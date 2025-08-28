Samsung, 4 Eylül’de yeni ürünler tanıtacağını açıkladı: İşte beklenenler

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung, yılın üçüncü Galaxy Unpacked etkinliğini 4 Eylül’de gerçekleştireceğini açıkladı. Bu kez tamamen çevrim içi yapılacak olan lansman, şirketin resmi YouTube kanalı ve internet sitesi üzerinden izlenebilecek. Ocak ayında Galaxy S25 serisini, Temmuz’da ise Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modellerini tanıtan Samsung, bu defa farklı ürünlere odaklanacak.

Neler tanıtılacak?

Etkinlikte en çok dikkat çeken başlıkların başında yeni tabletler geliyor. Şirketin kısa süre önce duyurduğu Galaxy Tab S10 Lite’ın ardından, şimdi de Galaxy Tab S11 ve Tab S11 Ultra modellerinin tanıtılması bekleniyor. Sızıntılara göre Tab S11, AMOLED ekran, 12 GB RAM ve MediaTek Dimensity 9400 işlemciyle gelecek. Bu tercih, Samsung’un tablet tarafında Qualcomm yerine MediaTek’e yönelmesi açısından dikkat çekiyor. Serinin üst modeli Tab S11 Ultra ise daha büyük bir AMOLED ekran, 16 GB’a kadar RAM, aynı MediaTek işlemci ve 11.600 mAh kapasiteli batarya ile öne çıkabilir.

Bunun yanında etkinlikte bir diğer önemli duyurunun da Galaxy S25 FE olması bekleniyor. Tasarım ve özellikler açısından Galaxy S24’e benzeyen telefon, selefi S24 FE’ye kıyasla bazı dikkat çekici yükseltmelerle gelecek. ddialara göre cihazda 10 MP yerine 12 MP ön kamera, daha büyük 4.900 mAh batarya ve daha hızlı kablolu şarj desteği bulunacak.

Etkinlik kapsamında Project Moohan Android XR başlığı ve uzun süredir gündemde olan ilk Galaxy trifold telefonu da görebiliriz. Dolayısıyla bu etkinlik, yalnızca yeni tablet ve S25 FE modellerine odaklanmayabilir.

