Yeni vaka sayısında düşüş devam ediyor! İşte Koronavirüs salgınında son rakamlar

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Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 sayfasından yayınlanan son veriler, Türkiye'nin Koronavirüs bilançosunu gözler önüne serdi.

Paylaşılan bilgilere göre 26 Nisan Pazar günü itibariyle 30.177 adet COVID-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 2.357 kişiye daha yeni tip Koronavirüs tanısı kondu. Böylelikle Türkiye'deki toplam Koronavirüs vaka sayısı da 110.130'a yükseldi.

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Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 26 Nisan

Yeni vakalarla birlikte ne yazık ki can kayıpları da artıyor. Son 24 saatte 99 kişinin daha Koronavirüs hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıkladı. Böylelikle toplam ölü sayısı da 2.805'e ulaştı.

Olumsuz verileri bir kenara bırakıp, iyileşen hasta sayısına göz atacak olursak; bugün itibariyle Koronavirüs'e yakalanan 3.558 hasta daha virüsü yenerek, sağlığına kavuştu. İyileşen toplam hasta sayısı da 29.140'a yükselmiş oldu.

26 Nisan Türkiye günlük Koronavirüs tablosu, hastanelerdeki hastaların durumunu da gözler önüne seriyor. Öyle ki bugün itibariyle Türkiye genelinde Koronavirüs'ten ötürü yoğun bakımda bulunan toplam hasta sayısı 1.776, solunum cihazına bağlı toplam entübe hasta sayısı ise 883 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

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