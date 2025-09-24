Giriş
    Chery TIGGO 7 PRO MAX'in Black Edition donanımı Türkiye'de satışa sunuldu

    Sınırlı sayıda üretilen TIGGO 7 PRO MAX Black Edition, dış tasarımındaki Siyah Artemis rengi ve sportif detaylarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. TIGGO 7 PRO MAX Black Edition fiyatı haberimizde:

    Chery, SUV modeli TIGGO 7 PRO MAX’in Black Edition donanımlı versiyonunu Türkiye’de satışa sundu. Chery TIGGO 7 PRO MAX fiyatı 2.200.000 TL’den başlıyor. Sınırlı sayıda üretilen bu özel versiyon, dış tasarımda öne çıkan “Siyah Artemis” rengindeki özel kaplamasıyla dikkat çekiyor.

    Yeni Chery TIGGO 7 PRO MAX, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Chery TIGGO 7 PRO MAX'in Black Edition donanımı Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Yeni TIGGO 7 PRO MAX Black Edition, modele özgü Siyah Artemis rengiyle derinlik ve yenilikçi bir duruş sergileyerek gizemli bir zarafet atmosferi yaratıyor. Kristal kesim LED farlar ise son dokunuşu yaparak yolu aydınlatırken ön tasarıma keskin bir görünüm kazandırıyor.

    Tasarımcılar, Siyah Artemis rengini dış tasarımdaki dokuz ana unsura uygulayarak kusursuz bir premium estetik oluşturdu. Chery logosu da dahil olmak üzere siyah ön ızgara aracın güçlü duruşunu vurgularken, siyah tavan çıtaları “yüzen tavan çizgisi” tasarımıyla mükemmel bir uyum sağlıyor. Pencere ve kapı çıtaları ise zarif hatları belirginleştiriyor.

    Chery TIGGO 7 PRO MAX'in Black Edition donanımı Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Modelin profilinde ise 19 inçlik parlak siyah alaşım jantlar ve siyah yan basamaklar dinamik ve sportif karakteri güçlendiriyor. Yan aynaların altındaki siyah paneller, ön tampon ızgaralarındaki ince koyu renkli detaylar ve arka kısımda sportif enerjiyi artıran siyah-kırmızı spoyler kaplaması tasarımı tamamlayan ayrıntılar arasında.

    TIGGO 7 PRO MAX Black Edition’ın kabininde ise spor hatlara sahip suni deri koltuklar, ince işçiliğiyle yolcuları sararak hem uzun yolculuklarda konfor hem de üstün destek sağlıyor. İç mekânın merkezinde, kristal kesim elmas vites kolu mücevher benzeri bir odak noktası oluşturuyor. Üst bölümdeki 1,1 metrekarelik geniş panoramik cam tavan (anti-pinch korumalı) kabine doğal ışık doldurarak ferah ve açık bir atmosfer yaratıyor.

    Chery TIGGO 7 PRO MAX'in Black Edition donanımı Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    64 renkli kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatma sistemi her ortam için mükemmel bir ruh hali yaratırken, Sony premium ses sistemi konser kalitesinde ses deneyimi sunuyor.

    TIGGO 7 PRO MAX Black Edition'da 1.6 TGDI turboşarjlı motor, 7 ileri Getrag ıslak çift kavramalı şanzıman (7DCT) ile eşleştirilerek 145 HP maksimum güç ve 275 Nm tork üretiyor.

