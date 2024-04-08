Rusya otomobil pazarında en çok satan 10 markadan 9'u Çinli

Rusya otomotiv pazarının mart sonuçlarına baktığımızda en çok satılan 10 markadan 9'unun Çinli olduğu görülüyor. Sadece ilk sırada yer alan Lada bir istisnai durum yaratırken, ikinci sırada yer alan Haval, geçen ay 16.045 adet satışla yüzde 130'un üzerinde büyüme göstermiş.
Geely'nin 15 bin adet satışla yüzde 185 büyüme kaydettiği pazarda Chery ise 13.159 adet satışla yüzde 64 büyümüş. Öte yandan Chery'nin kendisiyle birlikte alt markaları olan Exeed, Omoda ve Jetour markalarıyla ilk 10 sıranın dördünü kapmış olması da son derece ilgi çekici.
|Sıra
|Marka
|Mart
|İlk çeyrek
|1.
|Lada
|39.908
|90.870
|2.
|Haval
|16.045
|37.639
|3.
|Geely
|15.004
|36.264
|4.
|Chery
|13.159
|31.893
|5.
|Changan
|9.330
|20.216
|6.
|Exeed
|4.664
|10.843
|7.
|Omoda
|4.632
|10.423
|8.
|Li Auto
|3.617
|8.049
|9.
|Geely Belgee
|2.732
|-
|10.
|Jetour
|2.616
|-
Bu sonuçlar, Rusya'nın 2024 yılında da Çin'in en büyük ihracat pazarı olmaya devam edeceğini ve bu yıl satışların artarak bir milyonun üzerine çıkabileceğine dair bir gösterge niteliği taşıyor. Geçen yıl Çinli üreticiler Rusya'da 841 bin adet satış gerçekleştirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...