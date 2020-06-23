2021 Jaguar I-Pace, yenilenen teknolojileriyle sahnede

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2018 yılında tanıtılan ve geçtiğimiz yıl “Yılın Otomobili” ödüllerini toplayan elektrikli SUV yeniden sahnede. 2021 Jaguar I-Pace, güncellenen teknolojileriyle tanıtıldı.

2021 Jaguar I-Pace, Pivi Pro adı verilen yeni bilgi-eğlence sistemiyle dikkat çekiyor. Tıpkı bir akıllı telefon gibi pratik bir kullanım sunduğu belirtilen sistem, konsolun merkezine gömülü 10 inç dokunmatik ekran üzerinden kontrol ediliyor. Onun hemen altındaysa klima ayarlarının görüntülendiği 5 inçlik küçük bir ekran daha bulunuyor. Sürücünün önünde ise 12.3 inç boyutunda dijital gösterge paneli mevcut.

2021 Jaguar I-Pace’in bilgi-eğlence sistemi, güçlü işlemcisi sayesinde artık daha hızlı açılıyor ve entegre yedek batarya ile destekleniyor. Şirket, tüm sistemin sürücü koltuğa oturur oturmaz kullanılabilir hale geldiğini ve navigasyonun sadece birkaç saniyede yüklenebildiğini iddia ediyor. Bataryanın doluluk oranına göre en uygun şarj istasyonunun yerini gösteren sistem, uzun yolculuklarda varılacak noktaya ulaşıldığında bataryanın ne kadar dolu olacağını da tahmini olarak gösterebiliyor.

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Android Auto ve Apple CarPlay desteğinin standart olduğu sisteme, Bluetooth teknolojisiyle iki cihaz aynı anda bağlanabiliyor. eSIM teknolojisi, opsiyonel olarak sunulan kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi ve PM2.5 filtre kullanarak kabin içerisindeki havayı zararlı maddelerden ve kötü kokulardan arındıran filtreleme sistemi de 2021 Jaguar I-Pace’in özellikleri arasında.

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360 derece kamera sisteminin standart olarak yer verildiği 2021 Jaguar I-Pace’de, arka bölümdeki geniş açılı kameradan aldığı görüntüyü yansıtan dijital dikiz aynasına yer verilmiş. Opsiyonel olarak sunulan ses sistemine de iki yeni hoparlör eklenerek toplam hoparlör sayısı 16’ya çıkarılmış. Bunun yanı sıra, elektrikli SUV’un tüm donanım seviyelerinde tercih edilebilecek Black Pack opsiyonuyla gövdeye gri ve satin krom detaylar ekleniyor. Ayrıca Caldera Red, Portofino Blue ve Eiger Grey isimli yeni gövde renkleri ve yeni jant seçenekleri söz konusu.

2021 Jaguar I-Pace modellerinde 11 kW dahili şarj cihazı standart olarak geliyor. Bu sayede, 11 kW wall box ile 1 saatte WLTP’ye göre 53 kilometre menzil elde ediliyor ve bataryanın tam doluma ulaşması yaklaşık 9 saat sürüyor. Karşılaştırmak gerekirse, 7 kW wall box söz konusu olduğunda bataryanın dolu süresi yaklaşık 13 saate çıkıyor. 100 kW hızlı şarj istasyonunda ise sadece 15 dakikada 125 kilometre menzil elde etmek mümkün.

Elektrikli Jaguar I-Pace, ön ve arka akslarında bulunan iki elektrik motoru sayesinde 400 beygir ve 696 Nm tork’a sahip. 90 kWh’lık batarya paketi, elektrikli SUV’un 470 kilometreye kadar sürüş menzili sunmasını sağlıyor. Ülkemizde de satılan Jaguar I-Pace’in şu anki başlangıç fiyatı 727.552 TL. Yeni teknolojilere sahip 2021 Jaguar I-Pace’in fiyatı ise henüz belli değil.

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