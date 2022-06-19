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    Ökse otundan yaraları kapatacak bir yapıştırıcı üretilebilir

    Araştırmacılar, ökse otu meyverlerinin tohumlarındaki viscin adındaki ipliksi bir maddeyi kullanarak yeni biyomedikal yapıştırıcı üretilebileceğini öngörüyor.   
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    Ökse otundan yaraları kapatacak bir yapıştırıcı üretilebilir
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    Kanada'daki McGill Üniversitesi ve Almanya'daki Max Planck Enstitüsü bilim insanları, ökse otunun güçlü yapışkan özelliklerinden faydalanarak yeni biyomedikal yapıştırıcılar geliştirilebileceğini düşünüyorlar. Araştırmacılar, geliştirilen malzemenin çok iyi yapıştığını ve nemli koşullarda çıkarılmasının kolay olduğunu söylüyorlar.

    Ökse otundan biyomedikal yapıştırıcı

    Ökse otu meyvelerinde bulunan tohumlarda, iki metreye kadar viscin olarak bilinen bir iplik madde yer alıyor. Bu parazit bitkinin tohumlarının konukçu bitkilere yapışması, bitkinin yayılmasını sağlıyor. Şimdiye kadar birçok alanda faydalanılan viscin maddesinin bu kez de biyomedikal alanda kullanımı araştırıldı.

    McGill Üniversitesi'nden Prof. Matthew Harrington, kızının yapışkan bir ökse otu meyvesi ile oynadığını gördükten sonra bitkinin potansiyel kullanım alanları üzerine düşünmeye başladığını söylüyor. Bilim insanlarından oluşan bir ekiple araştırmalarını genişleten Harrington, yeni bir yapıştırıcı malzeme geliştirdi ve yapıştırıcının deri ve kıkırdak gibi biyolojik dokularla birlikte metal, plastik ve cam gibi sentetik malzemelere iyi yapıştığı gözlemlendi.

    Ekip, ıslak olduklarında basit bir işlemle, kendilerine ve diğer malzemelere yapışan viscin liflerinin ince filmler halinde gerdirilebileceğini veya 3 boyutlu yapılar halinde birleştirilebileceğini keşfetti.

    Gerçekleştirilen bir deneyde, canlı olmayan bir domuzun derisine kesilen yaraları kapatmak için viscin bazlı yapıştırıcıdan oluşan bir film uygulandı. Uygulanan yara kapatıcı filmin, deri ile hareket edebilecek kadar esnek  ve gerektiğinde çıkarılabilecek bir yapıya sahip olduğu gözlemlendi. Araştırmacılar, yapışkan malzemenin arkasındaki kimyayı daha iyi anlamak için araştırmaları artıracaklarını söylediler.

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