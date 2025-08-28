Giriş
    iPhone 17 ne zaman çıkacak? İşte beklenen ön sipariş, satış tarihi

    Apple, iPhone 17 lansman etkinliği tarihini duyurduktan sonra "iPhone 17 ne zaman çıkacak?" sorusu merak konusu oldu. İşte beklenen iPhone 17 Türkiye ön sipariş, satış tarihi:

    Apple iPhone 17 Türkiye çıkış tarihi, ön sipariş Tam Boyutta Gör
    Apple, 9 Eylül Salı günü Cupertino'daki Apple Park kampüsünde düzenlenecek "Awe Droping" etkinliği için davetiyeleri gönderdi. Bu etkinlikte iPhone 17 serisiyle birlikte yeni Apple Watch modelleri tanıtılacak. Her yıl olduğu gibi iPhone 17 çıkış tarihi daha çok merak ediliyor. Etkinlik tarihi duyurulduğundan yeni iPhone’ların satış tarihini tahmin etmek biraz daha kolay.

    iPhone 17 çıkış tarihi (beklenen)

    Apple, etkinliği 9 Eylül’de düzenleyecek. Bu bağlamda, iPhone 17 ön sipariş tarihi 12 Eylül Cuma, satış tarihi 19 Eylül Cuma olabilir. iPhone 17 Türkiye fiyatları da etkinlik sonrası açıklanacaktır.

    Geçtiğimiz yıl, iPhone 16 modelleri Amerika ile Türkiye’de aynı tarihte satışa sunulmuştu. Bu yıl da değişiklik beklenmiyor ancak her zamanki gibi Pro modeller yeni renk seçeneğiyle gelecek ve o rengi bulmak zor olacak.

    iPhone 17 serisinden neler bekleniyor?

    • iPhone 17'nin ekran boyutu 6.1 inçten 6.3 inç'e çıkacak
    • Tüm modellerde 120 Hz ProMotion ekran
    • iPhone 17 Plus yerine iPhone 17 Air modeli
    • iPhone 17 Pro modellerde yarı cam yarı alüminyum kasa ve yeniden tasarlanmış kamera düzeni
    • iPhone 17 Air'da Apple'ın kendi 5G modem çipi
    • Tüm modellerde WiFi 7 desteği
    • Yükseltilmiş ön kamera (24MP)
    • iPhone 17 Pro modellerde 8x optik yakınlaştırma
    • iPhone 17 Pro ve Air'da 12 GB RAM
    • iPhone 17 Pro modellerde buhar odası soğutma sistemi

