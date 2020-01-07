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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Lenovo Yoga modelleri AMD Ryzen 4000 ile Intel versiyondan daha ucuz

    Lenovo'nun yeni Yoga Slim 7 serisi laptopları, AMD ve Intel işlemci seçenekleriyle geliyor. Bu seçenekler arasındaki 360 dolarlık fiyat farkı ise yeni AMD birimin gücü hakkında soru işaretleri doğurdu
    2 hf.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Yeni Lenovo Yoga modelleri AMD Ryzen 4000 ile Intel versiyondan daha ucuz
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    AMD resmi olarak Ryzen 4000 işlemcilerini tanıtmamış olsa da Lenovo, bu birime sahip Yoga serisi ikisi bir arada modellerini Nisan ayında satışa sunacak. Yoga Slim 7 modeli, 14 inçlik bir ekrana sahip ve AMD Ryzen 4000 serisi ya da 10. Nesil Core i7 çiplerle gelecek.

    Intel ve AMD arasındaki seçim, şüphesiz bütçeye geç de olsa bağlanıyor. Lenovo’nun fiyatlandırmasına göre 14 inçlik laptopun AMD işlemcili sürümü 850 dolardan başlarken Intel işlemcili model 1210 dolardan başlıyor.

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    Yeni Lenovo Yoga modelleri AMD Ryzen 4000 ile Intel versiyondan daha ucuz
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    AMD’nin Ryzen 4000 serisi çiplerinin tüm detaylarını açıklamadığı için işlemcinin gücüyle ilgili kesin bir bilgimiz yok. Bildiklerimiz arasında Ryzen 4000’in 7nm’lik bir transistör boyutunda üretildiği ve Zen 2 mimarisine sahip olduğu yer alıyor. Intel rakiple aradaki 360 dolarlık uçurum ise bize ya AMD’nin çok uygun fiyatlı bir konfigürasyona sahip olduğunu ya da Lenovo’nun sadece üst seviye Intel çiplere laptopta yer verdiğini gösterecek.

    Yeni Lenovo Yoga modelleri AMD Ryzen 4000 ile Intel versiyondan daha ucuz
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    AMD ya da Intel, Yoga Slim 7 cihazının içerisindekiler aynı kalacak. Bu özellikler 1080p çözünürlüklü 14 inç ekran, 16GB RAM, 1TB SSD olarak sıralanıyor. Portlar kısmında iki USB 3.1, bir USB Type-C Thunderbolt, SD kart okuyucu, HDMI ve kulaklık jakı yer alıyor. İki işlemci arasındaki tek fark Intel varyantta Wi-Fi 6 destekleniyor ve kumaş kaplama gibi ekstralar sunuluyor. Intel seçenler ayrıca dilerlerse 4K ekrana terfi edebiliyor ve bu ekran için GeForce MX grafik kartını da sepete ekleyebiliyor. 

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    Lenovo Yoga Slim 7 modeli Nisan ayında satışa sunulacak. Başlangıç fiyatı AMD işlemci için 850 dolar, Intel işlemci için ise 1210 dolar olacak.



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    thal1on 2 hf. en beğenilen S.T.A.L.K.E.R.
    Üreticiniz çıkan açıklar için bir güncelleme yayınlamadıysa performans düşüşü görmemeniz olası. Çıkan güvenlik yamaları %10-%20 arası performans düşüşlerine sebep oluyor.

    İki ucu b.klu değnek misali. Yamalanırsa performans düşüyor, yamalanmazsa sistem saldırılara açık halde bekliyor (kim benim verilerim için gidip bu kadar meşakkatli sızma olayları düzenler derseniz, siz de haklısınız. Ama internet pek tekin bir yer değil gibi.)
    Üreticiniz çıkan açıklar için bir güncelleme yayınlamadıysa performans düşüşü görmemeniz olası. Çıkan güvenlik yamaları %10-%20 arası performans düşüşlerine seb...
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    Yanıtla +12
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    classf2re 2 hf.
    İşlemci açıkları sonrası çıkan performans düşüşleri sebebiyle Intelden tiksiniyorum artık. Laptop kullanmasam Intel kullanmam. Ama rekabet için kenarda köşede dursun yeter. Hepten yok olmasın yani.
    İşlemci açıkları sonrası çıkan performans düşüşleri sebebiyle Intelden tiksiniyorum artık. Laptop kullanmasam Intel kullanmam. Ama rekabet için kenarda köşede...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    burakk, 2 hf.
    Gelsin, alırım
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    BekirHan 2 hf.
    İntel Konfigürasyonu;
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    interwap 2 hf.
    Mobil Ryzen 4000 ler esasında masaüstü Ryzen 3000 gibi gibi.
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    classf2re 2 hf.
    İşlemci açıkları sonrası çıkan performans düşüşleri sebebiyle Intelden tiksiniyorum artık. Laptop kullanmasam Intel kullanmam. Ama rekabet için kenarda köşede dursun yeter. Hepten yok olmasın yani.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    S.T.A.L.K.E.R. 2 hf. classf2re
    Ne gibi performans düşüşü verilerle örnek verebilir misiniz? uzun süredir i5 5675c kullanıyorum. Hissedilir bir performans düşüşü yaşamadım.
    2 Yanıt Yanıtla
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