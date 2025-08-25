Çinli Omoda 7 SUV Türkiye'ye geliyor

Omoda 7'nin yılın son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. SUV model, 4.62 metre uzunluğa ve 2.73 metre aks mesafesine sahip. 500 litre bagaj hacmi sunan modelde arka koltukların katlanmasıyla bu alan 1400 litreye çıkabiliyor.
Omoda 7'nin PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonu ise 1.5 litre turbo motor ile 150 kW'lık elektrik motorunun kombinasyonuyla toplam 255 kW (347 beygir) güç sunuyor. BYD'nin 18.3 kWsa'lik bataryasıyla donatılan model, 100 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili vadediyor. Şimdilik hangi versiyonun geleceği tam olarak açıklanmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: