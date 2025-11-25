Giriş
    Diğer üreticiler Tesla’nın FSD sistemini lisanslamak istemiyor

    Elon Musk, diğer otomobil üreticilerinin Tesla’nın Full Self-Driving sistemini lisanslamayı istemediğini açıkladı. Görünüşe göre FSD, sektörde beklenen özerk sürüş standartlarını karşılamıyor.

    Diğer üreticiler Tesla’nın FSD sistemini lisanslamak istemiyor Tam Boyutta Gör
    Tesla CEO’su Elon Musk, uzun süredir diğer otomobil üreticilerinin Tesla’nın Full Self-Driving (FSD) yazılımını lisanslamak isteyeceğini ima etmesine rağmen artık bu senaryonun gerçekleşmediğini kabul etti. Musk, X platformunda yaptığı açıklamada, “Onları uyarmaya çalıştım ve hatta Tesla FSD'nin lisansını vermeyi teklif ettim, ama onlar istemiyor! Çılgınca.” ifadelerini kullandı.

    Tesla’nın yıllardır yatırımcılarına sunduğu temel argümanlardan biri, şirketin sadece bir otomobil üreticisi değil, aynı zamanda yapay zeka ve robotik odaklı bir teknoloji şirketi olduğuydu. Musk, ilk robot ürünlerinin özerk otomobil olacağını öne sürerek Tesla’nın otonomi alanındaki liderliğinin öyle büyük olduğunu ve geleneksel otomobil üreticilerinin hayatta kalmak için eninde sonunda FSD’yi lisanslamak zorunda kalacağını iddia etmişti.

    Üreticiler FSD’yi istemiyor

    Diğer üreticiler Tesla’nın FSD sistemini lisanslamak istemiyor Tam Boyutta Gör
    Ancak gerçekler farklı çıktı. 2021’in başlarında, Q4 2020 finansal sonuçları açıklanırken Musk, diğer otomobil üreticileriyle yazılım lisansına dair “ön görüşmeler” yaptığını belirtmişti. Haziran 2023’te attığı bir tweet’te ise Tesla’nın “Autopilot/FSD veya diğer Tesla teknolojilerini” rakiplere lisanslamaya istekli olduğunu vurgulamıştı. 2024 Nisan’ında ise Musk, “büyük bir otomobil üreticisiyle görüşmelerin sürdüğünü” ve anlaşma imzalanma olasılığının yüksek olduğunu açıklamıştı. Ancak bu anlaşma hiç gerçekleşmedi.

    Ford CEO’su Jim Farley’nin bu yıl yaptığı açıklamalar, sürecin neden tıkandığını ortaya koydu. Farley, muhtemelen Musk’ın bahsettiği “büyük otomobil üreticisi” konumundaydı ve FSD kullanımını açıkça reddederek, “Waymo daha iyi” ifadelerini kullandı.

    Musk, X gönderisinde “Geleneksel otomobil üreticileri ara sıra iletişime geçse de, Tesla için uygulanamaz şartlarla 5 yıl içinde küçük bir programda FSD’yi hayata geçirmeyi isteksizce tartışıyorlar, bu yüzden anlamsız” ifadelerini kullanarak “uygulanamaz şartlara” vurgu yaptı.

    Musk’ın burada tam olarak neyi kastettiğini söylemek zor ancak üreticilerin FSD’den beklediği şey “otonom sürüş” yapmasıydı. Halihazırda Tesla’nın FSD sistemi, üreticilerin beklediği tam anlamıyla özerk sürüşü henüz sunamıyor. Bir diğer temel fark da Tesla ve geleneksel üreticilerin geliştirme yaklaşımlarında yatıyor.

    Geleneksel otomobil üreticileri gereksinimleri tanımlar, titizlikle test eder ve piyasaya sürmeden önce güvenliği doğrularlar. Örneğin Mercedes-Benz, Seviye 3 otonom sürüş sistemi Drive Pilot devreye girdiğinde tüm yasal sorumluluğu üstleniyor.

    Tesla ise yazılımını “beta” olarak sunarak süreç içinde gelişimi tamamlıyor ve olası sorunlarda davalarla karşı karşıya kalıyor. Örneğin Tesla, Model Y’nin Autopilot açıkken duran bir polis aracına çarpmasıyla ilgili olan bir davayı, jüri kararına kalmadan uzlaşmayla sonuçlandırdı. Bu, şirketin davaları mahkemede kaybedebileceğinin farkında olduğunu gösteriyor. Bu arada Toyota gibi büyük otomobil üreticileri, otonom sürüş teknolojisini tüketici araçlarına entegre etmek için Waymo ile ortaklık kuruyor.

