Xiaomi HyperOS 3.0 beta süreci hızlandı: Yeni cihaz listesi açıklandı

HyperOS 3.0 beta alacak yeni telefonlar açıklandı
Xiaomi, bugün Çin'de düzenleyeceği bir etkinlikle HyperOS 3'ü tanıtacak. Şirket, etkinlik öncesinde HyperOS 3 beta programı planını duyurdu. Hatta ilgilenen kullanıcılardan başvurular almaya başladı bile. HyperOS 3 beta sürümü, ilk etapta birkaç Xiaomi ve Redmi akıllı telefonun yanı sıra bazı Xiaomi tabletlere geliyor.
Buna göre listede, Xiaomi 15, 15 Pro, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15S Pro, Redmi K80, Redmi K80 Pro, Xiaomi Pad 7 Pro ve Xiaomi Pad 7S Pro yer alıyor. Beta programı şu anda Çin'de mevcut, bu da şimdilik bir ön koşul. Ancak Xiaomi'nin programı diğer bölgelere de genişletmesi uzun sürmeyecek. Ayrıca marka, önümüzdeki haftalarda daha fazla cihaz için beta programının başlayacağını söylüyor.
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7S Pro
Kaçıranlar için Beta süreci bu ay başlayacak olan HyperOS 3, görsel yenilikler, özelleştirme seçenekleri ve performans iyileştirmeleriyle birlikte Android 16'yı temel alan büyük bir güncelleme olacak.