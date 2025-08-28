Samsung Galaxy S25 FE'nin fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

Galaxy S25 FE geliyor
Samsung'un 4 Eylül tarihli Galaxy etkinliği için paylaştığı teaser görselinde, arka bölümde 3 farklı sensöre sahip bir telefona bakıyoruz. Şirketin lansman takvimini göz önüne alırsak, bunun Galaxy S25 FE olduğu doğrulandı.
Samsung, Galaxy S25 FE modelini 649 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunmayı planlıyor. Böylece S25 FE, serinin daha ulaşılabilir "budget flagship" seçeneği olacak. Etkinliğin dikkat çeken bir diğer ürünü Galaxy Tab S11 serisi olacak. Serinin 11 inçlik temel model ve 14.6 inçlik Ultra versiyonla piyasaya çıkması bekleniyor. Yeni tabletler, MediaTek'in en güncel Dimensity 9400+ işlemcisinden güç alacak.
Hem Galaxy S25 FE hem de Tab S11 ailesi, Android 16 ve One UI 8 ile kutudan çıkacak. Bu da onları yazılım tarafında Galaxy S25 serisinin önüne geçiriyor.