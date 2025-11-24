Çin'de 20 GWh kapasiteli dev sodyum iyon pil tesisi kurulacak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Lityum iyon pillere ucuz bir alternatif olarak ortaya çıkan sodyum iyon pillere ilgi hızla artıyor. Sodyum iyon üretim tesislerinin sayısı hızla artarken, Çinli Guangde Qingna Technology, Sichuan Eyaleti'ndeki Suining Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi'ne 20 GWh'lik sodyum iyon pil üretim projesi için resmi bir anlaşma imzaladı.

Toplam yatırım tutarı 6 milyar yuan (836 milyon dolar) olan projenin tamamlanmasının ardından, bölgedeki mevcut sodyum iyonu endüstriyel zincir projeleriyle sinerji yaratması bekleniyor.

Sodyum iyon pil projeleri hızla artıyor

Suining Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi, son dönemde art arda duyurulan büyük ölçekli projeler sayesinde sodyum iyon teknolojisinin önemli merkezlerinden biri hâline geliyor.

Örneğin Wuhan Tian Na Technology, yıllık 130.000 ton sert karbon negatif elektrot üretim kapasitesine sahip olacak ve 58 milyar yuan yatırımla hayata geçirilen bir anot malzemesi üssü kuruyor. SVOLT da yıllık kapasitesi 1,3 milyon ton olarak bildirilen ve sektördeki en büyük sodyum iyon anot tesislerinden biri olma potansiyeline sahip bir anot malzemesi projesi inşa ediyor.

Bunun yanında, Suining Tian Na Energy yıllık 20.000 ton sodyum-iyon malzemesi üretecek bir başka tesis için 5,8 milyar yuan yatırım planlıyor. Hive Energy de Tian Na’nın projelerine paralel şekilde 130.000 ton/yıl kapasiteli bir negatif elektrot üretim hattı kurmayı hedefliyor.

Şu an Çin’de en bilinen sodyum iyon pil üretim tesisi, HiNa Battery’nin Anhui eyaletindeki Fuyang fabrikası. China Three Gorges Corporation ve yerel yönetimle ortak kurulan tesisin ilk 1 GWh’lık bölümü 2022’de faaliyete geçti ve toplam kapasitenin 5 GWh olması planlanıyor.

Sodyum iyon bataryalar, sodyumun bol bulunması ve düşük çıkarma maliyetleri nedeniyle lityum iyon pillerine göre daha ucuz ve sürdürülebilir bir seçenek olarak öne çıkarılıyor. Ancak hızla ucuzlayan LFP pillerle rekabet edebilmek için maliyetlerin daha da düşmesi gerekiyor.

Bu alanda teknoloji geliştirme ve ticarileştirme konusunda Çin açık ara lider konumda. CATL, BYD, EVE ve Huawei gibi devlerin öncülüğünde 100 MW seviyesindeki uygulamalar, hibrit sistemler ve şebeke destekli inverter çözümleri çoktan hayata geçirildi.

Çin’in ilk büyük kapasiteli katı hal batarya üretim hattı kuruldu 6 sa. önce eklendi

Yıllık %45 büyüme bekleniyor

Yapılan sektör analizleri, Çin’in sodyum-iyon pil pazarının 2025’te 10 GWh seviyesinden 2034’te 292 GWh’ye çıkacağını ve yıllık ortalama büyümenin yaklaşık %45 olacağını öngörüyor. 2030 yılına kadar Çin'in küresel sodyum iyon pil üretiminin %90'ından fazlasını karşılaması bekleniyor.

Çin Enerji Depolama Birliği’nin (CESA) verilerine göre, 2024 yılında toplam 254,7 GWh/yıl kapasiteli 48 sodyum iyon enerji depolama projesi planlandı. Bu rakam, 2023’te duyurulan 375 GWh’ı aşan kapasiteye kıyasla %32 düşüş anlamına geliyor.

Buna karşın 2025’in ilk dokuz ayında yatırım iştahının yeniden yükseldiği görülüyor. Bu dönemde toplam 179,5 GWh kapasiteye sahip 37 yeni proje açıklandı; bu rakam, geçen yılın toplamının şimdiden %70’ine karşılık geliyor. Ayrıca 10 GWh’nin üzerinde kapasiteye sahip altı büyük proje bulunuyor.

Guangde’nin 20 GWh’lık tesisi önemli olsa da, Çin’de duyurulan en büyük sodyum iyon projesi değil. 2024’ün başlarında BYD, Xuzhou’da 30 GWh/yıl üretim kapasiteli bir sodyum iyon pil fabrikasının temelini atmıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Çin'de 20 GWh kapasiteli dev sodyum iyon pil tesisi kurulacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: