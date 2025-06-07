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Tam Boyutta Gör Toyota, global elektrikli araç pazarında rakiplerinin gerisinde kalmış olsa da Çin'de bu durumu değiştirmek için yeni adımlar atmaya devam ediyor. FAW-Toyota’nın tamamen elektrikli yeni SUV modeli bZ5, 10 Haziran’da resmi olarak satışa sunulacak.

e-TNGA platformu üzerine inşa edilen bZ5, iki farklı menzil seçeneğiyle geliyor. CLTC'ye göre 550 km menzile sahip giriş seviye versiyonun ön satış fiyatının yaklaşık 18.000 dolar olması bekleniyor. Ayrıca daha uzun menzil isteyenler için yine CLTC'ye göre 630 km menzil sunan bir versiyon da mevcut.

Toyota bZ5'in öne çıkan özelliği ise güç ünitesi. BYD Blade bataryaları ile donatılan bZ5, BYD’nin iştiraki FinDreams tarafından sağlanan 200 kW (268 hp) gücündeki önden çekişli elektrik motoruyla çalışıyor. Sürüş destek sistemlerinde de iddialı olan bZ5, 33 sensöre sahip Momenta 5.0 (seviye 2) şehir içi gelişmiş sürüş destek sistemiyle donatılmış.

Tam Boyutta Gör Tasarım açısından, bZ5 “çekiç başlı köpekbalığı” stili ön yüzü ve aerodinamik fastback profiliyle sportif bir görünüm sunuyor. Gizli kapı kolları, LED farlar ve 21 inçlik alaşım jantlar araca modern bir hava katıyor. Boyutları ise 4780 mm uzunluk, 1866 mm genişlik, 1510 mm yükseklik ve 2880 mm aks mesafesi olarak açıklanıyor.

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İç mekânda ise sadelik ve dijitalleşme ön planda. Ortada yer alan 15.6 inçlik multimedya ekranı ve dijital gösterge paneli dikkat çekerken, 1.44 metrekarelik panoramik cam tavan, 256 renkli ambiyans aydınlatma ve dört farklı “şekerleme modu” ile konfor ön planda tutulmuş. Güvenlik tarafında ise dokuz hava yastığı standart olarak sunuluyor.

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Yeni Toyota bZ5, BYD teknolojisiyle Çin'de satışa sunuluyor

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