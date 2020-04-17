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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Nissan X-Trail'in iç ve dış tasarımı sızdırıldı

    2020 Nissan X-Trail, bu kez yeni sızdırılan fotoğraflarla karşımızda. Tanıtımda kullanılacak basın görselleri olduğu düşünülen fotoğraflar, yeni X-Trail'in iç ve dış tasarımını gözler önüne seriyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Nissan X-Trail'in iç ve dış tasarımı sızdırıldı
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    Daha önce patent görselleri üzerinden hayal edilen dijital yorumunu gördüğümüz 2020 Nissan X-Trail yeni bir sızıntıyla karşımızda. Yeni nesil X-Trail’e ait olduğu iddia edilen resmi basın görselleri sızdırıldı

    Paylaşılan fotoğraflar ışığında yeni nesil Nissan X-Trail’in radikal bir değişim geçirdiğini ve selefine kıyasla daha sportif göründüğünü söyleyebiliriz. Aracın ön yüzünde daha büyük bir V-Motion ızgara ve iki parçadan oluşan farlar yer alıyor. Üst tarafta ızgara ile oldukça uyumlu görünen ince LED gündüz farları, altta ise dikey hava girişleriyle entegre gibi görünen köşeli farlar yer alıyor. Bu yerleşim bizlere yeni Nissan Juke’u anımsatmıyor değil.

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    2020 Nissan X-Trail’e arkadan baktığımızda, güncel modeldeki keskin hatların yerini daha yumuşak dokunuşlara bıraktığını görüyoruz. Bu alanda aracın sportif görünümünü destekleyen bir spoyler ve yeni stop lambaları dikkat çekiyor. Tamponların alt kısmında ve eteklerde kullanılan siyah plastik ve parlak gri eklentiler de metalik tavan raylarıyla birleştiğinde güzel bir bütünlük oluşturuyor. Ayrıca, yeni nesille birlikte arka taraftaki Nissan logosunun altında geniş bir X-Trail yazısı göreceğiz.

    Yeni Nissan X-Trail'in iç ve dış tasarımı sızdırıldı
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    Paylaşılan görsellerdeki 2020 Nissan X-Trail’de “Platinum AWD” rozeti dikkat çekiyor. Bu da aracın ABD pazarında satılacak en üst donanım seviyesine baktığımız anlamına geliyor. Bunu aracın iç mekanına baktığımızda da anlamak mümkün zira siyah ve kahverengi kombinasyonuna sahip deri döşeme, yer yer kullanılan parlak siyah malzemeler oldukça modern ve kaliteli bir duruş sergiliyor. Altı düz sportif direksiyonun hemen arkasında yeni dijital gösterge ekranı bizleri karşılıyor. 2020 Nissan X-Trail’deki yeni bilgi-eğlence sistemi ise konsolun üzerine tutturulmuş gibi görünen ekran aracılığıyla kontrol ediliyor.

    2020 Nissan X-Trail’in ne zaman tanıtılacağı henüz belli değil. Sızdırılan basın görsellerine göre konuşacak olursak, en azından ABD pazarında satılan Rogue versiyonunun tanıtımının çok da uzak olmadığını söyleyebiliriz. 2020 Nissan X-Trail ile ilgili yeni detaylar geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



    https://www.carscoops.com/2020/04/these-2021-nissan-rogue-x-trail-photos-look-pretty-official-to-us/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    commandx (uğur yılmaz) 1 sa.
    Dışı kötü, içi güzel görünüyor.

    1.33 160hp motorla gelirse şansı olur.
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    Mobius 1 1 sa.
    İçi Madrid dışı Mardin
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    lojistisyen 1 sa.
    İç mekan çok güzel, dışı leş
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    deoks 2 sa.
    Bildiğin suv işte. Aralarında çok bir fark kalmadı artık.
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    anduril25 2 sa.
    Kötü kötü olmuş.
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