Yeni Toyota bZ5, BYD teknolojisiyle Çin'de satışa sunuluyor

e-TNGA platformu üzerine inşa edilen bZ5, iki farklı menzil seçeneğiyle geliyor. CLTC'ye göre 550 km menzile sahip giriş seviye versiyonun ön satış fiyatının yaklaşık 18.000 dolar olması bekleniyor. Ayrıca daha uzun menzil isteyenler için yine CLTC'ye göre 630 km menzil sunan bir versiyon da mevcut.
Toyota bZ5'in öne çıkan özelliği ise güç ünitesi. BYD Blade bataryaları ile donatılan bZ5, BYD’nin iştiraki FinDreams tarafından sağlanan 200 kW (268 hp) gücündeki önden çekişli elektrik motoruyla çalışıyor. Sürüş destek sistemlerinde de iddialı olan bZ5, 33 sensöre sahip Momenta 5.0 (seviye 2) şehir içi gelişmiş sürüş destek sistemiyle donatılmış.
İç mekânda ise sadelik ve dijitalleşme ön planda. Ortada yer alan 15.6 inçlik multimedya ekranı ve dijital gösterge paneli dikkat çekerken, 1.44 metrekarelik panoramik cam tavan, 256 renkli ambiyans aydınlatma ve dört farklı “şekerleme modu” ile konfor ön planda tutulmuş. Güvenlik tarafında ise dokuz hava yastığı standart olarak sunuluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.