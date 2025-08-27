Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi HyperOS 3 duyuru tarihi açıklandı: Android 16 geliyor

    Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini tanıtacağı tarihi paylaştı. İlk beta dağıtımı ise Xiaomi 15 serisi ve Redmi K80 Pro gibi modellere başlayacak. İşte detaylar...

    Xiaomi HyperOS 3 duyuru tarihi açıklandı: Android 16 geliyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 güncellemesinin çok yakında tamamlanması bekleniyor ve birçok alanda yenilikle geliyor. Daha önce ise güncellemeyi ilk alacak modellerden sizlere bahsetmiştik. Son olarak HyperOS 3.0'n tanıtım tarihi de belli oldu. Peki Android 16 veya HyperOS 3.0 hangi Xiaomi ve Redmi telefona ulaşacak?

    Xiaomi HyperOS 3 duyuru tarihi açıklandı

    Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesinin 28 Ağustos'ta Çin’de düzenlenecek etkinlikle tanıtılacağını doğruladı. Şirket, böylece bir süredir dolaşan "HyperOS 26" iddialarına da son noktayı koydu. Etkinliğin ardından HyperOS 3'ün ilk beta sürümü belirli cihazlarda hemen test edilmeye açılacak. İlk etapta Xiaomi 15 serisi, Redmi K80 Pro/Ultimate Edition, Pad 7S Pro 12.5 ve Pad 7 Pro modelleri için dağıtım başlayacak.

    Xiaomi HyperOS 3 duyuru tarihi açıklandı: Android 16 geliyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi yöneticisi Lu Weibing, yeni sürümün arayüz akıcılığını ve sistem tepkiselliğini artıracağını söyledi. Detaylı değişiklik listesi tanıtımda paylaşılacak olsa da, önceki sızıntılar HyperOS 3'ün daha etkileşimli bildirimler, akıcı geçişler, yeni yapay zekâ yetenekleri ve gelişmiş güvenlik önlemleri sunacağını doğrulamıştı.

    HyperOS 3'ün final sürümünün ise Android 16’nın resmi çıkışıyla birlikte eylül ayından itibaren kademeli olarak daha fazla Xiaomi ve Redmi modeline ulaşması bekleniyor. Güncelleme alacak cihazlar ise şu şekilde:

    Xiaomi Cihazlar

    • Xiaomi 15
    • Xiaomi 15 Pro
    • Xiaomi 15 Ultra
    • Xiaomi 14
    • Xiaomi 14 Pro
    • Xiaomi 14 Ultra
    • Xiaomi 13
    • Xiaomi 13 Pro
    • Xiaomi 13 Lite
    • Xiaomi 12
    • Xiaomi 12 5G
    • Xiaomi 12 Pro
    • Xiaomi 12 Pro (Dimensity)
    • Xiaomi 12 Lite
    • Xiaomi 12 Lite NE
    • Xiaomi 12T
    • Xiaomi 12T Pro
    • Xiaomi 12S
    • Xiaomi 12S Pro
    • Xiaomi 12S Ultra
    • Xiaomi Mix Fold 4
    • Xiaomi Mix Fold 3
    • Xiaomi Mix Fold 2
    • Xiaomi Mix Flip
    • Xiaomi Mix Flip 2

    Redmi Cihazlar

    • Redmi Note 14 (4G/5G)
    • Redmi Note 14 Pro (4G/5G)
    • Redmi Note 14 Pro+ (4G/5G)
    • Redmi Note 13 (4G/5G)
    • Redmi Note 13 Pro (4G/5G)
    • Redmi Note 13 Pro+
    • Redmi Note 13R
    • Redmi Note 13R Pro
    • Redmi Note 12 4G
    • Redmi Note 12 4G NFC
    • Redmi Note 12S
    • Redmi Note 12 Turbo
    • Redmi Note 12T Pro
    • Redmi 12
    • Redmi 13
    • Redmi 13C
    • Redmi 14C
    • Redmi 14C 5G
    • Redmi A3 Pro
    • Redmi A4 5G
    • Redmi K80
    • Redmi K80 Pro
    • Redmi K70
    • Redmi K70 Pro
    • Redmi K70 Ultra
    • Redmi K70E
    • Redmi K60
    • Redmi K60 Pro
    • Redmi K60 Ultra
    • Redmi K60E
    • Redmi K50 Ultra
    • Redmi Turbo 4
    • Redmi Turbo 3

    Poco Cihazlar

    • Poco F7
    • Poco F7 Pro
    • Poco F7 Ultra
    • Poco F6
    • Poco F6 Pro
    • Poco F5
    • Poco F5 Pro
    • Poco X7
    • Poco X7 Pro
    • Poco X7 Pro (Iron Man edition)
    • Poco X6 5G
    • Poco X6 Pro 5G
    • Poco M7 Pro 5G
    • Poco M6 Pro (4G/5G)
    • Poco M6 (4G/5G)
    • Poco C75 (4G/5G)
    • Poco C65
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    port bagaj ruhsata işlenir mi e sim imei değiştirme bastard oku 5 40 motor yağı hangi araçlarda kullanılır kol nasıl kırılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    SAMSUNG Galaxy Z Fold6
    SAMSUNG Galaxy Z Fold6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook X1504VA
    Asus Vivobook X1504VA
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum