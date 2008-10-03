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Yonga satışları Ağustos ayında da artmaya devam etti

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yarıiletken Endüstrisi Birliği geçtiğimiz Ağustos'a ayına yönelik olarak hazırladığı yonga-satış raporunu yayınladı. Kısaca SIA olarak tanınan birliğin raporuna göre, geride bıraktığımız Ağustos ayı içerisinde 22.7 milyar dolarık yonga satışı gerçekleşirken ulaşılan rakamın bir önceki aya göre %2.4, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göreyse %5.5'lik artış anlamına geldiği belirtildi.

SIA başkanı George Scalise yaptığı açıklamasında özellikle kişisel bilgisayar ve taşınabilir cihazlardaki artışa işaret ederken, DRAM ve NAND fiyatlarındaki baskının genel anlamda endüstrinin büyüme hızını olumsuz etkilediğini, bellekleri bir tarafa bıraktığımızda büyüme oranının aylık ve yıllık ve bazda %4.5 ve %11.4 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Ayrıca bölgesel bazda değerlendirildiğinde Amerika'da satışların Temmuz ayına göre %0.8, geçtiğimiz yıla göreyse %7.3 oranında düştüğü, APAC olarak bilinen Asya-Pasifik bölgesinde ise satışların aylık ve yıllık bazda %3.4 ve %12 arttığı ifade ediliyor.


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saidakkas 11 yıl
Kriz etkileri 2009 da görülür deniyor, henüz değil.
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