Samsung Galaxy S25 FE'nin fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör Samsung, 4 Eylül'de Berlin'de düzenlenecek Galaxy etkinliği için hazırlıklarını sürdürüyor. Firma, 15:00 IST ile başlayacak lansmanı Samsung.com ve YouTube üzerinden canlı yayınlayacak. Teaser paylaşımlarında Galaxy AI vurgusu yapılırken, sahnenin yıldızlarının Galaxy S25 FE ve Galaxy Tab S11 serisi olması bekleniyor.

Galaxy S25 FE geliyor

Samsung'un 4 Eylül tarihli Galaxy etkinliği için paylaştığı teaser görselinde, arka bölümde 3 farklı sensöre sahip bir telefona bakıyoruz. Şirketin lansman takvimini göz önüne alırsak, bunun Galaxy S25 FE olduğu doğrulandı.

Tam Boyutta Gör Galaxy S25 FE modeli, daha önce sızıntılarda görülen detaylarla büyük ölçüde netleşmiş durumda. Google Play Console’da SM-S731B kod adıyla listelenen cihaz, Exynos 2400 işlemci, 8 GB RAM ve FHD+ çözünürlüklü ekranla geliyor. 4.900 mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteği de cihazın öne çıkan noktaları arasında.

Samsung, Galaxy S25 FE modelini 649 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunmayı planlıyor. Böylece S25 FE, serinin daha ulaşılabilir "budget flagship" seçeneği olacak. Etkinliğin dikkat çeken bir diğer ürünü Galaxy Tab S11 serisi olacak. Serinin 11 inçlik temel model ve 14.6 inçlik Ultra versiyonla piyasaya çıkması bekleniyor. Yeni tabletler, MediaTek'in en güncel Dimensity 9400+ işlemcisinden güç alacak.

Hem Galaxy S25 FE hem de Tab S11 ailesi, Android 16 ve One UI 8 ile kutudan çıkacak. Bu da onları yazılım tarafında Galaxy S25 serisinin önüne geçiriyor.

