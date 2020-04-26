Yurt dışından getirilen SIM kartlı cihazlar için kayıtsız kullanım süresi uzatılıyor

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Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. COVID-19 salgını sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sınırlar geçici bir süreyle kapatılırken, hükümet bu konuda mağduriyetler yaşanmaması adına yeni bir karar aldı.

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerle dünyaya örnek olduğunu söyledi.

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İşte Anadolu Ajansı'ndan Sinan Uslu'nun haberine göre yurt dışından getirilen SIM kartlı cihazlar için belirlenen yeni kayıtsız kullanım süresi:

Ayrıca Bkz. "Facebook, süre sınırı olmaksızın 50 kişiye kadar grup çağrısı yapılabilen Messenger Rooms'u tanıttı"

Kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkartıldı

Pandemiyle mücadele ettiğimiz bu günlerde yurt dışında Kovid-19 ya da başka nedenlerle hayatını kaybeden Türklerin cenazelerinin, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun belirlediği şartlarla Türk Hava Yollarınca Türkiye'ye getirilmesinin önünü açtıklarını anımsatan Sırakaya, "Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen SIM kartlı cihazlar için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 120 gün olarak belirlenen kayıtsız kullanım süresine, kurum yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda 30 gün daha ilave edilmesi yönünde karar alındı." diye konuştu.

Karantina düzenlemelerinin ve seyahat kısıtlamalarının devam etmesi halinde ilave 30 günlük sürenin de uzatılmasının öngörüldüğünü aktaran Sırakaya, Kovid-19 salgınına bağlı karantina uygulaması, sosyal izolasyon gibi kısıtlamalar nedeniyle vatandaşların elektronik haberleşme hizmetlerinden kesintisiz yararlanmalarının sağlanması ve herhangi bir mağduriyet yaşanmamasının amaçlandığını belirtti.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/yurt-disindan-getirilen-telefonlarin-kayitsiz-kullanim-suresi-uzatilacak/1818907

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