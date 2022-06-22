Yeni mRNA tedavisi, kalp krizi sonrası kalbi iyileştirebilir

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Houston Üniversitesi araştırmacıları, kalp krizi sonrasında kalp kası hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olabileceğini düşündükleri yeni bir yöntem geliştirdiler. Şimdiye kadar sadece fareler üzerinde test edilen yöntem, kalp krizinden bir ay sonra kalp fonksiyonunda ciddi iyileşmeler gözlemlenmesini sağladı.

İnsandaki etkileri bilinmiyor

Araştırma ekibi, mutasyona uğramış transkripsiyon faktörlerini kalbe iletmek için sentetik mRNA kullanıldığı bir yöntem geliştirdi. Araştırmada, Stemin ve YAP5SA olarak bilinen iki mutasyona uğramış transkripsiyon faktörünün, fare kalplerinden izole edilen kalp kası hücrelerinin replikasyonunu artırmak için birlikte çalıştığı gözlemlendi.

Laboratuar ortamında fare hücreleri üzerinde yapılan testlerde, Stemin'in kalp kası hücrelerinde kök hücre benzeri özellikleri aktive ettiği ve YAP5SA'nın ise organ büyümesini teşvik ederek süreci hızlandırdığı anlaşıldı.

Gerçekleştirilen diğer testlerde bir kalp krizi sonrasında transkripsiyon faktörlerini içeren mRNA, canlı farelerin kalplerine enjekte edildi. Sonrasında geçen bir günlük süre içerisinde kalp hücrelerinin replikasyonu en az 15 kat artarken bu, kalp fonksiyonunun önemli ölçüde iyileşmesine fayda sağladı.

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Araştırmacılar, geliştirdikleri yöntemi henüz fareler haricinde denemedikleri için insanlar üzerindeki etkilerinin nasıl gerçekleşeceğini bilmiyorlar. Bununla birlikte ekip, yöntemin insanlarda kalp hastalığını tedavi etmede önemli bir rol üstlenebileceğini düşünüyor.

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