Xiaomi HyperOS 3 duyuru tarihi açıklandı: Android 16 geliyor

Xiaomi HyperOS 3 duyuru tarihi açıklandı
Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesinin 28 Ağustos'ta Çin’de düzenlenecek etkinlikle tanıtılacağını doğruladı. Şirket, böylece bir süredir dolaşan "HyperOS 26" iddialarına da son noktayı koydu. Etkinliğin ardından HyperOS 3'ün ilk beta sürümü belirli cihazlarda hemen test edilmeye açılacak. İlk etapta Xiaomi 15 serisi, Redmi K80 Pro/Ultimate Edition, Pad 7S Pro 12.5 ve Pad 7 Pro modelleri için dağıtım başlayacak.
HyperOS 3'ün final sürümünün ise Android 16’nın resmi çıkışıyla birlikte eylül ayından itibaren kademeli olarak daha fazla Xiaomi ve Redmi modeline ulaşması bekleniyor. Güncelleme alacak cihazlar ise şu şekilde:
Xiaomi Cihazlar
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 5G
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12 Pro (Dimensity)
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12 Lite NE
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi Mix Fold 4
- Xiaomi Mix Fold 3
- Xiaomi Mix Fold 2
- Xiaomi Mix Flip
- Xiaomi Mix Flip 2
Redmi Cihazlar
- Redmi Note 14 (4G/5G)
- Redmi Note 14 Pro (4G/5G)
- Redmi Note 14 Pro+ (4G/5G)
- Redmi Note 13 (4G/5G)
- Redmi Note 13 Pro (4G/5G)
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13R
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 12 4G NFC
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi 12
- Redmi 13
- Redmi 13C
- Redmi 14C
- Redmi 14C 5G
- Redmi A3 Pro
- Redmi A4 5G
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro
- Redmi K70
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Ultra
- Redmi K70E
- Redmi K60
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Ultra
- Redmi K60E
- Redmi K50 Ultra
- Redmi Turbo 4
- Redmi Turbo 3
Poco Cihazlar
- Poco F7
- Poco F7 Pro
- Poco F7 Ultra
- Poco F6
- Poco F6 Pro
- Poco F5
- Poco F5 Pro
- Poco X7
- Poco X7 Pro
- Poco X7 Pro (Iron Man edition)
- Poco X6 5G
- Poco X6 Pro 5G
- Poco M7 Pro 5G
- Poco M6 Pro (4G/5G)
- Poco M6 (4G/5G)
- Poco C75 (4G/5G)
- Poco C65