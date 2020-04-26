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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yurt dışından getirilen SIM kartlı cihazlar için kayıtsız kullanım süresi uzatılıyor

    Başta cep telefonları olmak üzere yurt dışından getirilen tüm SIM kartlı cihazlar için geçerli olan 120 günlük kayıtsız kullanım süresi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzatılacak.
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Yurt dışından getirilen SIM kartlı cihazlar için kayıtsız kullanım süresi uzatılıyor
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    Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. COVID-19 salgını sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sınırlar geçici bir süreyle kapatılırken, hükümet bu konuda mağduriyetler yaşanmaması adına yeni bir karar aldı.

    TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerle dünyaya örnek olduğunu söyledi.

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    İşte Anadolu Ajansı'ndan Sinan Uslu'nun haberine göre yurt dışından getirilen SIM kartlı cihazlar için belirlenen yeni kayıtsız kullanım süresi:

    Ayrıca Bkz. "Facebook, süre sınırı olmaksızın 50 kişiye kadar grup çağrısı yapılabilen Messenger Rooms'u tanıttı"

    Kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkartıldı

    Pandemiyle mücadele ettiğimiz bu günlerde yurt dışında Kovid-19 ya da başka nedenlerle hayatını kaybeden Türklerin cenazelerinin, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun belirlediği şartlarla Türk Hava Yollarınca Türkiye'ye getirilmesinin önünü açtıklarını anımsatan Sırakaya, "Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen SIM kartlı cihazlar için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 120 gün olarak belirlenen kayıtsız kullanım süresine, kurum yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda 30 gün daha ilave edilmesi yönünde karar alındı." diye konuştu.

    Karantina düzenlemelerinin ve seyahat kısıtlamalarının devam etmesi halinde ilave 30 günlük sürenin de uzatılmasının öngörüldüğünü aktaran Sırakaya, Kovid-19 salgınına bağlı karantina uygulaması, sosyal izolasyon gibi kısıtlamalar nedeniyle vatandaşların elektronik haberleşme hizmetlerinden kesintisiz yararlanmalarının sağlanması ve herhangi bir mağduriyet yaşanmamasının amaçlandığını belirtti.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/yurt-disindan-getirilen-telefonlarin-kayitsiz-kullanim-suresi-uzatilacak/1818907 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BLasTeaR (Uğur Yörük) 1 sa. en beğenilen
    İyilik yapmıyorlar, pek sevinmeyin. Yakında çıkarı çıkar.
    Yanıtla +9
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    vjdrsjejv (Burak Kısalar) 1 sa.
    Yeni zam geliyor hazır olun.
    Yanıtla +6
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    tanerf82 (taner fener) 1 sa.
    Dünyanın başka hiç bir yerinde olmayan bu uygulamanın süresi uzatılmış oleeeey.. ne mutlu..
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    PRODJ 29 dk.
    Başlığı görünce şaşırmıştım nasıl böyle bir şey yapıyorlar diye.

    Meğer sadece korona için geçici bir süreymiş.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 31 dk.
    Ha 120 gün ha 150 gün bir farkı yok.
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    ender (Ender ALTIN) 57 dk.
    Zam gelmesi bir şey ifade ediyormu? Kim bu saatten sonra 2bin TL ye telefon kayıt ettirir ki, 1.5tl ye iki simli telefon al 1yil kullan at çöpe, veya malum yöntem , halbuki bu yaparak insanlar sanki yurdumun muhteşem cihalzarina hücum ettiler sanki. Deli gibi Vestel Casper satılıyor sanki
    Yanıtla +3
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    tanerf82 (taner fener) 1 sa.
    Dünyanın başka hiç bir yerinde olmayan bu uygulamanın süresi uzatılmış oleeeey.. ne mutlu..
    Yanıtla +5
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    flegga34 (perseus ) 1 sa.
    Bu süre her yılbaşında yenileniyor mu acaba
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    BLasTeaR (Uğur Yörük) 1 sa. en beğenilen
    İyilik yapmıyorlar, pek sevinmeyin. Yakında çıkarı çıkar.
    Yanıtla +9
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    vjdrsjejv (Burak Kısalar) 1 sa.
    Yeni zam geliyor hazır olun.
    Yanıtla +6
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