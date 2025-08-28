Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi HyperOS 3.0 beta süreci hızlandı: Yeni cihaz listesi açıklandı

    Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 beta güncellemesini Eylül'de daha fazla modele sunacak. İşte listeye eklenen yeni telefonlar ve detaylar...              

    Xiaomi HyperOS 3.0 beta alacak yeni telefonlar açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Android tabanlı HyperOS işletim sistemiyle MIUI'ye veda eden Xiaomi, yazılım güncellemelerine hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda paylaşılması beklenen Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 güncellemesinin ise, bugün yani 28 Ağustos itibarıyla Çin'de tanıtılması bekleniyor. Şimdi bunun öncesinde Xiaomi, Xiaomi HyperOS 3.0 beta alacak yeni telefonlar açıklandı.

    HyperOS 3.0 beta alacak yeni telefonlar açıklandı

    Xiaomi, bugün Çin'de düzenleyeceği bir etkinlikle HyperOS 3'ü tanıtacak. Şirket, etkinlik öncesinde HyperOS 3 beta programı planını duyurdu. Hatta ilgilenen kullanıcılardan başvurular almaya başladı bile. HyperOS 3 beta sürümü, ilk etapta birkaç Xiaomi ve Redmi akıllı telefonun yanı sıra bazı Xiaomi tabletlere geliyor.

    Buna göre listede, Xiaomi 15, 15 Pro, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15S Pro, Redmi K80, Redmi K80 Pro, Xiaomi Pad 7 Pro ve Xiaomi Pad 7S Pro yer alıyor. Beta programı şu anda Çin'de mevcut, bu da şimdilik bir ön koşul. Ancak Xiaomi'nin programı diğer bölgelere de genişletmesi uzun sürmeyecek. Ayrıca marka, önümüzdeki haftalarda daha fazla cihaz için beta programının başlayacağını söylüyor.

    • Xiaomi 15
    • Xiaomi 15 Pro
    • Xiaomi 15 Ultra
    • Xiaomi 15S Pro
    • Redmi K80
    • Redmi K80 Pro
    • Xiaomi Pad 7 Pro
    • Xiaomi Pad 7S Pro

    Kaçıranlar için Beta süreci bu ay başlayacak olan HyperOS 3, görsel yenilikler, özelleştirme seçenekleri ve performans iyileştirmeleriyle birlikte Android 16'yı temel alan büyük bir güncelleme olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    modem ip adresi değiştirme hediye öztürk beyinde lezyon yorumları göze diş macunu kaçarsa ne olur arsa tapulu ev alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum