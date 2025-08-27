Giriş
    Apple'ın iPhone 17 etkinliğinde öne çıkarması beklenen yenilikler

    Apple, 9 Eylül Salı günü TSİ 20.00'de gerçekleşecek "Awe Dropping" iPhone 17 tanıtım etkinliğini duyurdu. Yeni Apple ürünleri dikkate değer yeniliklerle gelecek.

    Apple Eylül etkinliği iPhone 17 yenilikler Tam Boyutta Gör
    Apple Eylül etkinliğine sayılı günler kaldı. iPhone 17 serisiyle birlikte yeni Apple Watch’lar (Series 11, Ultra 3, SE 3) ve AirPods Pro 3 tanıtılması bekleniyor. Cihazların tasarımında köklü değişiklikler olmayacak olsa da önemli yenilikler sunacaklar; en azından beklentiler bu yönde. Peki, yeni Apple ürünlerinde hangi özellikler öne çıkıyor?

    Süper ince iPhone (iPhone 17 Air)

    iPhone 17 Air özellikleri nasıl olacak Tam Boyutta Gör
    iPhone 17 Air modelinin ultra ince ve hafif olması bekleniyor. 5.5 mm kalınlıkla şimidye kadarki en ince iPhone olacak olsa da bazı eksiklikleri olacak. Apple'ın tek kamera ve düşük batarya koyması dışında işlemcide de kısıtlama (GPU performansı düşürülmüş A19 Pro çip) yaptığı söyleniyor.

    Uydu iletişimi (Apple Watch Ultra 3)

    Apple Watch Ultra 3 uydu iletişimi Tam Boyutta Gör
    Apple Watch Ultra 3'ün kullanıcıların Wi-Fi ve hücresel bağlantının olmadığı uzak bölgelerde acil durumlarda uydu bağlantısını kullanarak yardım almalarını sağlayan özelliğe sahip olacağı söyleniyor. Apple, uydu iletişimini Ultra modele özel tutabilir.

    AirPods Pro 3, kalp atış hızı takibiyle gelebilir

    AirPods Pro 3 kalp atış hızı takibi Tam Boyutta Gör
    Apple, sonunda AirPods Pro'yu yeniliyor. AirPods Pro 3, geliştirilmiş aktif gürültü engelleme, daha iyi ses ve yeni şarj kutusuyla birlikte Powerbeats Pro 2'ye benzer şekilde kulak içi kalp atış hızı takibi özelliğine sahip olacak.

    iPhone 17 Pro modellere özel geliştirmeler

    iPhone 17 Pro kamera ve tasarım Tam Boyutta Gör
    Bu yıl iPhone 17 Air merak ediliyor olsa da gün sonunda iPhone 17 Pro’lar en çok satacak yeni modeller olacak. iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max, önceki nesillerden çok daha büyük, Google Pixel tarzı yeni bir kamera bölümü sunacak. Ayrıca cam yerine ağırlıklı olarak alüminyum kullanılan daha dayanıklı bir kasa bekleniyor. Kameraların neden değiştiği tam olarak belli değil ancak 8x'e kadar optik yakınlaştırmaya sahip 48 megapiksel telefoto kamera söylentisi var.

    TechWoven kılıf ve yeni renk seçenekleri

    iPhone 17 TechWoven kılıf Tam Boyutta Gör
    Apple genellikle ‌iPhone 17 Pro‌ modelleri için soluk renkler seçiyor ancak bu yıl turuncu tonu görebiliriz. Sızıntılara göre, turuncudan ziyade bakır tonlarında olabilir ancak yine de Apple'ın tipik kasa renk seçeneklerinden biraz daha parlak gibi görünüyor. ‌iPhone 17 Air‌ açık mavi renkte gelecek ve ilginç kılıf söylentileri var. Apple'ın çoğu kişinin beğenmediği FineWoven kılıfların yerine yeni TechWoven kumaş kılıf sunacağı söyleniyor.

