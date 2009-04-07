Yenilenen Toyota Prius; Yakıt verimliliği en yüksek Hybrid otomobil

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Artan enerji maliyetlerine ek olarak patlak veren küresel krizin de etkisiyle alternatif enerji kaynaklarına olan ilgi ve talep artarken, Hybrid otomobil segmenti de bu ilgiden faydalanmayı başarıyor. Otomobil endüstrisine petrol tabanlı araçlara alternatif olacak yeni çözümler için ar-ge çalışmalarına hız verilirken, üreticiler şu aşamada özellikle melez tasarımlı yani üzerinde hem konvensiyonel yakıt motoru hem de elektrik motoru bulunan araç tasarımlarına ağırlık vermiş durumda.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden birisi olan Toyota, yaptığı açıklama ile Hybrid otomobili Prius'un üçüncü jenerasyonunun Japonya'da duyurdu. Hem benzinle hem de elektrikle çalışabilen otomobilin, Japonya Yol, Alt Yapı, Ulaşım ve Turizm bakanlığının öncülüğünde gerçekleştirilen 10-15 testin sonucunda alanında dünyanın en yüksek yakıt verimliliğine sahip hacimli üretim aracı seçildiği belirtilen 3. Jenerasyon Toyota Prius, Japonya Alt Yapı, Ulaşımve Turizm bakanlığında 10-15 teste tabii tutulmuş.

Yakıt verimliliği 38.0km/1 (CO2 emisyonu 61g/Km) olarak açıklanan aracın bu değerlerle 2010'da devreye girecek ulasalar standartların da %25 altında olduğu belirtiliyor. Öte yandan yine Japon bakanlığı tarafından gerçekleştirilen JC08 testine göre Japonya için hazırlana 3. jenerasyon Toyota Prius'un yakın verimliliği 32.6Km/1 (CO2 emisyonu: 71g/km) seviyesini de karşılıyor yani 2015 yılı için planlanan ulusal yakıt düzenlemesine de şimdiden ayak uydurmayı başarıyor.

Japon hükümeti tarafından çevre dostu araçlara uygulanan vergi avantajlarından da faydalanan Hybrid otomobilin Mayıs ayı içerisinde Japonya'da satışa sunulması beklenirken özellikle Honda'nın Insight modeliyle sıkı bir rekabete tutuşacak gibi görünüyor. Ülkemize de gelen küresel pazardaki güncel modele kıyasla önemli değişiklikler içerdiği belirtilen yeni Prius, Hybrid yapısı yani hem benzin hem de elektrik motoru sayesinde duruma göre sadece elektrik motoru ile harekete ederek ciddi yakıt tasarrufu sağlayabiliyor.