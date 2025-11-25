Giriş
    Avrupa'da PHEV satışları ilk kez dizeli geride bıraktı

    Bir zamanlar yollara hükmeden dizel motorlar hızla kan kaybediyor. Hibritler ve elektrikliler pazar payını büyütürken, dizel ilk kez ilk üçten düşerek tarihinin en zayıf dönemini yaşıyor.

    Avrupa'da PHEV satışları ilk kez dizeli geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Avrupa’da dizel motorların tarihsel önemi tartışılmaz. 2010’ların başında yeni otomobil satışlarının yarısından fazlasını dizeller oluşturuyordu. Ancak Volkswagen Grubu’nun dünyaya yayılan skandalıyla başlayan çöküş, satışların bir daha toparlanamamasına sebep oldu.

    2017 yılında Avrupa'da benzinli araçlar, 2009’dan bu yana ilk kez dizelleri geride bıraktı. 2021’e geldiğimizde bu kez tam hibritler dizelden daha fazla satıldı. Bir yıl sonra saf elektrikli modeller, Avrupa’da ilk kez dizeli geçerek talepte öne çıktı.

    Yılın ilk on ayında AB, EFTA ülkeleri ve İngiltere'nin dahil edildiği bölgede şarj edilebilir hibritlerin pazar payı yüzde 9,4’e ulaştı. Aynı dönemde dizelin payı ise yalnızca yüzde 8’de kaldı. Böylece dizel araçlar 2025'te şarj edilebilir hibritlere de geçilerek ilk üçteki yerini kaybetmiş oldu. Kalan iki ayda bu farkın daha da açılması bekleniyor.

    Dizelin düşüşünün arkasında birçok neden var. Sıkılaşan emisyon kuralları, üreticileri hibritlere, şarj edilebilir hibritlere ve tam elektriklilere yöneltti. Bu dönüşümün faturası özellikle küçük sınıf dizellere kesildi. Artık Volkswagen Polo ya da Renault Clio gibi modellerde dizel seçeneği bulmak mümkün değil. Elektrifikasyon teşvikleri ve yeşil araçların daha düşük vergilendirilmesi de tüketiciyi hibrit ve elektrikliye iten güçlü faktörler arasında.

    Öte yandan benzinli motorlar da yıllar içinde daha verimli hale geldi. Volkswagen’in emisyon skandalı ise süreci yalnızca hızlandırdı. Üzerine bir de AB’nin filo emisyonlarını düşürme hedefleri ve 2035’te yürürlüğe girecek yeni içten yanmalı araç satış yasağı eklenince, dizelin cazibesi iyice düştü.

    Bugün hibritler, Avrupa'daki yeni araç satışlarının üçte birinden fazlasını oluşturuyor. İlk on ayda yüzde 34,7’lik pazar payına ulaşan hibritler, benzinli araçların (yüzde 26,9) ve elektriklilerin (yüzde 18,3) önünde yer alıyor.

    donanimhabercom Instagram

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

