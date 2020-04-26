Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni vaka sayısında düşüş devam ediyor! İşte Koronavirüs salgınında son rakamlar

    Türkiye'nin günlük Koronavirüs tablosu güncellendi. İşte 26 Nisan itibariyle Türkiye'de Koronavirüs hastalığına yakalanan hasta sayısı ve Koronavirüs'ten hayatını kaybeden kişi sayısı:
    1
    1 sa.
    754
    51
    13
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yeni vaka sayısında düşüş devam ediyor! İşte Koronavirüs salgınında son rakamlar
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 sayfasından yayınlanan son veriler, Türkiye'nin Koronavirüs bilançosunu gözler önüne serdi.

    Paylaşılan bilgilere göre 26 Nisan Pazar günü itibariyle 30.177 adet COVID-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 2.357 kişiye daha yeni tip Koronavirüs tanısı kondu. Böylelikle Türkiye'deki toplam Koronavirüs vaka sayısı da 110.130'a yükseldi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Türkiye'de Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı iki bini aştı! İşte son rakamlar

    Ayrıca Bkz. "Yurt dışından getirilen SIM kartlı cihazlar için kayıtsız kullanım süresi uzatılıyor"

    Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 26 Nisan

    Yeni vakalarla birlikte ne yazık ki can kayıpları da artıyor. Son 24 saatte 99 kişinin daha Koronavirüs hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıkladı. Böylelikle toplam ölü sayısı da 2.805'e ulaştı.

    Olumsuz verileri bir kenara bırakıp, iyileşen hasta sayısına göz atacak olursak; bugün itibariyle Koronavirüs'e yakalanan 3.558 hasta daha virüsü yenerek, sağlığına kavuştu. İyileşen toplam hasta sayısı da 29.140'a yükselmiş oldu.

    26 Nisan Türkiye günlük Koronavirüs tablosu, hastanelerdeki hastaların durumunu da gözler önüne seriyor. Öyle ki bugün itibariyle Türkiye genelinde Koronavirüs'ten ötürü yoğun bakımda bulunan toplam hasta sayısı 1.776, solunum cihazına bağlı toplam entübe hasta sayısı ise 883 olarak kayıtlara geçmiş durumda.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    vs-fb (Vn S) 56 dk. en beğenilen
    Bayramda bu iş azalıyor diye millet sokaklara dökülüp ziyaretler yapacak. Mutlaka önünü almak lazım. Bayramı kazasız atlatırsak, tabuta son çiviyi çakmış oluruz.
    Bayramda bu iş azalıyor diye millet sokaklara dökülüp ziyaretler yapacak. Mutlaka önünü almak lazım. Bayramı kazasız atlatırsak, tabuta son çiviyi çakmış oluru...
    Devamını Gör
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Galatas4ray (ENVER A.) 1 dk.
    Bunlara inanmıyorum.Bu sayıları düşürerek otel ve avmleri açmayı düşünüyorlar.Çünkü devletin vergi kaynağı kesildi para lazım bunun içinde insanların alışveriş yapması lazım.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Doktor Strange 5 dk. yeni yorumcu
    Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    murat1981pls (murat akyıldırım) 8 dk.
    Allah bizi su nusibetten kurtarsin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    GwynBleidd48 14 dk.
    Umarım gerçektir
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    milankundera 17 dk. yeni yorumcu
    Keşke gerçek olsa..
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    hazarcep (Hazar ) 24 dk.
    La inananlar harbi salak test sayısına bakın düşmüş 40 bün de iken 3.200 isi 38k Düştü test Orada 3 bin e gelmişti şimdi 30k test 2 bin küsür vaka olum 100 test yapsalar otomatik 100 altı vakamız olur zaten yine oyun oynuyorlar ve buna inananlar var düşüyor diye
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    İAmSterdam06 47 dk.
    Şahsım adına inandırıcı buldum verileri.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    CanKucukTR (Can Küçük) 48 dk. yeni yorumcu
    Ne hikmetse bi azalmaya başladımı hep ölüm oranları düşe düşe gidiyor,hiç arada bi düne göre fazla ölüm olmuyor ben verilere inanmıyorum.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    murata42 (Murat ANGIN) 52 dk.
    Toplam test sayisi farkı 889.742(26 Nisan) - 868.565(25 nisan) = 21.177 değil mi?



    Nasıl bugün 30.177 test yapılmış? Ben yanlış birşey mi yapiyorum yoksa bu veriler mi yanlış?
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    CanKucukTR (Can Küçük) 49 dk. yeni yorumcu murata42
    Verilerin doğru olmadığına yemin ederim,ancak kanıtlayamam.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    vs-fb (Vn S) 56 dk. en beğenilen
    Bayramda bu iş azalıyor diye millet sokaklara dökülüp ziyaretler yapacak. Mutlaka önünü almak lazım. Bayramı kazasız atlatırsak, tabuta son çiviyi çakmış oluruz.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 nick bırakmamışsınız lan 2. kez +259 2 shaggyolmedi ilk kez +219 3 talhadogdu ilk kez +215
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    51 Kişi Okuyor (13 Üye, 38 Misafir) 16 Masaüstü 35 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    754 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, coronavirus ve
    4 etiket daha koronavirüs covid-19 Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası255b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı282b
    Instagram Profili46,7b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 45 dk. Realme'den yepyeni tasarımlı bir telefon geliyor 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Yeni vaka sayısında düşüş devam ediyor! İşte Koronavirüs salgınında son rakamlar Sonraki Sony Xperia 1 II'nin çıkışı ertelendi 2 sa. Xiaomi Mi 10 Youth, Samsung yapımı ekranla geliyor 2 sa. Tesla modelleri artık trafik ışıklarını ve dur işaretlerini tanıyor 3 sa. Microsoft, Chrome ile Outlook kullananlara ‘Edge tarayıcısına geçin’ uyarısı gösteriyor 3 sa. Boston Dynamics'in robot köpeği Spot, doktorları COVID-19'dan koruyor 4 sa. Samsung monitör ve SSD’lere Bannerlord hediye 4 sa. Yurt dışından getirilen SIM kartlı cihazlar için kayıtsız kullanım süresi uzatılıyor 4 sa. Xiaomi dönen ekran ve kameraya sahip ilginç bir akıllı telefon patenti aldı 5 sa. Yeni Samsung Galaxy Watch sertifikalandı 6 sa. Battlefield 5 bu yaz son güncellemesini alacak 6 sa. Honor 10X'in X10 ismiyle geleceği onaylandı ve teknik özelliklerinden bir kısmı ortaya çıktı 7 sa. Sol taraftan şarj edilen MacBook Pro’lar ısınıyor 7 sa. Sistem toplayacaklar dikkat | Yeni fiyat/performans işlemcileri 7 sa. WD hangi sürücülerini SMR teknolojisiyle geliştirdiğini açıkladı 8 sa. Valorant'a rekabetçi modu geliyor! 8 sa. Microsoft tek boşluk mu çift boşluk mu kavgasını sonlandırıyor 9 sa. 6 çekirdekli Ryzen işlemcili Lenovo IdeaPad 5 satışa çıkıyor 10 sa. Koronavirüs salgın döneminde sosyal medya kullanımı tavan yaptı 11 sa. YOBYBO Note 20 tam kablosuz kulaklık kılıf tasarımı ile ses getirecek 11 sa. Bulut Sunucu Nedir? Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Bu mesaj cihazınızı çökertebilir: Neredeyse tüm Apple aygıtlar...
    DonanımHaber
    Yeni iPhone SE performansıyla şaşırttı: İşte AnTuTu sonucu
    DonanımHaber
    Ev internetinizi hızlandırabileceğiniz ücretsiz, basit ve etki...
    DonanımHaber
    Super Mario 3D World Switch için Listelendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Venom 2'nin Tam İsmi Belli Oldu ve Vizyon Tarihi 8 Ay Ertelendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Oyun Konsollarina YUZDE 50 EK GUMRUK VERGİSİ!!
    DH Forum
    Virüs sizce ne zaman biter ? Anket var !
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim