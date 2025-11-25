Çinli GAC, elektrikli Aion V modelini Avrupa'da üretecek

Çinli üretici GAC, AB'nin Çinli elektrikli otomobillere uyguladığı ek vergilerden sıyrılmak için önemli bir hamle yaptı. Şirket, Magna ile iş birliği yaparak tamamen elektrikli Aion V’yi Avusturya'da üretmeye başlayacak. GAC, bu anlaşma sayesinde Avrupa pazarına daha güçlü bir giriş yapmayı planlıyor.
Magna’nın boşalan kapasitesi Çinli markalara kapı açıyor
Bu adım, tesiste halihazırda yürütülen Xpeng üretimine benzer bir iş modelinin kapısını aralıyor. Graz fabrikası eylül ayından beri Xpeng’in G6 ve G9 modellerini Avrupa için monte ediyor. Araçlar önce Çin’de üretiliyor, ardından kısmen sökülerek Avusturya’ya gönderiliyor ve burada yeniden monte ediliyor.
Böylece Xpeng, tam araç yerine parça ithal ederek vergilerden kurtuluyor. GAC’ın Aion V için aynı stratejiyi kullanıp kullanmayacağı henüz netleşmedi, ancak sektör uzmanları bunun güçlü bir ihtimal olduğunu düşünüyor.
Aion V’nin Avrupa’da nasıl bir karşılık bulacağı şimdiden merak konusu. Model; BYD Atto 3, Geely EX5 gibi popüler elektrikli SUV’lara alternatif oluşturabilecek donanıma sahip görünüyor. GAC, Aion V’nin yalnızca Avrupa’da değil, Avustralya dahil 30’dan fazla pazarda satışa sunulacağını belirtiyor.
