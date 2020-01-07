Yeni Lenovo Yoga modelleri AMD Ryzen 4000 ile Intel versiyondan daha ucuz

Tam Boyutta Gör

AMD resmi olarak Ryzen 4000 işlemcilerini tanıtmamış olsa da Lenovo, bu birime sahip Yoga serisi ikisi bir arada modellerini Nisan ayında satışa sunacak. Yoga Slim 7 modeli, 14 inçlik bir ekrana sahip ve AMD Ryzen 4000 serisi ya da 10. Nesil Core i7 çiplerle gelecek.

Intel ve AMD arasındaki seçim, şüphesiz bütçeye geç de olsa bağlanıyor. Lenovo’nun fiyatlandırmasına göre 14 inçlik laptopun AMD işlemcili sürümü 850 dolardan başlarken Intel işlemcili model 1210 dolardan başlıyor.

İlginizi Çekebilir

Google yeni Chromebook aktive edenlere üç aylık Disney+ aboneliği veriyor

Tam Boyutta Gör

AMD’nin Ryzen 4000 serisi çiplerinin tüm detaylarını açıklamadığı için işlemcinin gücüyle ilgili kesin bir bilgimiz yok. Bildiklerimiz arasında Ryzen 4000’in 7nm’lik bir transistör boyutunda üretildiği ve Zen 2 mimarisine sahip olduğu yer alıyor. Intel rakiple aradaki 360 dolarlık uçurum ise bize ya AMD’nin çok uygun fiyatlı bir konfigürasyona sahip olduğunu ya da Lenovo’nun sadece üst seviye Intel çiplere laptopta yer verdiğini gösterecek.

Tam Boyutta Gör

AMD ya da Intel, Yoga Slim 7 cihazının içerisindekiler aynı kalacak. Bu özellikler 1080p çözünürlüklü 14 inç ekran, 16GB RAM, 1TB SSD olarak sıralanıyor. Portlar kısmında iki USB 3.1, bir USB Type-C Thunderbolt, SD kart okuyucu, HDMI ve kulaklık jakı yer alıyor. İki işlemci arasındaki tek fark Intel varyantta Wi-Fi 6 destekleniyor ve kumaş kaplama gibi ekstralar sunuluyor. Intel seçenler ayrıca dilerlerse 4K ekrana terfi edebiliyor ve bu ekran için GeForce MX grafik kartını da sepete ekleyebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Tile takipçili ilk dizüstü HP Elite Dragonfly oldu"

Lenovo Yoga Slim 7 modeli Nisan ayında satışa sunulacak. Başlangıç fiyatı AMD işlemci için 850 dolar, Intel işlemci için ise 1210 dolar olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.