Çinli Omoda 7 SUV Türkiye'ye geliyor

Tam Boyutta Gör 2023 yılında Türkiye'ye dönüş yapan Çinli otomotiv üreticisi Chery, yeni bir alt markasını daha Türkiye'ye getiriyor. Jaecoo'nun ardından Omoda da ülkemizde faaliyet gösterecek. Bu kapsamda satışa sunulacak ilk model Omoda 7 olacak.

Omoda 7'nin yılın son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. SUV model, 4.62 metre uzunluğa ve 2.73 metre aks mesafesine sahip. 500 litre bagaj hacmi sunan modelde arka koltukların katlanmasıyla bu alan 1400 litreye çıkabiliyor.

Tam Boyutta Gör Omoda 7'nin 1.6 litre turbo benzinli motora sahip versiyonu 147 beygir güç ve 275 Nm tork sunuyor. Çift kavramalı şanzımanla kombine edilen bu versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını 11,1 saniyede tamamlarken 190 km/s azamı hıza çıkabiliyor.

Omoda 7'nin PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonu ise 1.5 litre turbo motor ile 150 kW'lık elektrik motorunun kombinasyonuyla toplam 255 kW (347 beygir) güç sunuyor. BYD'nin 18.3 kWsa'lik bataryasıyla donatılan model, 100 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili vadediyor. Şimdilik hangi versiyonun geleceği tam olarak açıklanmadı.

