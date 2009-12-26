Yeni yılda DRAM pazarı kıtlık yaşayabilir, bellek fiyatlarında artış olabilir

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Son birkaç yılda hızla düşen, dip yapan DRAM fiyatlarından ötürü pek çok bellek üreticisi finansal sıkıntıya girdi ve kimisi (Qimonda gibi) kepenkleri indirmek zorunda kaldı. Bir süredir fiyatların yeniden artma eğilimine girdiği DRAM pazarında, yeni yıl için pekte iyi şeyler telaffuz edilmiyor. DRAMeXchange'in tahminlerine göre yeni 2010'da, özellikle yılın ikinci yarısında DRAM pazarı kıtlıkla boğuşmak zorunda kalabilir.

Ekonomik krizin etkilerini kaybedeceği konuşulan 2010 yılı için bilgisayar satışlarındaki artışın yeniden hız kazanacağı, bu gelişmeye bağlı olarak bellek talebinin artacağı tahmin ediliyor. İkinci çeyrekten itibaren OEM üreticilerinin bellek yatırımlarını ciddi şekilde arttırması ve stok yapmaya başlaması beklenirken, bu gelişmenin pazarda kıtlık yaratacağı ve ikinci yarıda bellek temini için kimi sıkıntıların olabileceği söyleniyor.

DRAM fiyatlarındaki düşüşün ikinci çeyrekle birlikte yavaşlayacağı pazarda DDR2-DDR3 dönüşüm hızının da artması ve DDR3'ün ilk çeyrekle birlikte hakim bellek teknolojisi olması ve yıl sonuna kadar pazar payını %80'e kadar çıkarması bekleniyor.DRAMeXchange firmasının aksine iSuppli ise 2010 sonunda DDR3 bellek kullanımının toplam pazarın en fazla %71'i kadar olacağını öngörüyor.