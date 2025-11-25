Giriş
    Çinli GAC, elektrikli Aion V modelini Avrupa'da üretecek

    GAC, Aion V’nin üretimini Magna’nın Avusturya’daki tesisine taşıyarak Avrupa’ya girişte kritik bir adım attı. Bu hamle, hem maliyet avantajı getiriyor hem de modelin bölgedeki rekabet gücünü artırıyor

    Çinli üretici GAC, AB'nin Çinli elektrikli otomobillere uyguladığı ek vergilerden sıyrılmak için önemli bir hamle yaptı. Şirket, Magna ile iş birliği yaparak tamamen elektrikli Aion V’yi Avusturya'da üretmeye başlayacak. GAC, bu anlaşma sayesinde Avrupa pazarına daha güçlü bir giriş yapmayı planlıyor.

    Magna’nın boşalan kapasitesi Çinli markalara kapı açıyor

    Çinli GAC, elektrikli Aion V modelini Avrupa'da üretecek
    Jaguar modellerinin üretimden çekilmesi ve BMW ile Toyota’nın sözleşmelerinin gelecek yıl sona erecek olması, Magna’nın Graz fabrikasındaki üretim hatlarında önemli bir kapasite boşluğu yarattı. Şirket, bu boşluğu dolduracak yeni ortaklar ararken GAC ile anlaşma sağladı.

    Bu adım, tesiste halihazırda yürütülen Xpeng üretimine benzer bir iş modelinin kapısını aralıyor. Graz fabrikası eylül ayından beri Xpeng’in G6 ve G9 modellerini Avrupa için monte ediyor. Araçlar önce Çin’de üretiliyor, ardından kısmen sökülerek Avusturya’ya gönderiliyor ve burada yeniden monte ediliyor.

    Böylece Xpeng, tam araç yerine parça ithal ederek vergilerden kurtuluyor. GAC’ın Aion V için aynı stratejiyi kullanıp kullanmayacağı henüz netleşmedi, ancak sektör uzmanları bunun güçlü bir ihtimal olduğunu düşünüyor.

    Çinli GAC, elektrikli Aion V modelini Avrupa'da üretecek
    Geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde tanıtılan Aion V, son aylarda Çin’de yoğun ilgi görüyor. Markanın AEP modüler platformunu kullanan SUV, 181 hp güç üreten elektrik motoruyla geliyor. Müşteriler, 62 kWsa, 75 kWsa ve 90 kWsa olmak üzere üç farklı batarya seçeneği arasında tercih yapabiliyor. En büyük batarya, CLTC ölçümlerine göre 750 kilometreye kadar menzil sunuyor.

    Aion V’nin Avrupa’da nasıl bir karşılık bulacağı şimdiden merak konusu. Model; BYD Atto 3, Geely EX5 gibi popüler elektrikli SUV’lara alternatif oluşturabilecek donanıma sahip görünüyor. GAC, Aion V’nin yalnızca Avrupa’da değil, Avustralya dahil 30’dan fazla pazarda satışa sunulacağını belirtiyor.

