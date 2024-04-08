Tam Boyutta Gör Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte ülkedeki tüm varlıklarını satarak Rusya'dan çekilen batılı otomotiv üreticilerinin ardından meydan Çinli firmalara kaldı. Mart satışları, Rusya otomotiv pazarında Çinli markaların baskın olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Rusya otomotiv pazarının mart sonuçlarına baktığımızda en çok satılan 10 markadan 9'unun Çinli olduğu görülüyor. Sadece ilk sırada yer alan Lada bir istisnai durum yaratırken, ikinci sırada yer alan Haval, geçen ay 16.045 adet satışla yüzde 130'un üzerinde büyüme göstermiş.

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Geely'nin 15 bin adet satışla yüzde 185 büyüme kaydettiği pazarda Chery ise 13.159 adet satışla yüzde 64 büyümüş. Öte yandan Chery'nin kendisiyle birlikte alt markaları olan Exeed, Omoda ve Jetour markalarıyla ilk 10 sıranın dördünü kapmış olması da son derece ilgi çekici.

Rusya pazarında en çok satan markalar⭐ Sıra Marka Mart İlk çeyrek 1. Lada 39.908 90.870 2. Haval 16.045 37.639 3. Geely 15.004 36.264 4. Chery 13.159 31.893 5. Changan 9.330 20.216 6. Exeed 4.664 10.843 7. Omoda 4.632 10.423 8. Li Auto 3.617 8.049 9. Geely Belgee 2.732 - 10. Jetour 2.616 -

Bu sonuçlar, Rusya'nın 2024 yılında da Çin'in en büyük ihracat pazarı olmaya devam edeceğini ve bu yıl satışların artarak bir milyonun üzerine çıkabileceğine dair bir gösterge niteliği taşıyor. Geçen yıl Çinli üreticiler Rusya'da 841 bin adet satış gerçekleştirdi.

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Rusya otomobil pazarında en çok satan 10 markadan 9'u Çinli