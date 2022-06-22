Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni mRNA tedavisi, kalp krizi sonrası kalbi iyileştirebilir

    Şimdilik sadece fare deneyleri gerçekleştirilen yeni mRNA tedavisinin kalp krizi sonrasında kalp kası hücrelerinin replikasyonunu artırdığı gözlemlendi.         
    Oy Ver

    Yeni mRNA tedavisi, kalp krizi sonrası kalbi iyileştirebilir
    Tam Boyutta Gör

    Houston Üniversitesi araştırmacıları, kalp krizi sonrasında kalp kası hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olabileceğini düşündükleri yeni bir yöntem geliştirdiler. Şimdiye kadar sadece fareler üzerinde test edilen yöntem, kalp krizinden bir ay sonra kalp fonksiyonunda ciddi iyileşmeler gözlemlenmesini sağladı.

    İnsandaki etkileri bilinmiyor

    Araştırma ekibi, mutasyona uğramış transkripsiyon faktörlerini kalbe iletmek için sentetik mRNA kullanıldığı bir yöntem geliştirdi. Araştırmada, Stemin ve YAP5SA olarak bilinen iki mutasyona uğramış transkripsiyon faktörünün, fare kalplerinden izole edilen kalp kası hücrelerinin replikasyonunu artırmak için birlikte çalıştığı gözlemlendi.

    Laboratuar ortamında fare hücreleri üzerinde yapılan testlerde, Stemin'in kalp kası hücrelerinde kök hücre benzeri özellikleri aktive ettiği ve YAP5SA'nın ise organ büyümesini teşvik ederek süreci hızlandırdığı anlaşıldı.

    Gerçekleştirilen diğer testlerde bir kalp krizi sonrasında transkripsiyon faktörlerini içeren mRNA, canlı farelerin kalplerine enjekte edildi. Sonrasında geçen bir günlük süre içerisinde kalp hücrelerinin replikasyonu en az 15 kat artarken bu, kalp fonksiyonunun önemli ölçüde iyileşmesine fayda sağladı.

    Araştırmacılar, geliştirdikleri yöntemi henüz fareler haricinde denemedikleri için insanlar üzerindeki etkilerinin nasıl gerçekleşeceğini bilmiyorlar. Bununla birlikte ekip, yöntemin insanlarda kalp hastalığını tedavi etmede önemli bir rol üstlenebileceğini düşünüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Katlanabilir kayık: Oru Lake

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    DOOGEE X95
    DOOGEE X95
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X509UA-EJ064
    ASUS X509UA-EJ064
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız