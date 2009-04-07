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Yenilenen Toyota Prius; Yakıt verimliliği en yüksek Hybrid otomobil

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
29,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yenilenen Toyota Prius; Yakıt verimliliği en yüksek Hybrid otomobil
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Artan enerji maliyetlerine ek olarak patlak veren küresel krizin de etkisiyle alternatif enerji kaynaklarına olan ilgi ve talep artarken, Hybrid otomobil segmenti de bu ilgiden faydalanmayı başarıyor. Otomobil endüstrisine petrol tabanlı araçlara alternatif olacak yeni çözümler için ar-ge çalışmalarına hız verilirken, üreticiler şu aşamada özellikle melez tasarımlı yani üzerinde hem konvensiyonel yakıt motoru hem de elektrik motoru bulunan araç tasarımlarına ağırlık vermiş durumda.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden birisi olan Toyota, yaptığı açıklama ile Hybrid otomobili Prius'un üçüncü jenerasyonunun Japonya'da duyurdu. Hem benzinle hem de elektrikle çalışabilen otomobilin, Japonya Yol, Alt Yapı, Ulaşım ve Turizm bakanlığının öncülüğünde gerçekleştirilen 10-15 testin sonucunda alanında dünyanın en yüksek yakıt verimliliğine sahip hacimli üretim aracı seçildiği belirtilen 3. Jenerasyon Toyota Prius, Japonya Alt Yapı, Ulaşımve Turizm bakanlığında 10-15 teste tabii tutulmuş.

Yakıt verimliliği 38.0km/1 (CO2 emisyonu 61g/Km) olarak açıklanan aracın bu değerlerle 2010'da devreye girecek ulasalar standartların da %25 altında olduğu belirtiliyor. Öte yandan yine Japon bakanlığı tarafından gerçekleştirilen JC08 testine göre Japonya için hazırlana 3. jenerasyon Toyota Prius'un yakın verimliliği 32.6Km/1 (CO2 emisyonu: 71g/km) seviyesini de karşılıyor yani 2015 yılı için planlanan ulusal yakıt düzenlemesine de şimdiden ayak uydurmayı başarıyor.

Japon hükümeti tarafından çevre dostu araçlara uygulanan vergi avantajlarından da faydalanan Hybrid otomobilin Mayıs ayı içerisinde Japonya'da satışa sunulması beklenirken özellikle Honda'nın Insight modeliyle sıkı bir rekabete tutuşacak gibi görünüyor. Ülkemize de gelen küresel pazardaki güncel modele kıyasla önemli değişiklikler içerdiği belirtilen yeni Prius, Hybrid yapısı yani hem benzin hem de elektrik motoru sayesinde duruma göre sadece elektrik motoru ile harekete ederek ciddi yakıt tasarrufu sağlayabiliyor.


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DH Misafiri 9 yıl
sahiden tipi rezalet.Bu tipsiz haliyle 2.el fiyatına rastladım 96.000tl den bahsediliyor.Bu paralara sıfır dizel hertürlü marka araç alınır.
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forbest 9 yıl
BMW 116d, Vierzylinder-Diesel, 116 PS, Normverbrauch 4,4 l/100 km, CO2-Ausstoß 118 g/km, Grundpreis 24.950 Euro Euro

Toyota Prius, 99 PS Ottomotor plus 20 PS Elektromotor, Normverbrauch 3,9 l/100 km, CO2-Ausstoß 89 g/km, Grundpreis 25.450 Euro

VW Golf BlueMotion, Vierzylinder- Diesel,105 PS, Normverbrauch 3,8 l/100 km, CO2-Ausstoß 99 g/km, Grundpreis 22.415 Euro


Test tüketmleri:

1.5 Prius:4,9 Liter Superbenzin

2.0 116d :5,3 Liter Diesel

1.6 TDI :5,2 Liter Diesel


autozeitung.de/...



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ege1907 10 yıl
ilgisiz alakasız yorumlarda bulunuyorsunuz !bahsettiğimiz araç Hybrid olduğundan aerodinamik yapısı bizim alışık olduğumuz arabalardan farklı olmak zorunda! o yüzden bu kadar basık,eğik ve biçimsiz.Siz teknolojiye bakın, yoksa gidin 100km de 15lt yakan CO emisyonu yüksek bir audi Q7 alın!Tipinin bundan güzel olduğu kesin . . .
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Nike 10 yıl

Orjinalden alıntı: ege1907

ilgisiz alakasız yorumlarda bulunuyorsunuz !bahsettiğimiz araç Hybrid olduğundan aerodinamik yapısı bizim alışık olduğumuz arabalardan farklı olmak zorunda! o yüzden bu kadar basık,eğik ve biçimsiz.Siz teknolojiye bakın, yoksa gidin 100km de 15lt yakan CO emisyonu yüksek bir audi Q7 alın!Tipinin bundan güzel olduğu kesin . . .

Q7 alacak parası olan insan zaten yakıt parasını ve CO2 emisyonunu düşünmez buna emin ol.
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ege1907 10 yıl
ilgisiz alakasız yorumlarda bulunuyorsunuz !bahsettiğimiz araç Hybrid olduğundan aerodinamik yapısı bizim alışık olduğumuz arabalardan farklı olmak zorunda! o yüzden bu kadar basık,eğik ve biçimsiz.Siz teknolojiye bakın, yoksa gidin 100km de 15lt yakan CO emisyonu yüksek bir audi Q7 alın!Tipinin bundan güzel olduğu kesin . . .
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Güneydoğu 10 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


| TOYOTA | NISSAN | HONDA | SUZUKI | MAZDA | DAIHATSU | MITSUBISHI | SUBARU | ISUZU | -LEXUS | -ACURA | -INFINITI |

<< \\ BIG IN JAPAN // >>
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sertacaygun 10 yıl
Hybrid araçlar otomatikse, ben hiç almayım. Düz vitesin yeri her zaman ayrıdır. Onun yerine motorsiklet alırım.
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ScR 10 yıl
leftlanenews.com/...
jalopnik.com/...
Yeni Prius yukarıdaki linklerde...
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husNUKE 10 yıl
sanki yaris'e pompayla hava basmışlar bu hale gelmiş
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ozzzy222 10 yıl
ford lamborghini karışımı olmuş :PP
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Fettah34 10 yıl
Bir araba bu kadar mı tipsiz olur.
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ay61n 10 yıl
resim photoshop gercek prius boyle degil
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Pis@gor 10 yıl
inşallah dediğiniz gibi photoshoptur :) Ben hiç beğenmedim çünkü
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trulli 10 yıl
Orjinalden alıntı: ay61n

resim photoshop gercek prius boyle degil


şu an satılan bu değil ama yenilenen prius aynen böle olucak. zaten kaç senedir amerika ve avurpada satışı yapılıyo, ülkemize daha yeni geldi, bi kaç ay sonrada yeni modeli çıkacak.

avrupada hem hybrid ve hemde sadece elektrikli otomobil alımını teşvik etmek için vergilerde büyük indirimler yapılıyo bizde ise tam tersi fiyatları çok yüksek kalıyo malesef.
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meta80 10 yıl
ülkemizde de hybrid için teşvik gerekli yoksa bu tür araçlar yüksek fiyatlara geliyor

forum.donanimhaber.com/...

konusuna da ekleyebilirseniz faydalı olur
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