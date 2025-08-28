Xiaomi HyperOS 3.0 beta süreci hızlandı: Yeni cihaz listesi açıklandı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Android tabanlı HyperOS işletim sistemiyle MIUI'ye veda eden Xiaomi, yazılım güncellemelerine hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda paylaşılması beklenen Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 güncellemesinin ise, bugün yani 28 Ağustos itibarıyla Çin'de tanıtılması bekleniyor. Şimdi bunun öncesinde Xiaomi, Xiaomi HyperOS 3.0 beta alacak yeni telefonlar açıklandı.

HyperOS 3.0 beta alacak yeni telefonlar açıklandı

Xiaomi, bugün Çin'de düzenleyeceği bir etkinlikle HyperOS 3'ü tanıtacak. Şirket, etkinlik öncesinde HyperOS 3 beta programı planını duyurdu. Hatta ilgilenen kullanıcılardan başvurular almaya başladı bile. HyperOS 3 beta sürümü, ilk etapta birkaç Xiaomi ve Redmi akıllı telefonun yanı sıra bazı Xiaomi tabletlere geliyor.

Buna göre listede, Xiaomi 15, 15 Pro, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15S Pro, Redmi K80, Redmi K80 Pro, Xiaomi Pad 7 Pro ve Xiaomi Pad 7S Pro yer alıyor. Beta programı şu anda Çin'de mevcut, bu da şimdilik bir ön koşul. Ancak Xiaomi'nin programı diğer bölgelere de genişletmesi uzun sürmeyecek. Ayrıca marka, önümüzdeki haftalarda daha fazla cihaz için beta programının başlayacağını söylüyor.

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7S Pro

Xiaomi HyperOS 3 duyuru tarihi açıklandı: Android 16 geliyor 20 sa. önce eklendi

Kaçıranlar için Beta süreci bu ay başlayacak olan HyperOS 3, görsel yenilikler, özelleştirme seçenekleri ve performans iyileştirmeleriyle birlikte Android 16'yı temel alan büyük bir güncelleme olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: