Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni yılda DRAM pazarı kıtlık yaşayabilir, bellek fiyatlarında artış olabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,3b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yeni yılda DRAM pazarı kıtlık yaşayabilir, bellek fiyatlarında artış olabilir
Tam Boyutta Gör

Son birkaç yılda hızla düşen, dip yapan DRAM fiyatlarından ötürü pek çok bellek üreticisi finansal sıkıntıya girdi ve kimisi (Qimonda gibi) kepenkleri indirmek zorunda kaldı. Bir süredir fiyatların yeniden artma eğilimine girdiği DRAM pazarında, yeni yıl için pekte iyi şeyler telaffuz edilmiyor. DRAMeXchange'in tahminlerine göre yeni 2010'da, özellikle yılın ikinci yarısında DRAM pazarı kıtlıkla boğuşmak zorunda kalabilir.

Ekonomik krizin etkilerini kaybedeceği konuşulan 2010 yılı için bilgisayar satışlarındaki artışın yeniden hız kazanacağı, bu gelişmeye bağlı olarak bellek talebinin artacağı tahmin ediliyor. İkinci çeyrekten itibaren OEM üreticilerinin bellek yatırımlarını ciddi şekilde arttırması ve stok yapmaya başlaması beklenirken, bu gelişmenin pazarda kıtlık yaratacağı ve ikinci yarıda bellek temini için kimi sıkıntıların olabileceği söyleniyor.

DRAM fiyatlarındaki düşüşün ikinci çeyrekle birlikte yavaşlayacağı pazarda DDR2-DDR3 dönüşüm hızının da artması ve DDR3'ün ilk çeyrekle birlikte hakim bellek teknolojisi olması ve yıl sonuna kadar pazar payını %80'e kadar çıkarması bekleniyor.DRAMeXchange firmasının aksine iSuppli ise 2010 sonunda DDR3 bellek kullanımının toplam pazarın en fazla %71'i kadar olacağını öngörüyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
carlos1111 9 yıl
Bence bu spekulasyonlari kendileri cikariyor. Piyasada yok , arz talep meselesi vb cart curt bahaneler cekip ramlerin fiyatlarini ellerinden geldigince yukari cekecekler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yapici 9 yıl
İyice sapıttılar yani, daha ne kadar arttıracaklar fiyatları çok merak ediyorum şubat ayında 119 a aldığım a data 800+ ramlar şimdi 240 olmuş ayıptır ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
işte bu geçiş dönemlerde fırsatçılar yine ceplerini doldurmaya çalışacak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hacı.basat 9 yıl
Nasıl böyle bir şey olabiliyor, o kadar büyük görünen firmalar bu denli bir sıkıntıya çanak tutuyorlar, anlaşılır olay değil, aslen skandal ama üstüne gidebilecek kimse yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yelkowan 9 yıl
DDR2den DDR3'e geçiş döneminin yaşandığı günlerde ve bu değişimin hızlanarak devam edeceği 2010 açısından hiçde iyi bir haber değil zaten ram fiyatları tavan yaptı daha nereleri göreceğiz merak konusu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
showstopper41 9 yıl
Bir ara DDR2 sudan ucuzdu. Fırsattan istifade 2GB dan 8GB geçiş yaptım. Şimdi 4GB ını 8GB fiyatına satabliyorum. Parasını 5-10 kilo rame yatıran köşeyi dönmüştür.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Gelid Tranquillo: Fiyat Performans odaklı yeni soğutucu 9 yıl Nvidia Halkla İlişkiler Müdürü Donanımhaber'e konuştu... 9 yıl Gigabyte X58A-UD7: USB 3.0 ve SATA 3 bir arada Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim