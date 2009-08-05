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Yonga satışları ikinci çeyrekte arttı, yarıiletken endüstrisi toparlanma sinyalleri veriyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yonga satışları ikinci çeyrekte arttı, yarıiletken endüstrisi toparlanma sinyalleri veriyor
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Küresel ekonomik krizin en çok etkilediği iş kollarından birisi olan yarıiletken endüstrisi, toparlanma sinyalleri vermeye devam ediyor. Sektör devi pek çok firma adına hacimli üretim gerçekleştiren Tayvan merkezli döküm firması TSMC'nin ikinci çeyrek finansal sonuçları pazarın son durumu hakkında olumlu sinyaller yaymış ancak diğer firmaların durumu da merak edilir olmuştu. Yarıiletken Endüstrisi Birliği, ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Kısaca SIA olarak birliğin son raporuna göre ikinci çeyrekte satışlar ilk çeyrepe kıyasla %16.9 oranında artarak 44.2 milyar dolardan, 51.7 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarda %20'lik bir kayıp yaşanmış olsa bile, durum değerlendirmesi yaparken küresel krizin dünya ekonomileri üzerinde ciddi bir baskı unsuru oluşturduğu ve daralmaya neden olduğu biliniyor. Ayrıca ikinci çeyreğin son dönemi olan Haziran ayında bir önceki aya göre satışların %3.7 oranında artarak 17.2 milyar dolar seviyesine ulaştığı açıklandı. Yarıiletken endüstriisi henüz 2008 düzeyine gelebilmiş olmasa da son dört aydır sürekli artan performans sektörün geleceği adına olumlu sinyaller vermeye devam ediyor.

İkinci çeyrek performiransında en büyük yonga pazar olan Çin'deki ekonomik destek programı etkin rol oynarken şimdi gözler 3. çeyrekte. Her ne kadar yaz döneminin getirdiği dönemsel bir durgunluk olsa bile yarıiletken endüstrisinde toparlanmanın devam edeceği, tam anlamıyla 2008 performansına ulaşılmasının ise 2010 yılını bulabileceği üzerinde duruluyor.


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Aktif Çamur 10 yıl
ne kadar kar, o kadar arge. toparlanmaya başlamaları iyi oldu
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