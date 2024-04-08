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    Rusya otomobil pazarında en çok satan 10 markadan 9'u Çinli

    Çinli otomotiv devleri, Rusya'daki satışlarını artırmaya devam ediyor. Üstelik Çin dışına çıkmayan Li Auto'nun bile Rusya'ya ihracat yapmaya başladığı görülüyor.
    Rusya otomobil pazarında en çok satan 10 markadan 9'u Çinli Tam Boyutta Gör
    Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte ülkedeki tüm varlıklarını satarak Rusya'dan çekilen batılı otomotiv üreticilerinin ardından meydan Çinli firmalara kaldı. Mart satışları, Rusya otomotiv pazarında Çinli markaların baskın olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

    Rusya otomotiv pazarının mart sonuçlarına baktığımızda en çok satılan 10 markadan 9'unun Çinli olduğu görülüyor. Sadece ilk sırada yer alan Lada bir istisnai durum yaratırken, ikinci sırada yer alan Haval, geçen ay 16.045 adet satışla yüzde 130'un üzerinde büyüme göstermiş.

    Geely'nin 15 bin adet satışla yüzde 185 büyüme kaydettiği pazarda Chery ise 13.159 adet satışla yüzde 64 büyümüş. Öte yandan Chery'nin kendisiyle birlikte alt markaları olan Exeed, Omoda ve Jetour markalarıyla ilk 10 sıranın dördünü kapmış olması da son derece ilgi çekici.

    Rusya pazarında en çok satan markalar⭐
    Sıra Marka Mart İlk çeyrek
    1. Lada 39.908 90.870
    2. Haval 16.045 37.639
    3. Geely 15.004 36.264
    4. Chery 13.159 31.893
    5. Changan 9.330 20.216
    6. Exeed 4.664 10.843
    7. Omoda 4.632 10.423
    8. Li Auto 3.617 8.049
    9. Geely Belgee 2.732 -
    10. Jetour 2.616 -

    Bu sonuçlar, Rusya'nın 2024 yılında da Çin'in en büyük ihracat pazarı olmaya devam edeceğini ve bu yıl satışların artarak bir milyonun üzerine çıkabileceğine dair bir gösterge niteliği taşıyor. Geçen yıl Çinli üreticiler Rusya'da 841 bin adet satış gerçekleştirdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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