dört çeker araçlara yönelik dergisi Auto Bild Allrad tarafından düzenlenen yarışmada “Tasarım” kategorisindeki ödülün sahibi yeni Sorento oldu. Bu ödülle birlikte Kia, daha önce dört çeker olarak Kia Stinger’ın da iki defa ödül aldığı Auto Bild Allrad dergisinden üst üste üçüncü kez ödül almış oldu.

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2020 Kia Sorento’nun Türkiye’ye yılın son çeyreğinde hibrit versiyonuyla gelmesi bekleniyor. Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, geçtiğimiz haftalardaki açıklamasında Kia’nın gündemindeki en önemli konunun Sorento’yu Türkiye’ye geri getirmek olduğunu belirtmişti. E-call sorunu çözülebilirse, 1.6 benzinli hibrit Sorento yıl bitmeden Türkiye yollarında olacak.

Yeni Sorento’daki hibrit sistem, 1.6 litre T-GDi turbo ünite, 60 beygirlik elektrik motoru ve 1.49 kWh’lık lityum iyon polimer bataryanın kombinasyonundan meydana geliyor. 6 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen sistem toplamda 230 beygir ve 350 Nm tork üretiyor.

https://www.autobild.de/bilder/die-allradler-des-jahres-2020-16922309.html#bild20

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